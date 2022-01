Novos veículos elétricos: a era dos carros acaba

Muitos provavelmente se lembrarão do filme de espionagem de James Bond de 14 de 1985 "A Look at Murder", no qual o oponente de Bond é Max Zorin, que quer destruir o Vale do Silício, na Califórnia, a fim de assumir o controle do mercado de microchip. E isso não é surpreendente, porque o Vale do Silício é de fato o lugar onde o futuro está sendo criado hoje. Existem muitas empresas únicas aqui que estão fazendo exatamente isso, mas hoje vamos falar apenas sobre isso - a empresa Udelv, que recentemente apresentou seu primeiro carro elétrico totalmente autônomo sem cabine de motorista, que deveria servir para entregar mercadorias.

Transporter

Chama-se simplesmente - "Transporter" e funciona com base no Mobileye Drive não tripulado. Vamos falar sobre isso hoje ...

Carro robô: uma câmera de vídeo e o programa correspondente

E aconteceu que a empresa Mobileye, com a qual tudo começou, foi criada em 1999 pelo professor Amnon Shashua, que se dedicava a pesquisar o sistema de visão monocular, que deveria ser usado para detectar veículos usando apenas uma câmera e o software correspondente software no processador. Em 2017, a Mobileye foi comprada pela Intel Corporation e o desenvolvimento da empresa atingiu um novo patamar.

Quando as capacidades da empresa eram limitadas, o programa prioritário era o Programa de Assistência ao Motorista (ADAS). Tornando-se líder mundial em visão computacional para ADAS, por volta de 2013 a Mobileye percebeu que a tecnologia que estava desenvolvendo também poderia criar um veículo totalmente autônomo e começou a se envolver seriamente nisso.

Mais funcionários - mais lucro!

A transição de ADAS para AV ("veículo autônomo") não exigiu apenas sensores adicionais e algoritmos de controle mais avançados, mas também uma nova abordagem para a criação de veículos totalmente robóticos.

A expansão da empresa mostra como essa direção é promissora: a Mobileye cresceu significativamente desde a aquisição da Intel. Em março de 2017, a Mobileye tinha mais de 750 funcionários, enquanto hoje tem mais de 2.500 funcionários em tempo integral. A receita também cresceu de pouco mais de $ 350 milhões no final de 2016 para quase $ 1 bilhão no final de 2020, e a receita cresceu 62% ano a ano nos primeiros nove meses de 2021 encerrados em setembro.

Perfeição com 11 filmadoras!

Como resultado, tendo recebido todos os recursos da Intel, os especialistas da Mobileye criaram um carro elétrico totalmente autônomo, que só pode ser controlado por câmeras de vídeo.

Abriga um sistema de 11 câmeras que criam um campo contínuo de observação. O novo sistema de condução mãos-livres Mobileye SuperVision.

Mas eles começaram desenvolvendo um veículo para entrega totalmente automatizada de mercadorias. A questão é que a logística no centro das grandes cidades é muito cara. Portanto, o espaço de armazenamento nas lojas é mínimo. Mas isso pressupõe entrega rápida de mercadorias no primeiro pedido. Ou seja, carros com mercadorias de diferentes fornecedores aproximam-se da vitrine um após o outro, descarregam imediatamente e vão embora. É por isso que um veículo transportador de carga relativamente pequeno foi criado.

Carga pesando uma tonelada e uma velocidade de mais de 100 quilômetros por hora

Além disso, a primeira versão deste transportador apareceu em 2018 e se tornou o primeiro veículo de entrega totalmente autônomo na história da Califórnia. Suas dimensões são especialmente selecionadas para que seja conveniente para se locomover no trânsito de uma grande cidade e para estacionar em espaços reduzidos. A velocidade de 112 quilômetros por hora e a reserva de energia dependem da carga da bateria, mas os projetistas conseguiram "colocar" baterias com capacidade suficiente no carro. Portanto, seu alcance máximo de cruzeiro é de 482 quilômetros e a capacidade de carga é de uma tonelada. E carrega rapidamente, diretamente no local da descarga 80% da capacidade da bateria pode ser reabastecida em 45 minutos.

Os primeiros carros robóticos Transporter chegarão às pistas em 2023 e, até 2028, de acordo com seus criadores, pelo menos 50 mil desses "carros" estarão operando nas estradas dos Estados Unidos!

Carros robóticos de um futuro muito próximo

No entanto, este é apenas o começo. O principal neste carro não é tanto a parte eletromecânica, embora seja muito interessante por si só, já que todas as rodas nele são guiadas e controladas, como um sistema de controle eletrônico. Afinal, ele pode ser equipado não apenas com um veículo de carga do tipo urbano, mas também com uma carreta programada de longa distância movendo-se em alta velocidade ao longo de rodovias.

A habilidade profissional dos motoristas de tais transportadores deve ser muito alta e, provavelmente, o próximo estágio no desenvolvimento do transporte robótico será equipar essas máquinas com esse sistema de controle autônomo. De fato, de fato, o desenvolvimento do Transporter tornou-se uma espécie de reação à falta de motoristas para carros dessa classe. Mas os motoristas de caminhão de alta classe também estão constantemente em falta. Além disso, precisam comer e beber, dormir, ou seja, não podem trabalhar 24 horas por dia. O carro robô é completamente desprovido de falhas humanas.

Em países ensolarados, os painéis solares podem ser facilmente colocados no teto de um contêiner de transporte e, portanto, podem ser recarregados em trânsito.

Ônibus de transporte inteligente

E os ônibus intermunicipais? Eles também podem ser,

primeiramente, transferido para tração elétrica, com recarga a cada parada,

e em segundo lugar, eles foram transformados exatamente nos mesmos carros robóticos.

O motorista do ônibus pode adormecer enquanto dirige (e já houve casos com consequências trágicas), ele pode ficar cansado e avaliar incorretamente a situação. Sistema de controle com 11 câmeras de vídeo e programa de computador perfeito

não se cansa

não adormece

e tem uma reação não comparável à de um humano.

Isso aumentará a velocidade do movimento e, consequentemente, reduzirá o tempo gasto na estrada, e menos tempo - mais voos, o que, obviamente, é muito lucrativo do ponto de vista comercial.

A propósito, o mesmo se aplica aos ônibus urbanos comuns. Por que não equipá-los com um sistema de controle semelhante?

Portanto, o que a Mobileye está fazendo hoje é um caminho direto para o futuro, e o futuro não é "lindo e distante", mas literalmente nosso amanhã.