Especialista: o que fazer se o líquido entrar no laptop

Acontece que a proposta de selar a câmera do laptop é bastante razoável. De acordo com o Daily Mail, os especialistas britânicos em segurança digital estão confiantes de que esse método permite que você se proteja de golpistas que podem usar a câmera para obter dados via acesso remoto.

Mas o engenheiro de design da Acer, Nazir Naurzokov, disse ao Pravda.Ru o que fazer se entrar líquido no laptop.

Que medidas tomar se o laptop for inundado

Os primeiros passos mais importantes devem ser dados rapidamente, pois isso aumenta a chance de salvar o próprio dispositivo e os dados nele contidos.

Desligue a energia primeiro. Desconecte o cabo de carregamento se o gadget estiver conectado a uma tomada elétrica. Em seguida, mantenha pressionado o botão liga / desliga no próprio dispositivo e verifique se ele está definitivamente desligado e não no modo de suspensão. Não se preocupe com documentos não salvos: cada segundo de atraso pode custar a perda de todo o laptop e seu conteúdo. Mas se você agir rapidamente, mesmo os dados não salvos provavelmente serão retornados - os sistemas operacionais modernos, como regra, permitem que você faça isso.

Depois disso, desconecte todos os acessórios do laptop: mouses, pen drives - em uma palavra, tudo o que se conecta ao laptop por meio de portas e fios. Se possível, remova a bateria do dispositivo (estamos falando daqueles laptops em que a bateria é retirada e não dentro do gabinete, mas agora esses modelos não são tão comuns).

Tudo isso é feito para que água, café, chá ou suco não fechem os contatos e as seções da placa de trabalho - caso contrário, será extremamente difícil (e muitas vezes até impossível) restaurar os componentes.

O próximo passo, que não deve demorar, é virar o aparelho de cabeça para baixo com o teclado. Qualquer líquido precisa de tempo para fluir sob as teclas e entrar no laptop, o que significa que quanto mais rápido você o virar, menos umidade entrará no gabinete. Pode ser necessário torcer um pouco o laptop para tirar o máximo de água possível. Mas em nenhum caso você deve agitá-lo - isso aumentará a probabilidade de umidade entrar em componentes importantes.

Por fim, a etapa final das medidas de emergência: usando guardanapos ou um pano (é desejável que o material não seja fofo), limpe o gadget em locais onde a umidade seja visível. Percorra com cuidado a área do teclado e, se a estrutura do gadget permitir, tente remover o líquido sob as teclas. É importante não virar o gadget e mantê-lo com o teclado abaixado.

Agora vale a pena deixar o laptop secar por alguns dias. Se o seu dispositivo tiver peças removíveis ou dobráveis ​​(tampa traseira, slots, plugues, etc.), remova-as - isso acelerará o processo de secagem.

Não use um secador de cabelo para secar ou coloque um laptop sobre um radiador (ou qualquer outra fonte de calor)!

Até que 48 horas tenham passado, é muito perigoso ligar e geralmente realizar qualquer manipulação com o laptop: provavelmente, o líquido não terá tempo de secar completamente e você simplesmente o esmagará ao redor do gabinete ou fechará os contatos.

Se você não derramou água no laptop, mas chá, café ou refrigerante, é melhor não ligá-lo, mas leve-o imediatamente ao serviço: açúcar, ácidos e outras substâncias, mesmo após a secagem, podem deixar um revestimento ou filme nos componentes internos do laptop e danificá-los ao ligar pela primeira vez.

Além disso, também acontece que a oxidação ou corrosão de contatos e microcircuitos não se faz sentir imediatamente, mas somente após algumas semanas ou meses - quando o processo está ganhando força.

Em geral, é melhor levar o laptop ao serviço em qualquer caso - pode não ser possível para uma pessoa despreparada desmontá-lo por conta própria. Muitas vezes, isso requer chaves de fenda especiais, cuja compra custará aproximadamente a mesma quantia que o diagnóstico profissional. Além disso, um especialista logo verá possíveis problemas e os resolverá com mais rapidez e eficiência.