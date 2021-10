Três motivos que interferem no uso de lentes de contato

Muitas pessoas pensam que as lentes de contato são muito mais confortáveis ​​do que os óculos, e isso é lógico. No entanto, muitas pessoas ainda preferem óculos. Quais são as razões para isso?

Temer

A razão mais comum para esse conservadorismo, por assim dizer, é o medo. A raiz é um aspecto psicológico, porque muitas pessoas não conseguem entrar em contato com o globo ocular, o que significa que não podem colocar e remover a lente por conta própria. O contato com o olho é para eles algo como uma invasão inaceitável do corpo.

Síndrome do olho seco

Isso não quer dizer que o motivo acima seja infundado ou frívolo, mas é definitivamente melhor do que o segundo motivo - DES (síndrome do olho seco). No momento, o JIT é um fenômeno extremamente comum. Com esta síndrome, o fluido lacrimal não é produzido na quantidade adequada, o que significa que o cristalino pode grudar na córnea, será muito difícil removê-lo por conta própria.

O DES é caracterizado pelo fato de a pessoa sentir desconforto, como se houvesse um objeto estranho ou areia em seus olhos. Lembre-se de que esse problema é generalizado na atualidade, portanto, se for tomada a decisão de começar a usar lentes, recomenda-se a realização de um teste de produção de lágrima.

Doenças oculares

Além disso, a razão para não usar lentes é a presença de quaisquer doenças da conjuntiva, córnea ou pálpebras, lesão ocular ou suas consequências. Quando o aparecimento

dor,

coceira

vermelhidão nos olhos

imediatamente você precisa ir a um especialista. Em nenhum caso você deve se automedicar, pois isso está repleto de consequências que podem até representar uma diminuição acentuada da visão.

O que fazer se você decidir usar lentes

Portanto, se houver desejo de usar lentes, a primeira coisa a fazer é entrar em contato com um especialista. Se o último exame de visão ocorreu há muito tempo, várias visitas ao oftalmologista serão necessárias: um exame de visão e, em seguida, a seleção da correção de contato. A preparação para a interação com as lentes inclui controle da acuidade visual, exame da mídia ótica do olho, fundo de olho e teste de produção de lágrimas.

Durante a inspeção, pode ser que o uso de lentes seja contra-indicado. Se tudo correr bem, os especialistas irão ajudá-lo a decidir sobre a escolha das lentes, ensiná-lo a colocar e tirar as lentes corretamente e dar as recomendações necessárias.

Se descobrir que as lentes não encaixam, não se preocupe. Além dessa opção, sempre há pelo menos mais duas: óculos e correção da visão a laser.

Foto: idntimes. com

Isenção de responsabilidade: este conteúdo, incluindo conselhos, fornece apenas informações gerais. Isso não é de forma alguma um substituto para um relatório médico qualificado. Consulte sempre um especialista ou profissional de saúde para obter mais informações.