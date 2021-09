Como uma tradutora se tornou uma Eva mexicana e uma traidora

Em agosto de 1521, a conquista do México foi concluída com a captura da capital do império asteca, Tenochtitlan. Seiscentos conquistadores percorrem estradas desconhecidas, e seu comandante, Hernan Cortes, foi ajudado a se comunicar com a população local e o governante por uma garota que recebeu o nome de dona Marina após o batismo. O maestro e tradutor deu à luz um filho Cortez - o primeiro filho de um casamento misto, cujos descendentes constituem a maioria da população do país. Depois que o México conquistou a independência, a atitude em relação a ele tornou-se ambivalente.

Dona Marina - amante e negociadora

Poucas informações foram preservadas sobre a vida da menina. Os cronistas espanhóis não mencionam seu nome nativo, na tradição oral ela é principalmente referida como Malintsin ou Malinalli. Traduzido do idioma Nahuatl - "grama", que significava o dia em que ela nasceu. Os espanhóis mudaram à sua maneira e a chamaram de Malinche - Malinche. Após o nascimento do filho de Cortez, Martin, que se tornou o primeiro mestiço - mestiço, passou a ser chamada de Mãe da mestiça (La Madre de Mestizaje), e mais tarde recebeu o apelido pejorativo de Traidora (La Traidora).

Filha de cacique

Acredita-se que Malinche fosse filha de um cacique que governava a região onde hoje fica o estado de Veracruz. Ela perdeu o pai cedo, sua mãe e seu novo marido venderam a menina para traficantes de escravos. Junto com 20 meninas, ela veio a Cortez como um presente pacífico. Falando as línguas maia e nahuatl, Marina tornou-se indispensável para se comunicar com a população local, os caciques e o governante Montezuma.

Mãe da nação e uma trapaceira

O escritor e explorador britânico Cottie Arthur Burland escreveu em Montezuma, Senhor dos Astecas: “Doña Marina acompanhava Cortez por toda parte como tradutora. Montezuma confiava nela como membro de uma família nobre, considerando-a uma mediadora valiosa entre ele e estranhos recém-chegados. Para ele , como para todos os astecas, ela era a princesa de Malinalli. Montezuma entendeu que, ao nascer, essa menina se destinava à deusa Tlasolteotl, que purificou as paixões e a luxúria. Portanto, de acordo com as crenças astecas, Malintsin prenunciou o sofrimento e a cura pelo sofrimento. "

Dona Marina acabou por ser não só uma poliglota, mas também uma maestrina numa zona desconhecida, uma estratega e uma política. Os índios compararam Malintsin à deusa da água e, às vezes, às montanhas. A dança ritual volador (rito de los voladores), originalmente considerada a dança das águias míticas, na região montanhosa acidentada da Sierra Norte de Puebla (La sierra Norte de Puebla) é chamada de Malinche.

Passemos a palavra a Burland: "Depois da morte de Tenochtitlan, dona Marina, abandonando o cargo de assistente permanente de Cortez, pediu sua permissão para casar com o fidalgo espanhol Juan Xaramillo de Salvatierra, a quem ela amava e que capturou pessoalmente o último imperador dos astecas. Ela cumpriu a missão para a qual nasceu. Cortez concordou. Malinalli foi incrivelmente gentil e tratou todos ao seu redor. No entanto, apesar disso, o nome Malintsin ainda é associado à traição e crueldade na memória de os mexicanos. "

A data de seu nascimento e morte são desconhecidas. O desejo de dona Marina em ajudar os alienígenas continua difícil de explicar.

Por um lado, Malinche é o arquétipo do progenitor dos mexicanos modernos. Eva do México é seu título. Por outro lado, no argo mexicano existe o termo malinchista, que é entendido como aquele que trai sua pátria e seu povo ou renuncia sua cultura em favor de outro. Chegou a um ponto em que usaram insultos obscenos a La Chingada - uma mulher que foi abandonada e abandonada.

