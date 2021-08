"Estudantes" afegãos ensinarão suas regras de vida por toda a Europa

Um especialista alemão em contraterrorismo que aconselhou o comando Bundeswehr durante a permanência do contingente militar alemão no Afeganistão, compartilhou suas conclusões sobre os erros dos países da coalizão ocidental em sua estratégia contra o Talibã * ("estudantes") e as táticas de guerrilha do Talibã * movimento. Devemos esperar um novo boom terrorista na Europa?

Diretor do Instituto de Prevenção de Crises (IFTUS) de Essen, Alemanha, antigo Instituto de Estudos de Políticas de Terrorismo e Segurança, Rolf Tophoven, como pesquisador e jornalista, estudou longa e fecundamente o terrorismo nacional e internacional. O foco de sua atenção, como ele o define, é o "terror islâmico militante" e os métodos de combatê-lo. Tophoven parte do fato de que a guerra de guerrilha (Guerilla-Krieg) se tornou mais extensa e profissional, e era impossível derrotá-la com os meios militares convencionais.

Por que o exército afegão se espalhou

Apesar do treinamento do exército afegão por especialistas ocidentais, seus militares estavam mal motivados. Além disso, era composto por representantes de nacionalidades completamente diferentes, muitas vezes servindo longe de suas casas e privados do apoio de parentes e conterrâneos, o que abalava o moral. A maioria dos soldados rasos eram pashtuns, bem como:

Hazaras (nome próprio hezare da palavra "mil");

Uzbeques;

Tadjiques.

A camarilha corrupta de funcionários não se importou com o destino dos soldados que estavam com o pagamento atrasado. Apesar dos esforços dos conselheiros ocidentais, os afegãos tinham pouca ou nenhuma habilidade operacional. Eles dependiam dos americanos, especialmente para a aviação militar.

Estratégia talibã

m o Paquistão. Pequenos grupos de militantes estavam se formando em todo o país. A ideia por trás da guerrilha era criar estruturas flexíveis com uma hierarquia superficial. Os comandantes de campo estudaram os manuais de guerrilha de guerra de guerrilha do Exército dos Estados Unidos.

"O objetivo era minar o moral das 'forças de ocupação' ocidentais em todo o país com ataques de alfinetes", disse Tophoven em uma entrevista à publicação alemã Focus-online.

Quando questionado sobre o que fez o Taleban agir tão rapidamente agora, Tophoven apontou para os Acordos de Doha. De acordo com o tratado de paz entre os Estados Unidos e o Taleban, concluído em 29 de fevereiro de 2020 no Catar, as tropas da OTAN devem ser retiradas com a condição de que o Taleban entre em negociações de paz com o governo afegão. Os estados foram embora, mas as negociações nunca aconteceram.

O erro imperdoável dos políticos ocidentais

Em plena consonância com a expressão bíblica, quando a mão direita não sabe o que a esquerda está fazendo, os políticos da União Européia e dos Estados Unidos não perceberam o que outros departamentos da máquina estatal estavam fazendo. Por exemplo, ao alocar fundos para a construção de mesquitas, as autoridades não se preocuparam de forma alguma com o fato de os mulás afegãos pregarem ghazavat ("guerra santa") contra os infiéis nelas.

"Os políticos ocidentais nunca compreenderam este país. Para eles, era apenas uma viagem de negócios ao exterior para um país enorme e distante. Eles com pressa queriam estabelecer a democracia e os direitos humanos neste país. A mentalidade afegã não foi compreendida. Os valores ocidentais não podem ser imposto no Afeganistão e, claro, é impossível construir uma democracia da noite para o dia. Foi um erro fatal ", resume Herr Tophoven suas observações.

Terror no futuro

Quanto ao impacto da situação atual no terrorismo internacional, o especialista compartilha da preocupação da maioria dos europeus que esperam uma escalada do fluxo de refugiados do Afeganistão.

“Se chegar a esse ponto, é possível que um ou outro deles se encontre entre aqueles que são tão radicalizados por sua compreensão do Islã que atos de violência ocorrerão. -Kaida" ** planejou os ataques de 11 de setembro ", o observador acredita.

