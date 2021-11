Paixão por Vênus: os terráqueos precisam se mudar para lá ?!

Este é um planeta muito "feminino". Todos os nomes (exceto um!) Nele estão nomes femininos. Não há justificativa para essa discriminação contra os homens - os astrônomos apenas "brincaram" assim, tentando competir com os físicos no humor. No entanto, tudo isso, na minha opinião, está no passado, uma vez que novas descobertas nos aguardam em Vênus, e as montanhas, colinas e planícies recém-vistas precisarão procurar novos nomes. Aqui você não pode viver sem homens. Nesse ínterim, apenas "Maxwell" governa lá.

Tendo como pano de fundo o fantástico sucesso na exploração de Marte - orbitadores e rovers estão trabalhando lá, hoje Vênus se parece com a "Cinderela". Mas recentemente foi ela quem esteve no centro das atenções da ciência terrestre. E isso, é claro, estava ligado à pesquisa dos cientistas soviéticos, que, por iniciativa do presidente da Academia de Ciências da URSS, o acadêmico Mstislav Keldysh, prestaram atenção especial a Vênus. Porque? E a resposta é realmente simples: é possível que o futuro de nossa civilização esteja conectado a este planeta. Se não for esse o caso, ela morrerá. E este não é o enredo de um thriller de terror, mas, talvez, a realidade do futuro.

Bem, vamos tentar descobrir ...

Primeiro você tem que ir para Marte. Por que existe tanto interesse neste planeta não só entre os cientistas, mas também entre todo o público?

Talvez a situação tenha sido descrita com precisão pelo acadêmico Mikhail Marov em sua monografia "Cosmos", que ele me deu por amizade. O acadêmico é, sem dúvida, um dos maiores especialistas mundiais no estudo do sistema solar. Ele começou seu trabalho sob a orientação dos Acadêmicos Keldysh e Korolev, colaborou com todos os Designers Chefes e esteve diretamente envolvido em experimentos espaciais em planetas.

De acordo com Marte, ele testemunhou: “O interesse histórico no problema da habitabilidade de Marte, que foi amplamente alimentado por obras literárias, foi substituído nas últimas décadas por tentativas de encontrar pelo menos alguns sinais da existência de vida bacteriana. Condições climáticas favoráveis, antes que o caminho de sua evolução mudasse abruptamente, poderia sobreviver em um novo ambiente natural hostil, e é possível encontrar, pelo menos, seus restos vulcânicos. "

Estamos tentando medir o tempo com uma medida terrestre, isto é, penetrar de alguma forma no passado de Marte. No entanto, nosso vislumbre do passado é capaz de penetrar apenas um ou dois milhões de anos, ou seja, a época em que nossa civilização surgiu. Mas o sistema solar existe há bilhões de anos! E o que estava fora de "nosso milhão"? É claro que não há evidências em Marte - muito provavelmente, o tempo as apagou. E, neste caso, qualquer fantasia é possível, inclusive aquelas que movem a ciência.

Suponha que há um bilhão de anos (talvez mais) houvesse condições completamente diferentes em Marte e o planeta estivesse tão florescendo quanto a Terra. No início, os dinossauros correram ao longo dela, depois morreram, uma vida diferente começou a emergir nos oceanos do mundo, peixes antigos subiram na costa, começaram a dominá-la, e então nesta confusão de vida vegetal e animal uma certa criatura com uma mente apareceu. Por cerca de cem mil anos, ela não apenas freou o fogo, inventou a roda, mas também criou espaçonaves. E então um grande asteróide começou a se aproximar do planeta. Seu impacto despojou o planeta de sua atmosfera, destruiu o campo magnético, abriu a superfície para a radiação letal. Felizmente, os seres vivos (nós os chamamos de "marcianos") conseguiram voar para o planeta vizinho, que eles chamaram de "Terra". Havia muita água nele, havia muito oxigênio na atmosfera e, portanto, a maioria das "pessoas azuis" morreu - apenas alguns sobreviveram. No entanto, isso foi o suficiente para começar a criar uma nova civilização, que agora chamamos de "humana".

Fantasia? Longe disso! Como qualquer hipótese, eles têm o direito de existir, porque tornam a humanidade imortal. Como convém a seres inteligentes.

E então voltamos nossos olhos para Vênus.

Se Marte é o passado da humanidade, Vênus é seu futuro!

O acadêmico Marov participou de voos para o Morning Star de todos os veículos domésticos. Ele lembra:

"Os primeiros dados confiáveis ​​sobre os parâmetros da atmosfera venusiana foram obtidos como resultado de medições diretas de temperatura, pressão e composição no veículo de descida Venera-4 em 1967 durante sua descida de paraquedas. Este aparelho, como o subsequente Venera-5 e Os "Venera-6" não chegaram à superfície, mas foram esmagados pela monstruosa pressão atmosférica a altitudes de cerca de 20 km acima da superfície. Eles permitiram estabelecer, no entanto, que a temperatura e pressão na superfície chegam a 472 graus e 92 atm, respectivamente. Vênus foi conduzido por Venera 7 e Venera 8, que executou um extenso programa de medições científicas, incluindo a obtenção de dados sobre iluminação de superfície e estrutura de nuvem. A nave de desembarque e satélites artificiais de Vênus e equipados com complexos multiuso de instrumentos científicos. elevados valores de temperatura e pressão durante quase duas horas, o que permitiu a realização de medições científicas únicas, incluindo a transferência de panoramas coloridos da paisagem envolvente, que foi a maior e ainda insuperável conquista científica e tecnológica. ”

Os aparelhos dos EUA, Europa, Japão foram enviados a Vênus, mas apenas complementaram os dados obtidos por nossos cientistas.

E agora se inicia uma nova etapa no estudo da Estrela da Manhã: a cosmonáutica mundial começa a criar dispositivos únicos que irão revelar muitos segredos de Vênus e, acima de tudo, sua origem e o desenvolvimento daqueles processos que ocorrem na atmosfera deste estranho planeta. O planeta está envolto por uma espessa camada de nuvens, não há rupturas nelas, mas há camadas estranhas, consistindo de várias partículas. É principalmente ácido sulfúrico, mas também há partículas de enxofre cristalino. Não há água no planeta, mas as paisagens ainda são variadas - este é um planalto cercado por cadeias de montanhas. E a terra de Afrodite e a terra de Ishtar são quase como os continentes da Terra em tamanho.

É claro que processos vulcânicos ocorreram lá, assim como na Terra. No entanto, é possível que mesmo agora os vulcões estejam em erupção ... Existem crateras em Vênus, o que indica que mesmo uma atmosfera muito densa não protege o planeta dos impactos de grandes meteoritos e asteróides.

Sim, graças à exploração espacial, muito se sabe sobre Vênus, mas, como é o caso da ciência real, muitas novas questões têm surgido para este planeta ainda tão misterioso. E, portanto, em um futuro próximo, novos dispositivos irão para ela. Alguns deles são bastante exóticos.

No final desta década, espera-se que os satélites operem em e ao redor de Vênus para ajudar a criar um mapa preciso do planeta. Plataformas especiais de pesquisa, incluindo balões, aparecerão na atmosfera. Bem, nossos especialistas propõem lançar não apenas estações orbitais para Vênus, mas também criar rovers de Vênus, que, como os complexos marcianos, lunares e móveis, operarão na superfície do planeta.

Sonhos irreais? Fantasia?

Longe disso! Nossos cientistas e designers há muito provaram que são capazes de transformar até os projetos mais fantásticos em realidade. Mas, para isso, eles precisam de liberdade criativa, apoio e fé em seus talentos e habilidades. E, claro, o apoio financeiro correspondente, com o qual se torna cada vez mais problemático de ano para ano. Recentemente, foi relatado que o financiamento para pesquisas espaciais está sendo cortado novamente. Eu acho que isso afetará principalmente apenas o "espaço profundo" ... A pesquisa fundamental a pedido de oficiais é relegada a segundo plano, já que eles preferem organizar todos os tipos de shows quase-espaciais.

É uma pena se falarmos sobre nossas conquistas na exploração de Vênus apenas no tempo passado ...

Uma vez que os marcianos se mudaram para a Terra, deixando seu planeta, que se tornou inabitável. É possível que os terráqueos tenham que voar para Vênus para se estabelecerem lá. Afinal, a Terra pode morrer por causa do efeito estufa, pela queda de um grande asteróide, pelo início de uma nova era do gelo ou por um dilúvio universal (infelizmente, há muitas opções!). E então as naves espaciais dos terráqueos correrão para a Estrela da Manhã. No entanto, entre os navios americanos, japoneses, europeus, árabes e outros não será o nosso, o russo. Os descendentes não vão nos perdoar por sermos tão míopes ...