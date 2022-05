Sanções: Quais são as vantagens da Rússia de que não estamos a tirar partido?

O que irá acontecer após a operação militar especial? Como é que a Rússia se irá equipar? À procura de respostas a estas questões nos meios de comunicação social, não as consigo encontrar.

Outra questão: a Rússia precisa do Ocidente, no sentido do nexo "América-Europa", especialmente depois de todas as sanções que foram anunciadas com base em informações frequentemente falsas e não verificadas como Bucha?

Na minha opinião, não. E o raciocínio de que os povos são uma coisa e as autoridades são outra não resiste ao escrutínio.

Desde o final dos anos 80 e início dos anos 90, as autoridades russas têm percebido estes países como cidadelas da democracia, onde os povos definem os líderes das suas nações. Portanto - sim, as nações são também responsáveis pelas políticas seguidas pelas autoridades. Tanto no nosso país como na Europa-EUA, o povo é responsável pelas políticas daqueles que elegeram como líderes.

Assim, quando se trata de vender energia à Europa, compreendo que devemos vendê-la exactamente até podermos pagar as nossas dívidas externas. Além disso, não vejo a questão, uma vez que o dólar e o euro não são apoiados por bens dos países que os utilizam para a Rússia.

Mas a questão era sobre o futuro: e depois?

As cinco grandes revoluções russas do século XX

A Rússia passou o último século a viver os seus sonhos, que realizou consistentemente.

Em Outubro de 1917, o país fez uma grande revolução, que teve um impacto literalmente em todo o mundo em termos de conquistas sociais.

Na década de 1930, a Rússia abraçou a revolução industrial: os construtores desses anos criaram muito do que ainda hoje vivemos.

Nos anos 40, o país ganhou a Grande Guerra Patriótica, derrotando o fascismo, após o que os EUA nos cobraram uma enorme conta pelo fornecimento de armas, etc., ao abrigo do programa Lend-Lease. Esta dívida pela participação americana na guerra foi também paga pela Rússia moderna.

Nos anos 50 e 60, o país invadiu o espaço em primeiro lugar no mundo, menos de 12 anos após uma guerra devastadora (e um avanço estava a ser preparado mesmo nos seus duros anos). Foi também a Grande Revolução.

No final dos anos 80, o país sonhava com uma revolução democrática para viver à altura do modelo ocidental de sociedade de consumo.

Também ele o tinha conseguido. E deixou de sonhar.

Para além destas cinco realizações revolucionárias, houve outras, mais pequenas em escala, mas também grandes descobertas.

No último quarto de século, numa altura de recuperação económica, inclusive à custa da dependência da Rússia das economias ocidentais (que começamos a sentir após a imposição de sanções totais), os cientistas políticos foram encarregados de encontrar uma ideia comum para a Rússia. Uma que unisse o povo. Eles não encontraram nenhum.

Não o fizeram, porque não cabe aos cientistas políticos procurar tais ideias - esta é uma prerrogativa dos políticos, os líderes da sociedade. E os líderes só ofereceram ideias aqui e ali para melhorar o bem-estar do povo.

Qual é a ideia da Rússia?

Agora, a propósito, esta ideia começa a cristalizar-se, e inclui:

a memória dos antepassados que tentaram construir uma vida melhor para os seus descendentes;

Compreensão da necessidade de desenvolver as nossas próprias tecnologias inovadoras, em oposição à compra de bens do Ocidente;

ajuda aos outros povos, agora aos dos territórios libertados, mais tarde aos que mais sofrerão com a crise alimentar mundial;

orgulho no país que está a libertar os russos na Ucrânia do jugo da OTAN.

Tudo isto, em conjunto, refere-se a uma ordem mundial justa. As ideias de justiça foram incorporadas na revolução de 17 e na marcha vitoriosa do exército soviético, que libertou a Europa do fascismo.

Por onde começar?

Os motores do desenvolvimento da Rússia

Os principais motores do desenvolvimento sustentável a longo prazo devem ser a educação e a ciência. Os métodos Skolkovo de introdução do pensamento científico na produção são importantes, mas não são tão importantes neste momento, são uma tendência auxiliar aos dois primeiros.

E é importante compreender, na minha opinião, que os investimentos na educação e na ciência só começarão a dar os primeiros brotos num quarto de século.

O que há de errado com a educação russa?

Feliz por no dia 1 de Setembro os alunos da primeira classe serem ensinados sobre a história da Pátria. Feliz por ouvir o hino nacional nas cerimónias dos governantes. E depois o quê?

A Rússia irá gradualmente reorientar-se para os mercados orientais, e depois as escolas necessitarão de tal instrução em massa em inglês, francês e alemão? Devemos partilhar esta prioridade com chineses, portugueses e espanhóis? Talvez devêssemos quebrar a direcção unidireccional do desenvolvimento da Rússia de acordo com Pedro o Grande com "janelas para a Europa" e falar de um mundo multipolar?

Talvez devêssemos também pensar em atribuir níveis de sigilo aos professores de ciências humanas da escola e da universidade. Há algum tempo atrás escrevi uma carta ao chefe do departamento relevante da administração presidencial. Disse nele que o professor de história na escola estava a contar à sua turma como era uma pena que a Rússia não tivesse sido invadida pelos nazis - caso contrário teríamos vivido como na Alemanha. O director da escola disse-me que não era da sua responsabilidade cuidar da escola, e que vocês próprios tinham de a resolver. A directora da escola não quebrou o contrato com a professora de história depois de eu ter ido ter com ela, ela apenas deu ao meu filho um professor separado e diferente. (Não acha que os estudantes desses professores estão actualmente a atacar com cocktails Molotov os edifícios dos escritórios de registo militar e de alistamento nas regiões da Rússia?)

Se o Estado tem algum direito à educação patriótica dos jovens, as humanidades devem ser ensinadas por pessoas com credenciais. O país precisa de se livrar dos princípios do Ieltsinismo nestas matérias com as opiniões opostas dos professores, tanto nas escolas públicas como nas escolas públicas.

Os meus filhos tinham três vezes mais horas de inglês por semana do que tinham russo. Não são estes os princípios do ensino colonial? Se isto deve ser reconsiderado, cabe-lhe a si escrever nos comentários sobre as redes sociais.

A Rússia precisa do sistema de educação de Bolonha e os nossos filhos precisam do USE?

O nosso ministro da educação já uma vez se sentou em frente às câmaras de televisão e passou nos exames obrigatórios do mau cheiro da USE? Se não, se não o pode fazer você mesmo, porque o exige de crianças de 16 e 17 anos de idade? Dê um exemplo, comece por si mesmo, antes de aprovar tarefas para licenciados, e depois faça outro desconto por idade.

A educação orientada para o Ocidente, no contexto das sanções ocidentais, é uma actividade estrangeira de funcionários da educação, penso eu. A Rússia é a Eurásia, o nosso país está na encruzilhada de diferentes civilizações, e sim, devemos ter uma abordagem especial, baseada na nossa posição geopolítica, para preparar as nossas crianças para a vida adulta.

Recentemente perguntei a um estudante de uma universidade pedagógica se estava a estudar a experiência de professores pioneiros, as estrelas da era perestroika. "Quem são eles?" - ele respondeu-me. Os nomes são .

Ushinsky,

Vygotsky,

Makarenko,

Sukhomlinsky,

Shatalov,

Volkov,

Tubelski,

Amonashvili,

Ilyin,

os Nikitins,

e muitos outros, alguns dos quais eu conhecia pessoalmente, não dizem nada aos estudantes de hoje.

Sobre o quê, como construir a actual educação escolar, recusando dizer aos estudantes das universidades pedagógicas sobre os melhores professores da Rússia e da União Soviética e concentrando-se apenas em métodos ocidentais sem rosto?

Saúdo o decreto presidencial sobre as condições de admissão ao ensino superior dos filhos dos militares que participam numa operação militar especial. A única questão é que os futuros cientistas, engenheiros e construtores devem ser "regados" como ouro, procurado entre toda a nova geração que virá substituir-nos. Mas se hoje em dia a bolsa para estudantes financiados pelo Estado na Universidade Estatal de Moscovo (!!!) é de cerca de três mil rublos, então de que tipo de "flush" de futuras estrelas da economia russa podemos falar? A Rússia deveria abolir a segregação económica na educação.

O acesso ao ensino superior gratuito para licenciados talentosos na Rússia deve ser ilimitado. Se a Rússia não só vai sobreviver às sanções (o que, não tenho dúvidas), como também vai subir a sua plena força na ordem mundial.

Em que posição se encontra a ciência desde a imposição de sanções?

Como desenvolver o pensamento científico dos motores do progresso sob sanções, quando se encontram desligados das conferências ocidentais com os seus colegas, às quais estavam habituados durante as três décadas anteriores da "nova Rússia"? Afinal, no nosso país nem mesmo um diploma científico poderia ser confirmado sem publicações em revistas científicas ocidentais. E os aumentos salariais foram drasticamente reduzidos para professores universitários sem eles (como é agora, após o início da operação especial na Ucrânia - não sei).

Que tarefa deve o Ministério dos Negócios Estrangeiros enfrentar no desenvolvimento da ciência?

Na minha opinião, esta questão deveria agora ser primordial para o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo. Não deve dar desculpas ao Ocidente para certas acções na Ucrânia - o Ocidente está em guerra connosco, está a fornecer armas ao regime ucraniano, cujas tropas usam símbolos SS. É por isso que qualquer justificação hoje em dia é conversa vazia de política externa.

A tarefa prioritária do ministério dos negócios estrangeiros é hoje em dia construir laços científicos. O estabelecimento de novos sistemas de interacção entre os cientistas dos países BRICS.

Os chineses têm uma boa experiência, muitas vezes a nível americano, na realização de conferências. A Índia também tem tecnologias inovadoras. O que é que estamos a arrastar os nossos pés com estas questões? Porque é que os estamos a fixar, colocando em primeiro plano "fortes protestos" ao Ocidente, guerras com as quais a Rússia ocorre constantemente, enquanto recordamos os nomes de todas as batalhas de quase meio milénio atrás pela história do nosso país?

A criação de um sistema alternativo de interacção científica internacional poderia colocar o pensamento científico ocidental na posição mais interessante quando este deixar de dominar o mundo. Porquê, a multipolaridade do mundo deve ser apenas sobre moedas?

Na minha opinião, a multi-polaridade deveria ser sobre a interpenetração de diferentes culturas, pensamentos científicos e armazéns de dispositivos sociais. É evidente que esta é uma compreensão algo diferente da multipolaridade, mas também deve chegar ao entendimento das autoridades russas.

Financiamento da educação e da ciência

Mais de uma vez, em várias publicações, comparei a percentagem do PIB que foi atribuída à educação e à ciência sob Stalin (o que resultou, em particular, na nossa descoberta do espaço) e posteriormente. No contexto das sanções, deve entender-se que temos de voltar às abordagens estalinistas no financiamento da ciência e da educação nesta matéria.

Podemos continuar a esperar que a China, alguns outros países, nos ajudem nas tecnologias. Mas não o farão. Porque o principal no mundo de hoje não é o ouro ou as reservas de divisas. O principal é o pensamento científico. É a única coisa que hoje tem o grau de superioridade de um país sobre outro ou sobre outros.

A educação e a ciência são investimentos a longo prazo. Mas num ambiente em que, mesmo com as possíveis preferências significativas nos preços da energia, nos foi negado o acesso à tecnologia, temos de compreender que não há outra forma para a Rússia senão fazer investimentos a longo prazo. Não haverá uma bala de prata que nos seja fornecida por este ou aquele país rival no desenvolvimento científico e tecnológico.

Como deve terminar a operação especial na Ucrânia?

O meu grande amigo Nikolai Kapchuk, ancião de longa data da Catedral da Epifania em Moscovo, que era da mesma aldeia que Nikolai Ostrovsky, contou-me muito sobre a sua história antes e depois do pacto acima mencionado.

Ele contou-me como os polacos zombavam dos habitantes da sua aldeia. Sempre se perguntou porque é que os seus compatriotas não se lembravam disso. Nikolai Semyonovich não viveu para ver este dia. Nem o seu amigo Metropolitan Volodymyr, o Primaz da UOC, com quem uma vez até cantaram canções num banquete.

Não sei o que ambos teriam dito sobre a situação hoje. Mas estou certo de que ambos defenderiam os valores da Igreja Ortodoxa Russa na Ucrânia. Eles defenderiam os valores do mundo russo.

Ninguém nos fala sobre os objectivos finais da operação especial, a sociedade russa não os conhece. Portanto, vou dizer-vos como os vejo.

Se tal operação tiver sido lançada, deverá terminar com a libertação de toda a Ucrânia central e oriental das influências ocidentais, nada menos que isso. Não precisamos das regiões ocidentais, tais como Lvov, Ternopol, etc., que foram cedidas à União Soviética sob o pacto Molotov-Ribbentrop. Apenas nas suas condições voluntárias de adesão à nova Ucrânia.

Se o Komsomol, que foi destruído por Ieltsin e vários Chubais, estivesse agora vivo, o território libertado do actual regime ucraniano pró-americano seria declarado como um local de construção de Komsomol totalmente russo.

Ontem falei com um tipo de Spitak, que se lembra de que distritos da cidade de que regiões da Rússia os nossos homens estavam a reconstruir. Não é esquecido.

Caberá à Rússia reconstruir cidades ucranianas cujos complexos residenciais tenham sido destruídos devido ao "princípio de Zelensky" de "escudos humanos" pelas forças armadas ucranianas ainda activas. Certamente que os reconstruiremos, não os EUA. E não haverá necessidade de falar de uma longa guerra de guerrilha como a guerra israelo-árabe - sabemos isto pelos exemplos da Abcásia e da Ossétia do Sul.

A Ucrânia será um país pró-russo (e depois será um país tampão entre nós e a OTAN) ou tornar-se-á parte da Rússia (e depois a OTAN estará nas nossas fronteiras, como no caso dos Estados Bálticos e daqueles que agora se candidatam à adesão à organização).