A aeronave do futuro: que mudanças aguardam a indústria da aviação

Fronteiras depois de longas restrições "antigas" se abriram, convidando os turistas a novas viagens. Aviões em uma concha de metal cintilante retornam ao vasto céu azul, deslizando através das nuvens em seu caminho para o sol do sul. Comida de avião nunca teve um gosto tão bom depois de ser preso em casa. E ainda assim o gosto amargo permanece, especialmente entre os ambientalistas.

"A vergonha de voar"

A aviação gera 2,8% das emissões mundiais de dióxido de carbono, o que motivou o surgimento do movimento público "Flight Shame", que visa reduzir o impacto da aviação no meio ambiente.

Após um acordo climático de 200 nações para reduzir as emissões de gases de efeito estufa até 2030, a indústria da aviação está se preparando para uma crise à medida que mais e mais pessoas expressam preocupação com o impacto ambiental das viagens aéreas. Muitas companhias aéreas já se comprometeram a oferecer viagens neutras em carbono e considerar combustíveis alternativos. A introdução de aeronaves elétricas também aumenta a esperança de voos ecológicos, escreve a CNN.

Neutralidade de carbono em 2050

Voar sem culpa é definitivamente uma prioridade para a indústria. Em sua reunião anual em outubro, a International Air Transport Association (IATA) assinou uma resolução em apoio à obtenção da neutralidade de carbono até 2050. Espera-se que 10 bilhões de pessoas voem anualmente até 2050. A IATA espera que as emissões sejam reduzidas com a introdução de fontes de energia mais limpas e projetos de aeronaves aprimorados.

Em junho de 2021, London Heathrow se tornou o primeiro grande aeroporto do Reino Unido a integrar com sucesso a SAF em seu sistema de distribuição de combustível. O combustível de aviação amigo do ambiente reduz as emissões de gases com efeito de estufa em até 80%. Ao que parece, então qual é o problema se tudo é tão suave e bonito ?! Mas aqui o preço é o principal fator de inibição. Esses biocombustíveis custam cerca de três vezes mais do que seus equivalentes naturais. Devido à pandemia do coronavírus, espera-se que as viagens aéreas se tornem mais caras devido à demanda incerta. Os voos em formato ecológico provavelmente serão ainda mais caros, por isso é muito cedo para falar sobre a introdução massiva de biocombustíveis.

Tecnologias alternativas

A Airbus, maior fabricante de aeronaves da Europa, aposta no hidrogênio, por exemplo, no ano passado a empresa passou a desenvolver pequenas aeronaves elétricas com três conceitos de avião comercial movido a hidrogênio zero-emissão chamados ZEROe que poderiam estar operacionais em 2035. ano.

Ainda existem muitos obstáculos para a adoção generalizada do hidrogênio. E um deles é que os aeroportos não possuem infraestrutura adequada.

A Ampaire Inc, outra empresa com sede em Los Angeles, está desenvolvendo sistemas elétricos híbridos para aeronaves de transporte regional para pequenos passageiros. O Union Bank of Switzerland estima que o custo dessas aeronaves híbridas pode chegar a US $ 178 bilhões em 2040. O EEL elétrico é alimentado por uma bateria e um motor de combustão convencional, o que reduz as emissões e os custos operacionais em até 25%.