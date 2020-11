Vietnã sem infecção interna da Covid-19 por 60 dias

Hanói, 1 nov (Prensa Latina) O Vietnã passou 60 dias seguidos sem infecção comunitária com o Covid-19 e 59 dias sem mortes pela doença, confirmou a comissão encarregada de conter a pandemia.

Desde a entrada do novo coronavírus no início do ano, o país acumulou 1.180 casos, dos quais quase metade estão direta ou indiretamente relacionados a um surto já controlado na cidade central de Da Nang.



Entre os que ainda estão hospitalizados, nenhum está em risco de morte, quatro deram negativo para dois testes SARS-CoV-2 e sete para três, portanto o número de recuperações deve aumentar nos próximos dias.



O Vietnã também não relatou nenhuma morte desde 3 de setembro. Mortes foram contidas a 35 desde então, e entre os pacientes ativos, nenhum está em perigo de morrer.



As estatísticas básicas da doença revelam a eficiência com que o governo e as autoridades sanitárias lidaram com a doença mortal. O país está entrando agora numa fase de 'nova normal' que lhe permite concentrar-se em reavivar atividades produtivas e sociais.



