O telhado de Beglov vazou

Na atual temporada de inverno 2021-2022, os moradores de São Petersburgo estão reclamando massivamente de vários vazamentos nos telhados dos apartamentos nos andares superiores dos edifícios residenciais.

Mesmo o famoso petersburguês, ator e apresentador de TV Andrey Urgant, cujo apartamento na Liteiny Prospekt foi inundado no Dia dos Namorados em 14 de fevereiro, não conseguiu evitar esses problemas. A julgar pela velocidade e responsabilidade com que a administração de Smolny resolve esses problemas, os petersburguenses têm uma opinião de que o principal motivo da atual ilegalidade é outro vazamento sério - no "telhado" do governador da cidade Alexander Beglov, que demonstra incrível mediocridade em questões de gestão da cidade.

"Explosão louca"

Problemas do estado dos edifícios residenciais, em particular - patrimônio arquitetônico histórico, existem em São Petersburgo há muito tempo. Os moradores locais têm repetidamente "soado o alarme", recorrendo a todos os serviços possíveis para impedir a destruição do fundo histórico da cidade e realizar grandes reparos nos edifícios que precisam dele. No entanto, aparentemente, a atual equipe do governador Alexander Beglov não considera o problema tão significativo. Na atual temporada de inverno, o número de reclamações sobre "chuva" inesperada dos tetos dos apartamentos aumentou muitas vezes. A casa do famoso apresentador de TV e ator Andrei Urgant não escapou do problema, que descobriu uma surpresa na forma de vazamentos no teto e na parede de seu apartamento na Liteiny Prospekt no prédio Pastukhov-Orzhevsky.

Segundo o ator, ele já havia se comunicado repetidamente com representantes do Zhilkomservis nº 1 do Distrito Central responsável por esta casa, mas isso não levou a nada. Em última análise, Urgant foi forçado a reparar cerca de 120 metros quadrados do telhado às suas próprias custas com a ajuda de chapas de ferro e uma equipe de emergência privada.

O incidente mais recente não foi exceção - apesar das evidências em vídeo disponíveis e da notoriedade de um problema de longo prazo, a administração do Distrito Central disse que precisava verificar as informações primeiro, e os representantes da FSW No. 1 geralmente se abstiveram de qualquer comentário .

"Há mais de 20 anos comprei este apartamento e, no primeiro verão, quando houve trovoadas monstruosas, o telhado vazou. Recorri à empresa, agora eles se chamam ZHKS. para fazer tudo. Mas nenhuma das opções acima, então eles não fizeram nada. Chamei uma equipe de emergência privada e cobri 120 metros quadrados do telhado com chapas de metal pelo meu dinheiro. Então começaram esses invernos loucos, quando todos os anos algo vaza, então, como nesta época, um jato louco jorrou, como se eu abrisse algum tipo de torneira", disse Urgant.

O ator também conversou com a gestora nesta temporada, convidou seus representantes para verificar pessoalmente a extensão do problema e corrigi-lo, mas os serviços públicos nunca vieram, citando o surto de Covid-19.

Vale ressaltar que, de acordo com o cronograma para a reforma dos prédios de apartamentos, o telhado do prédio de apartamentos Pastukhov-Orzhevsky não será reparado antes de 2030, apesar do estado deplorável do telhado.

A reforma em São Petersburgo é responsabilidade da organização sem fins lucrativos Capital Repair Fund, estabelecida pelo comitê de administração de propriedades da cidade. Telhados em ruínas, que aguardam a atenção deste fundo há décadas, muitas vezes simplesmente não conseguem resistir aos desafios do clima. Além disso, casos de danos causados ​​por serviços públicos negligentes ao limpar neve e gelo não são incomuns. Além disso, tanto os apartamentos das estrelas quanto os de Petersburgo comuns sofrem com essa negligência.

O vazamento principal fica no “telhado” do governador?

Nos últimos dias, o número de reclamações sobre vazamentos nos andares superiores de edifícios residenciais aumentou acentuadamente em São Petersburgo - em 14 de fevereiro, 2.673 reclamações de cidadãos foram registradas no portal Our St. Petersburg, enquanto três dias antes o número era quase 300 a menos.

Além disso, a maioria desses problemas acabou por estar diretamente relacionada ao trabalho recente realizado pelos funcionários da Komblag para limpar os telhados da neve e do gelo.

A mídia tem repetidamente chamado a atenção para as inúmeras queixas dos cidadãos devido à negligência flagrante dos serviços públicos, cujos trabalhadores manuais limpam os telhados de São Petersburgo tão “de alta qualidade” que deixam para trás danos significativos nos telhados.

Assim, um morador da casa nº 5 na rua Panfilov, no distrito de Krasnogvardeisky, relatou que, como resultado da limpeza do telhado de sua casa do gelo, o teto da cozinha foi irremediavelmente danificado por um vazamento grave. O vazamento foi descoberto em 1º de fevereiro e, no dia 11, o sistema de tensão não resistiu à abundância de precipitação inesperada e finalmente rompeu. Ao mesmo tempo, nem os serviços públicos nem os serviços de habitação e comunais tomaram qualquer medida, apesar das inúmeras reclamações do proprietário do apartamento. Como resultado, a cozinha do petersburguês está fora de serviço até hoje e não há garantias de que as perdas serão compensadas.

A situação não é melhor para os moradores dos andares superiores da casa 73 da rua Chernyakhovsky, que são forçados a substituir todos os contêineres que estão nos apartamentos sob o teto abundantemente "chorão".

Moradores de uma casa na 6ª linha da ilha Vasilyevsky disseram ao Fontanka.ru que os serviços públicos, ao limpar o telhado, conseguiram romper o telhado da varanda ao mesmo tempo. Agora eles são forçados a "desfrutar" de um "chuveiro" gratuito de água derretida em seu próprio apartamento.

E os habitantes de Petersburgo que moram na rua Shpalernaya, 38, notam que as inundações nos apartamentos nos andares superiores os assombram durante o inverno devido a sérios buracos no telhado. Ao mesmo tempo, o escritório de habitação não responde a inúmeras reclamações dos moradores da casa, sem sequer elaborar um ato apropriado.

"É realmente constrangedor e muito úmido. A produtividade da enchente é de um balde/hora", reclama um inquilino de um dos apartamentos afetados.

A atitude negligente com seus deveres por parte dos subordinados do Komblag já conseguiu levar até mesmo a baixas humanas. Em fevereiro, na Bolshoy Sampsonievsky Prospekt, um zelador foi morto por um bloco de gelo caído. Não é difícil adivinhar, por causa de quem uma geada tão significativa se formou no telhado do edifício, que, como esperado, desabou com o início do degelo.

A razão para casos tão flagrantes pode ser que Komblag simplesmente não consegue estabelecer um trabalho competente e de alta qualidade de seus subordinados no campo, além disso, eles são muitas vezes simplesmente incompetentes.

Por exemplo, é exatamente isso que pensa o Mundep Svetlana Dmitrieva de São Petersburgo, dizendo que os zeladores de São Petersburgo geralmente nem seguem instruções elementares e não conhecem as regras de segurança, o que, por sua vez, leva a tragédias.

O ator Andrey Urgant, que sofreu com um vazamento no telhado, concorda com ela:

"Não-profissionais saem. Não só é ineficaz, também é muito perigoso para eles. As pessoas quebram, podem morrer, porque não são alpinistas de verdade", comentou o ator sobre o trabalho dos zeladores.

Os habitantes de São Petersburgo estão extremamente indignados com a situação atual da cidade, com incessantes vazamentos nos telhados. Eles chamam a principal razão para a situação atual com apartamentos "chuvosos" em São Petersburgo outro vazamento global - os "telhados" do governador Alexander Beglov, que repetidamente demonstra sua completa incompetência em matéria de organização da vida da cidade e o bem-estar dos moradores de São Petersburgo.