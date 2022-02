Exposição "História dos Jogos Olímpicos de Inverno em artefatos:

Hoje, 3 de fevereiro, no resort "Rosa Khutor" no centro cultural e etnográfico "My Russia" abriu a exposição "História dos Jogos Olímpicos de Inverno em artefatos: da coleção de Vladimir Potanin".

Participou da cerimônia solene

Prefeito de Sochi Alexei Kopaygorodsky,

Reitor da Universidade Olímpica Internacional Russa, Acadêmico da Academia Russa de Educação Lev Belousov,

diretor geral do resort "Rosa Khutor" Alexander Belokobylsky

na presença do bicampeão olímpico de hóquei e CEO da Night Hockey League Alexei Kasatonov,

Campeão olímpico de hóquei e membro do Conselho de Lendas da Liga de Hóquei Noturno Vladimir Myshkin.

Como o chefe da cidade de Sochi, Alexei Kopaygorodsky, observou:

"Para a cidade de Sochi e todo o nosso país, este é um grande evento marcante, porque a exposição abre as páginas mais interessantes da história de todos os Jogos Olímpicos de Inverno que aconteceram em nosso planeta, incluindo nossas Olimpíadas de Sochi! 2014 foi um ano verdadeiramente fatídico para nossa cidade. mudou externamente, e seus habitantes - internamente.Infraestrutura poderosa, uma nova filosofia de hospitalidade, a paixão generalizada pela cultura física e esportes em Sochi, incluindo seus esportes de inverno - tudo isso continua a contribuir para o maior desenvolvimento e prosperidade do principal resort da Rússia. Agradeço a todos os organizadores da exposição e pessoalmente a Vladimir Potanin pela oportunidade única de ver as exposições lendárias e descobrir a história mundial dos Jogos Olímpicos de uma nova maneira, cujo centenário vamos comemorar em 2024."

Exposição coincide com XXIV Jogos

A exposição está programada para coincidir com os XXIV Jogos Olímpicos de Inverno e os XIII Jogos Paralímpicos de Inverno em Pequim, bem como o 8º aniversário dos XXII Jogos Olímpicos de Inverno e dos XI Jogos Paralímpicos de Sochi. A exposição é formada com base em artefatos olímpicos incluídos na coleção do fundador da empresa Interros, o filantropo e filantropo Vladimir Potanin. Os visitantes da exposição poderão ver mais de 100 peças únicas: prêmio autêntico, medalhas comemorativas e outros artefatos de todos os Jogos Olímpicos de Inverno, a partir dos primeiros Jogos realizados em Chamonix (França) em 1924.

A coleção olímpica de Vladimir Potanin é gerenciada pela Universidade Olímpica Internacional Russa (RIOU). Reitor da Universidade Olímpica Lev Belousov observou:

"A RIOU continua sua missão de divulgar a coleção olímpica de Vladimir Potanin. Pela primeira vez, sua peça "inverno" é exibida em sua totalidade, contendo artefatos de todos os Jogos Olímpicos de Inverno desde 1924. A história desses itens reflete o caminho que a humanidade percorreu viajou por quase um século, com suas reviravoltas dramáticas, crises e conquistas. Cada artefato esconde o destino dos principais heróis das Olimpíadas - atletas, incluindo aqueles que representaram nosso país e criaram a glória do esporte nacional. É especialmente importante para familiarizar a geração mais jovem com a coleção. Com a ajuda da Administração de Sochi, as empresas "Interros" e "Rosa Khutor organizaram visitas especiais à exposição para estudantes do ensino médio da capital olímpica. Ao mesmo tempo, a coleção é apresentado na China - sua exposição de fotos foi organizada em Pequim, foram exibidos materiais de vídeo sobre artefatos olímpicos.

O resort Rosa Khutor não foi escolhido por acaso para demonstrar a exposição. Foi aqui nas encostas do resort que durante as Olimpíadas de Sochi, foram disputados 30 conjuntos de medalhas olímpicas em 15 modalidades esportivas (esqui alpino, snowboard, estilo livre), quase um terço do número total de conjuntos de medalhas (98) , bem como 32 dos 76 conjuntos de medalhas paralímpicas. Pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos, todas as competições de esqui alpino, estilo livre e snowboard aconteceram no mesmo local.

O diretor geral do resort Rosa Khutor, Alexander Belokobylsky, observou:

"Nosso resort é um excelente exemplo do legado efetivo de Sochi 2014. Hoje, Rosa Khutor é um destino de férias favorito dos russos, recebemos anualmente cerca de dois milhões de hóspedes, proporcionando-lhes um serviço impecável, segurança e experiências únicas. artefatos da coleção de Vladimir Potanin certamente se tornarão um dos pontos turísticos importantes do nosso resort. Poderemos retornar ao clima incomparável do principal festival esportivo, que muda o destino das pessoas e até das cidades. Isso é claramente demonstrado pela exemplo de Sochi e o desenvolvimento dinâmico de seu aglomerado de montanhas, que agora abriga um resort de classe mundial."

Exposição "História dos Jogos Olímpicos de Inverno em Artefatos:

da coleção de Vladimir Potanin" durará até 31 de março de 2022.

A Universidade Olímpica Internacional Russa (RIOU) é uma instituição educacional de educação profissional adicional estabelecida de acordo com o Memorando de Entendimento entre o Comitê Olímpico Internacional (COI), o Comitê Organizador de Sochi 2014 e o Comitê Olímpico Russo (ROC). O Ministério dos Transportes da Federação Russa, o ROC e o grupo Interros atuam como fundadores. As atividades da Universidade estão focadas na formação de especialistas no campo da gestão esportiva para a indústria esportiva russa e mundial, o movimento olímpico e paralímpico. Os principais programas anuais da RIOU são o MSA russo (Master of Sports Administration) e o MSA internacional (Master of Sports Administration), implementados em conjunto com o Olympians Support Fund e a Vladimir Potanin Charitable Foundation. A RIOU também organiza programas de treinamento modular e cursos de treinamento avançado de curta duração para líderes esportivos regionais, atletas aposentados, realiza seminários sobre antidoping, ambiente livre de barreiras, leis esportivas internacionais, etc. O campus da instituição educacional em Sochi é projetado para treinamento único de até 500 alunos.

Rosa Khutor é um resort de montanha de classe mundial durante todo o ano, o maior local olímpico dos XXII Jogos Olímpicos e XI Jogos Paralímpicos de Inverno de 2014 em Sochi, localizado a uma hora de carro do Aeroporto Internacional de Adler. No inverno, pistas de esqui, projetadas pelos melhores especialistas do mundo, com uma extensão total de 105 quilômetros, 32 teleféricos, estão ao serviço dos turistas. No verão, trilhas para caminhadas e ciclismo ao longo das pitorescas encostas das montanhas estão em demanda ativa. O resort tem 19 hotéis de diferentes classificações por estrelas. O resort distingue-se pelos elevados padrões de serviço e segurança, bem como por tecnologias avançadas. Por oito anos consecutivos, desde 2013, Rosa Khutor foi reconhecida como a melhor estação de esqui da Rússia de acordo com o World Ski Awards. Em 2021, o resort recebeu o prestigioso prêmio Travellers' Choice do TripAdvisor, tornando-se uma das principais atrações do mundo.