Módulo Ciência: o início de um grande projecto Roscosmos

À primeira vista, todos os problemas em que a Nauka, que sofre há muito, conseguiu meter-se num curto par de semanas parecem estranhos.

Mas, em retrospectiva: A "dança russa" no final de Julho de 2021 é apenas a ponta do iceberg. Quanto mais fundo se aprofunda na história do módulo, mais fios emergem das plantas destruídas para o incidente de mau funcionamento a bordo do módulo de ciência. Bem, vamos começar a nossa - desculpem-me por não ser muito breve - excursão para a história!

A vida de Nauka remonta a 1995 no Centro Khrunichev. Nessa altura, em caso de falha imprevista do primeiro módulo do ISS "Zarya" foi criado o seu "duplicador" - ainda sem o nome orgulhoso, com o nome de código FGB-2 (bloco de carga funcional). Quando Zarya descolou com sucesso, o módulo 80% completo não foi concluído.

O FGB-2 reuniria pó num hangar algures, mas em 2004 foi decidido não deixar o ferro espacial à sua sorte e transformá-lo num módulo de laboratório polivalente (MLM). Já nessa altura estava confirmado: a unidade de ciência estaria "ligada" ao módulo Zvezda.

Em 2006, foi orgulhosamente anunciado que um novo módulo do ISS seria criado com base no FGB-2 para "desenvolver a investigação, a aplicação e as capacidades funcionais do segmento russo da estação".

De acordo com outros relatórios, relatados em "Moscow Talks" pelo cosmonauta Maxim Surayev, os russos foram ajudados financeiramente pelos americanos - como uma cópia de "Zarya" para experiências de pré-voo em terra. Mas os russos empreendedores, no entanto, decidiram lançar uma "maquete" experimental para as estrelas.

Em termos económicos: que matéria-prima livre seria ociosa?

A fim de transformar o camião num laboratório científico, expulsaram do FGB-2 o "recheio" retendo apenas a carroçaria e os sistemas de serviço. Foi decidido re-equipar o espaço vazio com locais de trabalho e equipamento de investigação. A data de lançamento foi anunciada - 2009. Um conto de fadas é contado rapidamente, mas não é logo que as coisas são feitas...

...Em suma, em Agosto de 2011, o MLM só estava previsto para ser enviado "em breve" para a Energia Corporation para testes - com o lançamento subsequente em Dezembro de 2012. O infame "em breve" teve lugar em Dezembro de 2012.

Mas os "espinhos das estrelas" não adormeceram.

Durante os testes em Korolev, foi encontrado um defeito no módulo. Nas linhas do sistema de combustível foi encontrado... um chip metálico de 100 microns de tamanho.

Pequeno? Sim, mas capaz de causar muitos problemas. Porquê? As partículas provenientes dos tanques poderiam entrar nos motores. Eles vão empatar. O módulo ficaria preso em órbita e colidiria com a Terra antes de chegar à ISS.

Essa é uma imagem familiar, não é?

De onde vieram os chips do sistema? De acordo com uma fonte, foi causado por fricção frequente de peças. O módulo não foi testado uma ou duas vezes, como é habitual, mas sim muitas vezes durante diferentes programas de concepção. De acordo com outra fonte, os chips foram lá colocados nos anos 90, quando o FGB-2 foi redesenhado num módulo de voo independente e os tanques extra foram serrados (a propósito, a indústria espacial gosta muito de serrar - veremos isso mais tarde). A terceira versão é que o metal se desmoronou devido à idade.

Olhando para a primeira versão, N+1 explica em detalhe: os chips vieram do atrito do fole do sistema de combustível durante o funcionamento contra outras partes do mecanismo. A propósito, o que se passa com os dados de voo de Julho a rebentar...?

De onde quer que tenha vindo o "pequeno insecto", este teve de ser removido. A data de lançamento foi adiada para 2014. E apenas o MLM, que pretendia olhar para as estrelas, regressou ao Centro Khrunichev em vez do cosmos - para limpar as condutas. No entanto, só lá chegou em finais de 2014.

Quando perguntado quando é que o módulo de ciência partiria para a ISS, então o chefe Roskosmos Oleg Ostapenko disse: "Vamos ver. Voa no nosso século, com certeza". E ele não falhou!...

O principal é lembrar: a paciência e o trabalho irão mudar tudo.

Do lado positivo, o módulo era agora orgulhosamente chamado MLM-U. "U" significa "melhorado". É verdade que, segundo algumas fontes, o módulo não foi particularmente melhorado: simplesmente que a sua construção básica foi totalmente paga e a remoção das fichas teve de ser decorada como uma actualização.

O MLM-U foi "melhorado" durante mais três anos. Mas em Abril de 2017 as mesmas aparas metálicas apareceram nos tanques de combustível do módulo da forma mais impudente. Além disso, todas as partes de borracha do MLM-U são irremediavelmente obsoletas. Mais uma vez se falou em adiar o lançamento por mais dois anos, ou mesmo em cancelar a missão. Mas... os russos não desistem!

Os oleodutos MLM foram substituídos. Mas as coisas eram mais complicadas com os tanques. E também aqui as versões do que aconteceu atrás das paredes das plantas espaciais são diferentes.

A solução mais simples - a substituição dos tanques - revelou-se impossível. Nos tanques de reserva foram encontradas as mesmas malditas aparas, e não puderam ser feitas novas - o seu fabricante, a fábrica "Serp i Molot", foi fechada e meia demolida (outras fábricas que podiam fazer chapas metálicas da espessura certa, não foram encontradas). Também foi difícil substituir os tanques defeituosos por peças sobressalentes de outros navios: não cabiam no casco do módulo.

Em 2019, foram encontrados tanques "estrangeiros" de substituição (da fase superior de Fregat). Em Março de 2019, Dmitry Rogozin confirmou que os tanques antigos precisavam de ser substituídos porque

micro-fendas tinham aparecido nelas;

o metal está desgastado;

a documentação dos tanques tinha sido perdida.

Então porque é que a substituição foi rejeitada?

Segundo o chefe do Centro Khrunichev (numa entrevista com KP), os tanques originais do MLM-U revelaram-se ainda em boa ordem: "...foram desmontados, meticulosamente verificados e testados e não foram encontradas microfissuras ou sujidade".

Mas "N+1" dá outros dados, segundo os quais o regresso aos tanques "nativos" não foi tão fácil. Os tanques de combustível tinham de ser limpos com urgência. Cortaram apressadamente os tanques abertos e lavaram-nos peça por peça separadamente. E, algum tempo após a limpeza, a contaminação foi novamente anunciada.

Ao mesmo tempo, em Março de 2019, o projecto do módulo foi abandonado pelo seu chefe de desenvolvimento, Sergei Saveliev. Foi apenas um par de anos antes do triunfo da sua criação.

Depois as "realidades paralelas" convergiram - em Setembro de 2019, a direcção anunciou a decisão final: o módulo voará, e com os tanques originais (recém-soldados)! Com uma condição: devido a defeitos, o sistema de combustível reutilizável só funcionará uma vez em voo: para órbita e acoplagem. Os peritos pensam que os tanques seriam capazes de lidar com uma tal carga, com todas as suas falhas.

E não houve engano - os tanques aguentaram-se! Mesmo que com algumas complicações.

Os preparativos finais para o voo decorreram sem problemas, para além de outro adiamento do lançamento. No entanto, a 1 de Junho, o módulo, já totalmente montado e enviado para reabastecimento, foi de novo brevemente devolvido à Energia. De acordo com o relatório oficial Roskosmos, isto foi "para eliminar as observações". De acordo com o portal espacial russo, a observação foi que durante a montagem, os especialistas esqueceram-se de cobrir algum do equipamento do módulo com isolamento térmico de tela-vácuo. Outras fontes sugerem que parte dos documentos ou do equipamento de reabastecimento não estava preparada para o lançamento.

Mas aqui - tudo está pronto para o lançamento. Nesta altura, as aventuras terrestres do módulo Ciência chegam ao fim, e a 21 de Julho de 2021 às 17:58, hora de Moscovo, partirá na Grande Viagem Espacial, cujos pormenores já conhecemos.

Ciencia

Anastasiya Zhukova

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<