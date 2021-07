Especialista em turismo: a indústria da hospitalidade cumpre todos os requisitos da Rospotrebnadzor

Hoje, dia 19 de julho, durante uma vídeo ponte no centro de imprensa multimídia internacional do Rossiya Segodnya MIA, o vice-ministro da Saúde da República da Crimeia, Anton Lyasovsky, disse que atualmente não há restrições estritas à recepção e acomodação de turistas no região, um certificado de vacinação não é um pré-requisito para descansar na Crimeia. Ele esclareceu que um teste de PCR e um certificado do ambiente epidemiológico são suficientes para se instalar nas instituições-sanatório da região.

O Pravda falou ao apresentador Pravda sobre o que está acontecendo no Território Krasnodar na indústria do turismo, como as medidas restritivas afetaram o turismo e se vale a pena ir ao Kuban agora. Ru Igor Bukker, especialista em turismo Georgy Mikhailovich Muradov.

Medidas preventivas

Pergunta: Georgy Mikhailovich, o que está acontecendo no Território Krasnodar na indústria do turismo?

Resposta: A indústria do turismo ficou inicialmente entusiasmada com o fechamento de resorts estrangeiros em junho. E todos notaram o aumento dos preços das acomodações em hotéis. Mas medidas subsequentes proibidas esfriaram o custo das estadias em hotéis. Ao mesmo tempo, aumentaram o custo de vida no setor residencial, onde ninguém pergunta nada. E ninguém vai controlar ninguém. Portanto, eu chamaria a situação de emocional, não proibitiva. As autoridades têm a responsabilidade de agir. E tendo em conta o desenvolvimento das tecnologias de informação, cada um exprime a sua opinião, muitas vezes polares.

P: Qual das quatro vacinas russas está mais representada na região?

R: Eu acho "Sputnik V". Com quem falo entre os residentes, 80% já criaram raízes. Teve oportunidade de escolha no início de junho. Hoje essa oportunidade não existe mais. As pessoas são vacinadas de acordo com a disponibilidade.

P: Os trabalhadores de hotéis e motoristas de transporte público se protegem com máscaras e luvas?

R: Os funcionários do setor de hospitalidade cumprem todos os requisitos da Rospotrebnadzor, porque a espada de Dâmocles paira sobre eles na forma de multas, inspeções. E os cidadãos em férias, infelizmente, são legais.

A gente tem um número muito grande de pessoas que não acreditam, alguém pensa que como eu já estive doente ou vacinado, então não preciso de medidas preventivas.

P: Existem medidas como um código QR no Território Krasnodar, no Kuban?

R: Aqui as autoridades permitem que os negócios funcionem. O fato é que em Moscou o negócio de restaurantes pode trabalhar 12 meses por ano, na costa do Mar Negro o negócio de catering funciona 3 meses. Portanto, se agora introduzirmos aquelas medidas draconianas que estão em Moscou, onde vemos que existem corredores vazios, então os negócios simplesmente morrerão.

P: A Associação de Operadores de Turismo da Rússia sugeriu que, devido às restrições em julho-agosto, o Território de Krasnodar perderá 40-55 bilhões de rublos.

R: Eu não entendo onde eles conseguem esses dados. Porque podemos ligar para vários hotéis apenas de acordo com a lista e consultar a disponibilidade de vagas para um futuro próximo. E tudo ficará claro, tudo está carregado com eles. A questão é sobre medidas. Eles podem estar enfrentando dificuldades:

com desinfetantes, máscaras.

P: Quanto às medidas, quem viola. Até o despejo. Se uma pessoa precisa ser punida, quem não cumpre ou o dono do hotel será punido?

R: Acho que quando você faz o check-in é tudo discutido na recepção, ninguém quer estragar as férias. A aprovação na análise de PCR é uma questão de minutos. A análise permite pelo menos 3 dias para ficar protegido da verificação.

Não tenha medo

P: Georgy Mikhailovich, você pessoalmente aconselharia uma pessoa a fazer tudo com antecedência, a não desistir de uma viagem a resorts, a não ter medo?

R: Não há nada a temer.

Em primeiro lugar, não existem alternativas.

Em segundo lugar: nossa terra é linda, o mar é quente, as frutas são abundantes. Quando, se não agora, ir?

Sim, é preciso tomar algumas providências para que as férias não estraguem, e pronto.

P: Claro. Se de repente, Deus me livre, a situação piorar, o que deve ser feito? Imediatamente pés nas mãos e daí? Ou sentar fora?

R: Se for confirmado por alguém, a pessoa deve ficar em auto-isolamento por 14 dias. E aqui a questão é que as autoridades devem garantir que o doente passe esses 14 dias em condições confortáveis.

Desde o segundo ano, estamos com você no modo de combater o vírus, portanto, os algoritmos de solução devem ser.

E se eu ficar doente? Para onde? Por aqui, por aqui, por aqui. Condições confortáveis. Todos entendem tudo perfeitamente. Portanto, eu acho que uma pessoa não vai ficar sozinha, e ela não vai ficar.

P: Ou seja, o esquema de evacuação deveria ser, se ele chegou na casa de repouso, deveria ser prescrito o que fazer, para onde ir. Porque uma pessoa está neste lugar pela primeira vez, ela não conhece a cidade. Todas essas informações devem ser?

R: Tenho certeza de que ninguém será abandonado no Kuban. Kuban sempre foi famoso por sua hospitalidade. Claro, sempre há distorções, há alguns representantes da hotelaria que podem se dar ao luxo de ser rudes. Mas isso é o mesmo que em qualquer empresa. Mas no grosso, ninguém vai deixar ninguém. Definitivamente, não vejo razão para me preocupar a esse respeito.

P: Digamos, andar de "banana", em outro lugar. Se estranhos se reunirem, não pode haver conversa sobre distância social, e você não pode colocar uma máscara nisso.

R: Contra-pergunta. Existe um metrô em Moscou. Não foi fechado ou fechado em todos os momentos. Para isso, nosso governo pede que sejamos vacinados e desenvolvamos imunidade coletiva a esse vírus. E tem ar, a água do mar lava toda a infecção. Portanto, não haverá infecção na "banana".

P: Ao mesmo tempo, vamos verificar. OK. Muito obrigado. Talvez você expresse um desejo aos nossos telespectadores?

R: O mais importante é que as pessoas se cuidem, antes de tudo, cada um de si.

Se cuidarmos de nós mesmos, uns dos outros, salvaremos todos os nossos entes queridos e aqueles que estão ao nosso redor.

