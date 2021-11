Mais de 700 grupos da sociedade civil exigem soluções climáticas reais, não promessas de Net Zero

Glasgow - À medida que as negociações climáticas globais estão em andamento na Escócia, 725 grupos de quase 100 países estão pedindo aos governos e às principais instituições internacionais que acabem com as promessas vazias do “Zero Líquido” (Net Zero) e se comprometam com ações específicas, ambiciosas e imediatas para reduzir as emissões e os fósseis produção de combustível até Real Zero, consistente com ciência e equidade.

A declaração conjunta vem quando muitos governos e corporações chegam à COP26, promovendo as promessas da Net Zero com base nas metas de emissões de meados do século, truques de contabilidade de carbono com base em compensação e tecnologias ilusórias e perigosas como captura de carbono, hidrogênio azul e bioenergia. Tais promessas, diz o comunicado, mascaram a inação climática e fornecem cobertura para a produção de combustível fóssil usual que significa destruição planetária.

“O apoio global maciço a este apelo à ação é a prova de que as pessoas enxergam através dos estratagemas para adiar uma mudança real e impulsionar as indústrias poluentes em busca de um 'zero líquido' distante”, disse Nikki Reisch, Diretora de Clima e Energia Programa no Centro de Direito Ambiental Internacional. “Recusamo-nos a aplaudir os esforços equivocados para‘ consertar ’os combustíveis fósseis em vez de descartá-los em busca de energias renováveis ​​comprovadas e mais seguras, ou fingir que podemos trocar as reduções‘ aqui ’pelas emissões‘ ali ’, quando precisamos de transformação em todos os lugares.”

“Com tantos planos que dependem fortemente da compensação de carbono”, disse Teresa Anderson, Coordenadora de Política Climática da ActionAid International, “as metas Net Zero provavelmente levarão a grilagens de terras devastadoras no Sul Global, ameaçando os direitos e a segurança alimentar das mulheres e pequenos agricultores e comunidades indígenas. ”

As mais de 700 organizações ambientais e de direitos humanos signatárias, movimentos sociais, povos indígenas e grupos comunitários locais de todo o mundo conclamam os estados a:

Reduzir as emissões na fonte, eliminando gradualmente os combustíveis fósseis, a agricultura industrial, os plásticos e outras indústrias poluentes;

Rejeitar distrações perigosas, como captura e armazenamento de hidrogênio e carbono, e compensações de carbono, que entrincheiram a economia fóssil e exacerbam os riscos da linha de frente;

Investir em transformação, substituindo a infraestrutura de combustíveis fósseis e sistemas alimentares industriais, e redirecionando subsídios para trabalhadores e comunidades;

Proteger e restaurar ecossistemas, não para mercantilizar e comercializar o carbono que eles contêm, mas para respeitar e sustentar as vidas e meios de subsistência que eles sustentam;

Apoiar soluções locais, promovendo alternativas indígenas e comunitárias, garantindo a soberania alimentar e garantindo trabalho e meios de subsistência; e

Prestar contas, fazendo com que os poluidores paguem por seus danos e evitando danos futuros, e garantindo que os maiores responsáveis ​​pelas emissões históricas de gases do efeito estufa se movam primeiro e mais rapidamente para reduzir as emissões e aumentar o financiamento para os países de baixa renda mais atingidos pela emergência climática.

“A liderança climática não será medida daqui a décadas”, adverte a declaração, “mas sim pelo ritmo e escala das ações concretas de curto prazo tomadas hoje”.

“Estamos preocupados que os países ricos e as empresas poluidoras vão avançar com‘ falsas soluções ’na COP26,” disse Dipti Bhatnagar, Coordenador de Justiça Climática e Energia da Friends of the Earth International, em Moçambique. “Os nomes e termos continuam evoluindo, mas os princípios básicos e prejudiciais permanecem os mesmos. Eles fortalecem o poder corporativo, desviam a responsabilidade dos ricos poluidores históricos e evitam ações urgentes e equitativas sobre as mudanças climáticas. ”

Como diz a declaração, soluções reais - não metas “líquidas zero” - são essenciais para “fortalecer a resiliência, centrar a justiça e apoiar as comunidades em uma transição justa e equitativa para um futuro livre de fósseis que garanta os direitos humanos, meios de subsistência e trabalho , e um ambiente seguro, limpo, saudável e sustentável para as gerações presentes e futuras.”