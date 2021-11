Banco Mundial: pandemia ameaça levar número sem precedentes de crianças à pobreza de aprendizagem

WASHINGTON DC, 29 de outubro de 2021— A pandemia de COVID-19 pode aumentar a pobreza de aprendizagem, a proporção de crianças de 10 anos que não conseguem ler um texto básico, para cerca de 70% em países de baixa e média renda, de acordo com dados preliminares análise de um próximo relatório do Banco Mundial. Esse aumento é resultado do fechamento prolongado de escolas e dos resultados de aprendizagem insatisfatórios, apesar dos esforços do governo para oferecer ensino à distância. Em muitos desses países, as escolas permaneceram fechadas por cerca de 200 a 250 dias, e muitas ainda não reabriram.

Esses dados mais recentes mostram um aumento de 17 pontos percentuais na pobreza de aprendizagem, ainda mais sombrio do que a estimativa de uma deterioração de 10 por cento divulgada no início deste ano. Antes da pandemia, a pobreza na aprendizagem já era de 53 por cento e inicialmente estimada em 63 por cento, mas os novos dados mostram um aumento real para 70 por cento.

Centenas de milhões de crianças

“Centenas de milhões de crianças perderam pelo menos um ano inteiro de escolaridade devido ao COVID-19. Esta pandemia causou a maior perda de capital humano de que se tem memória e a pior crise educacional em um século ”, disse o Presidente do Grupo Banco Mundial, David Malpass. “É vital que as crianças frequentem a escola, especialmente as crianças em idade escolar. As consequências do fechamento de escolas podem ser sentidas por décadas e estão contribuindo para uma desigualdade ainda maior, especialmente para as meninas ”.

Evidências de vários países também confirmam essas tendências gritantes. No Brasil, uma pesquisa do estado de São Paulo descobriu que cada mês de fechamento da escola significava pelo menos um mês de aprendizagem perdida. Como resultado, uma criança que estava na 3ª série quando as escolas foram abertas e que agora está retornando à escola após um ano e meio de encerramento das escolas, tem o nível de aprendizagem de um aluno de 3ª série, não de 5ª niveladora. Como outros estudos mostraram, perdas de aprendizagem semelhantes foram registradas na província de Western Cape, na África do Sul, e no estado de Karnataka, na Índia. A falha em recuperar essas perdas levará a uma perda de até 10% nos ganhos para toda a vida para a geração de crianças em países com fechamentos de escolas por mais tempo.

COVID-19 desferiu um duro golpe na vida de crianças pequenas, estudantes e jovens e agravou ainda mais as desigualdades na educação. Além da desigualdade intergeracional devido à aprendizagem perdida e perdida para esta geração, a lacuna no desempenho entre crianças ricas e pobres também aumentou. Muitas crianças - cerca de 350 milhões de crianças no auge da crise - também perderam sua refeição principal na escola, arriscando um aumento na desnutrição infantil e danos irreversíveis ao seu desenvolvimento cognitivo, de linguagem, físico e capital humano. Entre as diferentes faixas etárias, os impactos da pandemia na aprendizagem foram mais evidentes para as crianças do ensino fundamental e pré-escolar.

Não voltarão à escola

É provável que muitos alunos também fiquem ainda mais para trás devido à pandemia, já que não voltarão à escola depois que as escolas forem reabertas. No Quênia, um mês após a reabertura das escolas em janeiro de 2021, um terço das meninas adolescentes e um quarto dos meninos adolescentes - com idades entre 15 e 19 anos - não havia retornado à escola. Esta descoberta é comparável à tendência observada durante a epidemia de Ebola em Serra Leoa, onde as escolas ficaram fechadas por quase um ano inteiro e entre um quinto e um quarto dos adolescentes não voltaram à escola.

“As perdas na educação são uma parte das dramáticas reversões de capital humano que estão ameaçando esta geração. É um imperativo moral e econômico para nós agirmos ”, disse Mamta Murthi, Vice-Presidente de Desenvolvimento Humano do Banco Mundial. “Os países devem implementar planos ambiciosos e agressivos em escala para recuperar essas perdas, com um foco nítido nas populações mais desfavorecidas, especialmente meninas, crianças com deficiência e aqueles em famílias mais pobres.”

Em resposta ao agravamento da crise educacional, o Banco Mundial aumentou rapidamente seu apoio aos países em desenvolvimento, com projetos atingindo pelo menos 432 milhões de alunos e 26 milhões de professores - um terço da população estudantil e quase um quarto da força de trabalho de professores em países clientes atuais. O Banco Mundial é a maior fonte de financiamento externo para a educação nos países em desenvolvimento. Nos últimos dois anos fiscais, nosso apoio à educação atingiu US $ 11,5 bilhões.

Resposta do Grupo Banco Mundial ao COVID-19

Desde o início da pandemia COVID-19, o Grupo Banco Mundial aplicou mais de US $ 157 bilhões para combater os impactos da pandemia na saúde, na economia e na sociedade, a maior e mais rápida resposta à crise de sua história. O financiamento está ajudando mais de 100 países a fortalecer a preparação para uma pandemia, proteger os pobres e os empregos e dar início a uma recuperação favorável ao clima. O Banco Mundial também está apoiando mais de 60 países de baixa e média renda, mais da metade dos quais na África, com a compra e implantação de vacinas COVID-19, e está disponibilizando US $ 20 bilhões em financiamento para essa finalidade até o final de 2022.

