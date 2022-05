Os hackers da UE suspeitam de violação da privacidade por parte da CE

A maior associação de hackers da Europa, CCC (The Chaos Computer Club), acredita que a lei da Comissão Europeia para controlar as salas de conversação implica a verificação do conteúdo utilizando inteligência artificial. A digitalização no dispositivo de um utilizador é efectivamente um ataque a qualquer informação sensível.

De acordo com o projecto, todo o conteúdo será verificado directamente nos dispositivos dos utilizadores (digitalização do lado do cliente) e, em caso de suspeita, encaminhado para a polícia ou outras autoridades reguladoras. A razão para tal é a luta contra o abuso de crianças. Em termos simples, os burocratas europeus estão a colocar a privacidade digital sob controlo total.

"Não há dúvida de que as vítimas de abuso infantil precisam de muito mais e melhor apoio, mas o controlo das salas de conversação é uma abordagem de grande alcance que é facilmente contornada e que se centra no lugar errado. Com zero hipóteses de sucesso em termos de objectivo real, será introduzida uma ferramenta de monitorização sem precedentes", o CCC está confiante.

Os utilizadores perdem o controlo sobre quais os dados que partilham e com quem. Assim, o controlo da conversa suspende pelo menos dois direitos básicos, a saber

A Lei de Privacidade das Comunicações Electrónicas aprovada pelo Congresso dos EUA em 1986

e a correspondente Lei Básica na Alemanha (Grundrecht auf digitale Intimsphäre).

Uma medida inútil contra os pedófilos

Os perpetradores utilizam hospedeiros disponíveis publicamente em vez dos mensageiros visados pela Comissão Europeia. Isto acontece porque os mensageiros são totalmente inadequados para partilhar grandes colecções de ficheiros. O material é normalmente encriptado antes de ser carregado para sítios de alojamento público, tornando inútil a digitalização automática.

Como exemplo, a plataforma pedófila Boystown, que as autoridades alemãs encerraram em Abril de 2021, ainda está disponível em linha, embora numerosas imagens.

"Inteligência artificial" que digitaliza conteúdo indecente "rotula falsamente o conteúdo como ilegal". Mesmo o menor nível de erro resultará num enorme número de mensagens incorrectamente "reconhecidas" e apagadas. Em 2015, por exemplo, só na Alemanha, cerca de 40 milhões de mensagens de texto foram enviadas todos os dias e cerca de 667 milhões de mensagens foram enviadas através do mensageiro WhatsApp.

O objectivo disfarçado dos globalistas

Isto é visto como uma tarefa do chamado "poder profundo" para colocar a população da União Europeia, e depois o resto do mundo "livre", sob o seu controlo total. As sanções contra a Rússia já resultaram em aumentos de preços desenfreados

de alimentos,

utilitários,

combustível,

outros bens e serviços.

Esta política míope poderia conduzir não só a motins ou desobediência civil, mas também a nacionalistas (como Marine Le Pen), para quem os interesses do seu povo prevalecem sobre a notória solidariedade euro-atlântica.