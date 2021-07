Desigualdades na prevenção de HIV e tratamento infantil

Quase metade dos 1,7 milhão de crianças vivendo com HIV em todo o mundo não estavam em tratamento no ano passado, disse o programa da ONU que lidera a luta global contra o HIV e a AIDS, UNAIDS, em um relatório divulgado junto com seus parceiros.

O relatório final da iniciativa Comece Livre, Fique Livre e Livre da AIDS, publicado em Genebra na quarta-feira, adverte que o progresso para acabar com a AIDS entre crianças, adolescentes e mulheres jovens estagnou e requer ação urgente.

Aumento de quatro vezes

O quadro de cinco anos começou em 2015 e seguiu-se a um plano global para reduzir as novas infecções por HIV entre crianças até esse ano, garantindo também que aqueles que vivem com HIV tenham acesso à terapia anti-retroviral. O foco foi em 23 países, principalmente na África.

O estudo mostra que 150.000 crianças foram infectadas recentemente, ou quatro vezes mais do que a meta de 40.000 para 2020.

O número total de crianças em tratamento também diminuiu pela primeira vez, apesar do fato de quase 800.000 crianças vivendo com HIV não estarem em tratamento.

Ficando aquém das expectativas

Além disso, oportunidades de identificar bebês e crianças pequenas que vivem com o HIV precocemente estão sendo perdidas, já que mais de um terço das crianças nascidas de mães que vivem com o vírus não foram testadas.

“Há mais de 20 anos, iniciativas para famílias e crianças para prevenir a transmissão vertical e eliminar crianças que morrem de AIDS realmente deram o pontapé inicial no que agora se tornou nossa resposta global à AIDS. Isso resultou de uma ativação sem precedentes de todos os parceiros, no entanto, apesar do progresso inicial e dramático, apesar de mais ferramentas e conhecimento do que nunca, as crianças estão ficando para trás dos adultos e de nossos objetivos ", disse Shannon Hader, Diretora Executiva Adjunta do Programa, no UNAIDS.

A agência divulgou o relatório juntamente com o Plano de Emergência do Presidente dos Estados Unidos para o Alívio da AIDS; o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF e a Organização Mundial da Saúde (OMS), com o apoio da Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation.

Não deixar nenhuma criança para trás

O estudo revela desigualdades gritantes, já que as crianças têm quase 40 vezes menos probabilidade de receber tratamento para salvar vidas do que os adultos. Embora as crianças representem 5% das pessoas que vivem com HIV, elas representam 15% de todas as mortes relacionadas à AIDS.

“A comunidade HIV tem uma longa história de enfrentar desafios sem precedentes, hoje precisamos da mesma energia e perseverança para atender às necessidades dos mais vulneráveis ​​- nossos filhos”, disse Ren Minghui, Diretor-Geral Adjunto da Cobertura Universal de Saúde / Comunicáveis ​​e Divisão de Doenças Não Transmissíveis da OMS.

“Os líderes africanos têm o poder de nos ajudar a mudar o ritmo do atendimento e devem agir e liderar até que nenhuma criança vivendo com HIV seja deixada para trás.”

O relatório detalha as áreas de ação, começando por chegar às mulheres grávidas com testes e tratamento o mais cedo possível, já que cerca de 66.000 novas infecções por HIV ocorreram em crianças porque suas mães não receberam tratamento durante a gravidez ou amamentação.

As mães também devem poder continuar o tratamento e a supressão viral por toda a vida, enquanto mais esforços são necessários para prevenir novas infecções entre mulheres grávidas e amamentando.

Vida em risco

Enquanto isso, o relatório documenta o progresso na prevenção de infecções por HIV entre meninas adolescentes e mulheres jovens, com números diminuindo em quase 30 por cento nos países em foco entre 2015 e 2020. No entanto, os 200.000 que adquiriram o HIV representam o dobro da meta global para 2020.

Além de interromper a educação, o fechamento de escolas devido à pandemia COVID-19 também afetou os serviços de saúde sexual e reprodutiva para meninas e mulheres adolescentes, disseram os autores, ressaltando a necessidade urgente de intensificar a prevenção e o alcance.

“As vidas das meninas e mulheres jovens mais vulneráveis ​​estão em jogo, presas a ciclos profundamente arraigados de vulnerabilidade e negligência que devem ser interrompidos com urgência”, disse Chewe Luo, Chefe de HIV do UNICEF e Diretor Associado de Programas de Saúde.

“Sabemos que ganhos rápidos podem ser alcançados para meninas e mulheres jovens; o que é preciso é coragem para aplicar as soluções e disciplina para implementá-las com rigor e escala. ”

A ONUSIDA e os parceiros continuarão a trabalhar em conjunto para desenvolver novos quadros para abordar o que descreveram como “a agenda inacabada”.

Em junho passado, os países adotaram uma declaração política para colocar o mundo de volta no caminho certo para acabar com o HIV e a AIDS até o final da década, que estabelece metas para os próximos cinco anos.

