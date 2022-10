A produtividade da esquerda no parlamento brasileiro

Adilson Roberto Gonçalves

Excelente a iniciativa do Legisla Brasil, cujas representantes Andréia Pereira e Luciana Elmais publicam resultados da avaliação dos deputados federais na Folha de S. Paulo (“Ideologia e produtividade caminham juntas?”, Tendências/Debates, 16/9). No entanto, ao apresentarem a grande dispersão de partidos com deputados 5 estrelas, chamada de “diversidade partidária”, deixam de mencionar que mais da metade (21 em 41) é do bloco PT, PCdoB e PSOL, número que chega a 30, se incluir os deputados do PSB e PDT, ambos também considerados de esquerda. Ou seja, a maior produtividade (74% dos deputados 5 estrelas) é, sim, da esquerda, ainda mais considerando a menor representatividade desses partidos na Câmara dos Deputados.

Os cinco partidos possuem 115 deputados, o que corresponde a 22,4% do total, ou seja, cada deputado 5 estrelas desse grupo da esquerda vale por 3,3 deputados do restante do Congresso. A conta é feita dividindo-se 74%/22,4%.

Procedendo-se à análise para os Deputados classificados com 4 estrelas, a conclusão é semelhante, ainda que a fração de deputados seja menor. Consultando o site https://indice.legislabrasil.org/explorador/quatro-estrelas, há 38 deputados da esquerda de um total de 90 com essa classificação, ou seja, 42%, equivalendo a uma relação de quase 2 para 1 (42%/22,4%), comparando com a representatividade desse segmento na Câmara.

Portanto, há sim uma correlação entre ideologia de esquerda e maior produtividade no parlamento brasileiro. Tal empenho em atuar como legítimo representante dos que os elegeram se manifesta em outras esferas em que as competências de formação, informação e atuação para ingresso são avaliadas. Por isso funcionários públicos em funções de alta especialização, tais como os servidores e docentes universitários, têm viés político mais à esquerda. Ao contrário do que apregoam detratores do serviço público, são de esquerda não por aqui se acomodarem. É exatamente o contrário: expressam uma correlação de competência entre prestação de serviço à população e posicionamento ideológico.

Adilson Roberto Gonçalves, pesquisador da Unesp, membro da Academia Campineira de Letras e Artes, da Academia de Letras de Lorena e do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Campinas