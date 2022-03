Geriatra: mulheres a partir dos 50 anos e homens a partir dos 30

Qual é a diferença entre o envelhecimento de organismos masculinos e femininos, uma pessoa pode viver a uma altitude de 3500 metros, o que é treinamento hipóxico e quando eles se beneficiam e como funciona o aparelho hipóxico, disse a editor-chefe do Pravda.Ru Inna Novikova.

Oxigênio tóxico

- Valery Mikhailovich, o tema da longa vida tem preocupado a humanidade quase desde o seu início. Os mecanismos do envelhecimento podem ser revertidos?

- Se em rejuvenescimento considerarmos a medicina relacionada à idade, então 90% é cosmetologia, que as mulheres adoram. E 10% é terapia hormonal, principalmente terapia hormonal da menopausa. Escrevi um livro sobre este tópico, From Neurons to Hormones. Está escrito aqui em russo simples, quem precisa dessa terapia, quem não precisa, quem precisa começar mais tarde, quem não deve fazer isso e quem precisa começar cedo. A idade média da menopausa na Federação Russa é de cerca de 50 anos. A menopausa é um ponto de referência no envelhecimento do sistema reprodutor feminino. E os homens não. A partir dos 30 anos, eles gradualmente começam a deslizar lentamente, o que é fortemente afetado por um grande número de doenças: infecciosas, cardiovasculares.

Homens e mulheres são construções evolutivas diferentes dentro da mesma espécie, criadas pela seleção natural. Não apenas envelhecemos de maneira diferente, mas também vivemos de maneira diferente. Na Rússia, as mulheres vivem muito mais do que os homens.

- Dizem que a falta de oxigênio mobiliza o corpo. E existem câmaras especiais onde a hipóxia é criada, que rejuvenesce. Ou isso é um mito?

- Existe um método de exposição hipóxica, quando uma pessoa está em condições de baixa porcentagem de oxigênio. Nas montanhas, a pressão parcial de todos os gases. Assim, a porcentagem de oxigênio diminui. Por exemplo, a uma altitude de 6.000 metros, o ar contém 20,95% de oxigênio. O lugar principal é ocupado por nitrogênio. Ocorre hipóxia hiperbárica. Podemos criar hipóxia ao nível do nosso habitat habitual. Nossos fisiologistas começaram a fazer isso na década de 1930, quando houve grandes voos para a América através do pólo. Chkalov treinou, e não só. Depois, houve um intervalo de 40 anos. A pesquisa foi retomada na década de 1970. No início utilizavam-se cilindros com mistura pronta ou câmaras de pressão, onde era possível reduzir a porcentagem de ar. Na década de 1980, foi criado um método que permite que isso seja feito sem cilindros.

O aparelho é chamado de hipóxico e pesa 20-25 kg. Consiste em uma bomba e uma peneira molecular que remove as moléculas de oxigênio e permite que você respire uma porcentagem controlada de ar com uma certa quantidade de moléculas de oxigênio. O oxigênio é um gás tóxico para o corpo. Mas é necessário para a vida. O oxigênio atinge todas as nossas estruturas moleculares:

mitocôndria

ADN,

telômeros

membranas.

Golpeia e cria uma quantidade excessiva de dano. A hipóxia é um mecanismo muito complexo. Tão complexo que em 2019 deram o Prêmio Nobel pelo mecanismo da resposta hipóxica do corpo. Quando ocorre a hipóxia, ocorrem as alterações moleculares e genéticas mais complexas. 500 genes começam a funcionar de forma diferente. O corpo tenta se adaptar ao conteúdo reduzido de oxigênio produzindo heterodímeros, moléculas complexas. Por exemplo, quando os conquistadores chegaram a Cusco, há uma altura de 3.500 metros. Quanto mais alto, pior se adapta a pessoa. Em Cusco, suas mulheres pararam de menstruar, não puderam dar à luz por vários anos até que se adaptassem.

Hipóxia como uma panacéia

— Gerontologistas da escola russa acreditam que o treinamento hipóxico é o melhor método antienvelhecimento. Você está liberando todo o oxigênio neste momento. Temos oxigênio em quatro depósitos: capacidade residual, capacidade nos pulmões, hemoglobina, ou seja, nos eritrócitos, mioglobina (proteína), dissolvida no soro sanguíneo. Neste momento, ocorrem mudanças epigenéticas e pré-condicionamento isquêmico - o trabalho do endotélio melhora. A maioria das mortes no mundo é devido a doenças cardiovasculares. Sua causa é a aterosclerose: as placas se formam, os coágulos sanguíneos aparecem gradualmente. E com a normalização do endotélio, a elasticidade dos vasos muda, embora não por muito tempo.

Esses dispositivos custam muito decentemente - de um milhão a 3,5 milhões de rublos. Portanto, não recomendamos comprá-los. Eles não são bem tolerados por todos. Esta é uma carga séria no sistema cardiovascular.

- Qual é o nome desta máquina? Onde posso testá-lo para ver se ele se encaixa ou não se encaixa?

- Em primeiro lugar, em nosso centro científico você pode alugar esses dispositivos. Eles também estão presentes em instituições médicas, pois esses dispositivos são registrados como dispositivos fisioterapêuticos há 25 anos no território da Federação Russa. Eles estão em cardiologia e em clínicas. Você pode ir e tentar. Eles também estão em instituições pagas.

Minha posição é a seguinte: esses aparelhos estão drasticamente superfaturados, devido ao fato de se tratar de uma produção pontual. Se alguém pudesse instalar pelo menos uma produção em pequena escala na Rússia, o preço cairia drasticamente.

As pessoas estão tentando substituir isso por dispositivos astutos, bolsas, respirando em uma jarra, pegando o "Top". Mas esses são fabricantes sem escrúpulos que pegam descrições de dispositivos grandes e as colocam em seus dispositivos domésticos baratos. Qual é o ponto? Você respira neste aparelho com o que você expira. Assim, sua concentração de oxigênio cai constantemente. Você não a controla. Isso não é hipóxia, mas hipercapnia. É quando você respira dióxido de carbono. Isso não é apenas perigoso, mas já está conectado a outro sistema - com sistemas de buffer de sangue. E eles podem se comportar de maneira diferente. As pessoas trouxeram "sacos de reinalação" para o nosso centro de ciências e tentaram respirar. Eles coram, ficam azuis, as lágrimas escorrem, tentam beliscar o nariz, mas a hipóxia não funciona. A hipóxia normal é 96-98. Aparelho respiratório respiratório "Vershina" permite atingir 90-91. E em nosso dispositivo você pode ir para a saturação de 80-65.

A exposição hipóxica, em primeiro lugar, tem um efeito positivo em todas as patologias relacionadas à idade:

Diabetes tipo 2,

doenças cardiovasculares,

Doença de Alzheimer.

Em segundo lugar, a atividade física, mental e intelectual melhora, inclusive em pacientes com mais de 75 anos de idade.

