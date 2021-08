"Cáucaso sem russos" - história de terror ou realidade?

A Rússia deve esperar outro golpe do Cáucaso? O livro "Cáucaso sem Russos" é uma história de terror ou uma possibilidade real? Quando e por quê começou o êxodo dos russos do norte do Cáucaso? Quem é o culpado por isso?

Sobre isso falou a editora-chefe do Pravda. Ru Inna Novikova com o autor do livro "O Cáucaso Sem Russos: Um Golpe do Sul", Diretor do Centro de Especialização Geopolítica Valery Korovin.

- Valery Mikhailovich, seu novo livro é chamado de forma bastante provocante - "Cáucaso sem russos: um golpe do sul". Você está bombando?

- Este livro é um estudo realizado nos últimos dez anos e abordou a migração de russos do Cáucaso do Norte. Claro, seu pico foi na década de 90 - no início dos anos 2000.

Mas esse fluxo de russos começou muito antes disso - no final da década de 1950, quando foi realizada a reabilitação dos chechenos. O retorno descontrolado e descontrolado de chechenos do Cazaquistão começou.

Nikita Khrushchev fez tudo em todas as direções do que Joseph Stalin fez. Ele desmascarou Stalin como um culto à personalidade. Com o rebaixamento de Stalin, ele aumentou suas ações.

Portanto, Khrushchev manteve o poder reduzindo o status e a influência de Stalin, destruindo tudo o que ele fez. Ele confiou na negação de Stalin, porque ele próprio era, é claro, uma figura patética, simplesmente insignificante e sem valor.

- E estúpido.

- Naturalmente, no contexto de Stalin, ele parecia muito estúpido, ridículo e ridiculamente simples. Ninguém o teria levado a sério se ele não tivesse desmascarado Stalin. Portanto, Khrushchev fez tudo contra Stalin, tornou-se anti-Stalin. Se Stalin expulsou os povos: tchetchenos, balcars, tártaros da Crimeia, ingush, então Khrushchev os reabilitou.

Talvez ele tenha feito certo. Não sou nada contra esses grupos étnicos. Eu os amo e apoio muito.

Mas um programa foi adotado para um retorno gradual de quatro anos das pessoas dos locais onde foram exilados de volta aos seus locais de residência. Afinal, estava claro que alguma outra imagem social havia se desenvolvido ao longo dos anos. Alguém já morou nessas casas, alguém já ocupou esses lugares.

- Eles próprios viviam em algum lugar.

- Sim, eles também moravam em algum lugar, de alguma forma se estabeleceram. Portanto, era necessário um retorno planejado, em fases. Os repatriados precisavam de moradia e empregos. Mas ficou fora de controle, um retorno avassalador começou.

Colisões e fluxo de saída

Todos começaram a filmar nesses lugares e voltaram para sua terra natal em massa. Encontrado, é claro, já existem algumas outras pessoas. Embora Grozny sempre tenha sido uma cidade russa antes. Ou seja, sempre houve uma maioria de russos lá até o início do genocídio em meados dos anos 90.

Mas mesmo naquela época, provocou confrontos sérios. As autoridades precisavam reunir a vontade e a força para tornar o processo de retorno controlável - verdadeiramente faseado, gradual e gerenciável.

E tudo escorregou para um procedimento incontrolável, completamente espontâneo, que foi acompanhado por uma violência tremenda. Isso provocou a primeira onda de saída de russos de Grozny, de toda a Chechênia e do norte do Cáucaso como um todo. Porque os Balkars e muitos outros também voltaram.

Para distribuição

Eles tinham suas próprias razões para se sentirem ofendidos pelo regime soviético, pelas ações do regime stalinista. Mas os russos, russos e outros grupos étnicos não eram culpados nem antes dos chechenos, nem dos Balkars, nem dos tártaros da Crimeia.

Naturalmente, eles não podiam expressar sua raiva contra o Partido Comunista da União Soviética, bem como contra a KGB e o exército soviético. Portanto, eles descontaram em pessoas comuns, seus concidadãos mais próximos - professores, médicos, engenheiros, agrônomos, especialmente russos ...

Essa tendência continuou porque, novamente, o regime soviético inicialmente executou a nacionalização e a politização artificiais dos grupos étnicos do norte do Cáucaso.

Mesmo no alvorecer do poder soviético, as próprias repúblicas nacionais foram criadas, o que Putin corretamente chama de "bomba-relógio". Então era uma mina para o estado soviético, agora - para o estado russo.

- Você falou sobre a necessidade de identidade nacional, mas acontece que as repúblicas nacionais são uma bomba-relógio.

- Certo. Porque você precisa separar essas categorias. A identidade é uma propriedade orgânica de uma etnia, e uma república é uma categoria política, atributos da soberania política.

Misturando grandes diferenças

Na doutrina soviética da política de nacionalidade, isso era confuso, porque esse modelo foi tirado do Ocidente por marxistas, que novamente professavam a ideologia ocidental. O marxismo é uma ideologia ocidental que se originou no Ocidente com base na experiência histórica ocidental.

Os marxistas russos e soviéticos tomaram emprestado o modelo ocidental, segundo o qual os grupos étnicos se fundem em povos, os povos criam impérios e os impérios se desintegram em nações políticas - essas células artificiais.

Uma nação política é criada artificialmente com base em um idioma e um novo modelo artificial, é um espantalho. Foi esse modelo que foi adotado.

