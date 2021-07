Complexo agroindustrial bate recordes de exportação... e a população empobrecida

O complexo agroindustrial russo bate recordes de exportação e ganha um bom dinheiro, inclusive para o estado. Ao mesmo tempo, os preços dos alimentos no mercado interno aumentam e a população empobrece.

O complexo agroindustrial russo aumentou as exportações em 20%

Em 2020, o complexo agroindustrial russo garantiu uma exportação recorde de produtos agrícolas e alimentos no valor de US $ 30,7 bilhões, o que é 20% a mais em termos monetários e físicos em comparação com 2019.

RBC escreve sobre isso, referindo-se aos dados do centro federal "Agroexport" do Ministério da Agricultura da Rússia.

As exportações em 2020 aumentaram em todos os principais grupos de bens que a Rússia fornece ao exterior: grãos, gordura e óleo, carne e produtos lácteos, bem como alimentos e produtos da indústria de processamento (açúcar, bebidas). As exportações de carnes cresceram pelo ritmo mais rápido no ano passado: 53%, para 525 mil toneladas em termos físicos, e 49%, para US $ 887 milhões em termos monetários, devido à abertura do mercado chinês. Em 2020, este país se tornou o maior comprador da carne russa.

Até 2024, as exportações do complexo agroindustrial devem crescer 2,2 vezes, para US $45 bilhões, segundo o Ministério da Agricultura, e isso trará divisas ao estado, tão necessárias no período das sanções, quando está se tornando cada vez mais difícil pedir emprestado em mercados estrangeiros.

O complexo agroindustrial não pensa na população, pensa no lucro

No entanto, como os preços mundiais dos produtos agrícolas são muito mais altos do que os preços domésticos, as empresas russas estão se esforçando para ajustar os preços domésticos aos preços mundiais, bem como para usar ao máximo as oportunidades de exportação para ganhar dinheiro. O presidente Vladimir Putin falou sobre isso em dezembro, ele exortou o Ministério da Agricultura a parar o aumento dos preços das massas (12% em relação ao ano anterior), açúcar (14%), óleo de girassol (40%) através da introdução de direitos de exportação na exportação de grãos, óleo de girassol, a açúcar.