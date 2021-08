O acadêmico A.M. Sergeev e seus colegas da Academia Russa de Ciências: sonhos de Baikal

Quando se trata de Baikal, até "físicos" se tornam "letristas". Julgo não só por mim, mas também pelos meus amigos e conhecidos que tiveram a sorte de visitar o lendário Lago.

Baikal é famoso por sua singularidade. Nas paisagens e nas encostas das montanhas, na transparência das águas e na sua temperatura, na riqueza da fauna e dos peixes, na inacessibilidade das margens e nas centenas de rios que deságuam no rio, o Angara e, claro, a planta que apareceu nas suas margens e em torno do qual fervem paixões há várias décadas. Tão inimitável quanto a pureza do gelo da primavera e as faces inteligentes das focas.

Um dos sucessivos defensores do Lago Baikal, Doutor em Ciências do Instituto de Geografia do Ramo Siberiano da Academia Russa de Ciências L. Korytny, falou figurativamente sobre as "paixões":

"Não há história mais triste no mundo ..." É assim que essas linhas de Shakespeare são perguntadas em vez de uma epígrafe. Não houve mais "longa" e triste história ambiental do que com a Fábrica de Papel e Celulose de Baikal (BPPM) nos espaços abertos domésticos. “Já teve várias gerações de operários e moradores de Baikalsk, muitos de seus participantes já não estão vivos, enquanto outros têm netos e bisnetos. Tudo isso já acontece há mais de 50 ( !) anos. ”Mas as coisas ainda estão lá.” A planta funciona, despeja esgoto no Baikal, polui a atmosfera da costa do Baikal. "

Aqueles que tocaram pelo menos um pouco nos problemas do Lago Baikal concordam plenamente com o cientista. Recentemente, essas pessoas se juntaram ao presidente da Academia Russa de Ciências, o Acadêmico A.M. Sergeev, que visitou o Lago Baikal. E, claro, ele veio para o BCKB.

“A RAS tem um Conselho Científico de Problemas Ambientais”, disse o presidente da RAS. - Naturalmente, um dos primeiros lugares é a ecologia do Lago Baikal. Cientistas do ramo siberiano da Academia Russa de Ciências, em particular do Irkutsk Center, estão constantemente examinando o lago e o ambiente mais exclusivos. É claro que é hora de tomar medidas sérias para melhorar a situação. E esse trabalho será executado pela Empresa Unitária Estadual Federal "Operador Ecológico Federal", entidade poderosa e responsável, já que faz parte do sistema Minatom ...

Concordo plenamente com o acadêmico Sergeev sobre o "poder" de nossos cientistas nucleares! Mas eu certamente acrescentaria que foram as organizações de construção desse departamento (na União Soviética, exceto o Ministério da Defesa, nenhum outro poderia se comparar a Sredmash!) Quem construiu a fábrica de papel e celulose de Baikal com a ajuda de prisioneiros. Acontece que os "bisnetos" de Sredmash têm que lidar com as consequências negativas de seu trabalho. Não é simbólico !? Por muito que estamos fazendo hoje com a natureza, nossos descendentes terão que pagar - não deveríamos pensar nisso agora, tomando esta ou aquela decisão !?

Mas vamos ouvir o que mais o presidente da Academia Russa de Ciências estava falando ...

- Estamos no local onde será realizada a principal obra de limpeza da água residual e do próprio lodo-lodo. Estes são os resíduos perigosos que permaneceram aqui após o fim da atividade do BPPM, - disse o Acadêmico A.M.Sergeev. - Nossos colegas da Rosatom falaram sobre as tecnologias que já estão sendo aplicadas aqui e que devem ser aplicadas aqui em um futuro próximo. Estas são tecnologias modernas que permitem purificar a água acima do lodo para concentrações seguras. Outra questão é a própria borra de lignina. Diversas tecnologias estão sendo consideradas em uma base competitiva e sua expertise será realizada pela Academia Russa de Ciências.

Parece que as informações são muito boas, dizem, agora a Academia de Ciências e as autoridades da região de Irkutsk e da Buriácia vão realmente cuidar do destino do Lago Baikal. E se antes, a luta de longo prazo com os funcionários continuava com sucesso variável, agora os próprios funcionários "mostram as damas" ... Eh, você beberia mel com esses lábios !?

O fato é que agora os proprietários de empresas que usam o Lago Baikal atrapalharam os lutadores pela pureza do Baikal. E não só pela água, mas também pelo meio ambiente. Os proprietários ganham muito dinheiro com os produtos da fábrica - eles exportam para a China. A floresta também vai lá, que é derrubada sem piedade. Também estamos falando sobre a água do Lago Baikal, dizem eles, em breve ficará mais cara do que o petróleo e o gás ... Em geral, o saque da riqueza do Lago Baikal aumentou muitas vezes em comparação com os tempos soviéticos ...

O Doutor em Ciências L. Korytny está acompanhando de perto essas mudanças. Em particular, ele observa:

"Na" onda de glasnost "novamente, a atenção foi atraída para o problema de Baikal. Em fevereiro de 1986, uma comissão autorizada foi criada chefiada pelo Presidente do Comitê de Planejamento do Estado da URSS N. V. Talyzin, que logo visita Baikal. Uma série de fundamentalmente novos momentos aparecem com o “espírito da época”. “Agora é claro até para um tolo que era impossível construir uma fábrica de celulose.” Nos documentos da comissão, as palavras “re-perfilagem”, “fechamento do moinho ”aparecer.

Com base na conclusão da comissão e numerosas consultas, principalmente nos corredores de Moscou, em 13 de abril de 1987, um decreto do Comitê Central do PCUS e do Conselho de Ministros da URSS nº 434 "Sobre as medidas para garantir a proteção e uso racional dos recursos naturais na bacia do Lago Baikal em 1987-1995 "aparece. ... Além de indicar uma situação insatisfatória, delineou uma série de medidas concretas importantes, em particular, começar a desenvolver um conceito geral para o desenvolvimento das forças produtivas na região do Baikal, para construir e reconstruir instalações de tratamento em instalações industriais e comunitárias, para aumentar a atenção para as funções ecológicas das florestas e muitas outras atividades ambientais. Muitos deles foram posteriormente implementados. "

Eu estava nesta comissão. Junto com Valentin Rasputin, representamos escritores e jornalistas que falaram ativamente em defesa do Lago Baikal. Naquela época, eu trabalhava como editor de ciências para o Pravda, e o jornal criticava duramente funcionários de todos os matizes por negligenciarem os problemas do Lago Baikal. Portanto, por decisão do Secretariado do Comitê Central do partido, fui incluído nesta comissão.

Como o cientista corretamente observa, muitas decisões razoáveis ​​foram tomadas. Em particular, nas instalações de tratamento em Ulan-Ude e em outros assentamentos ao longo das margens do Lago Baikal, várias empresas foram fechadas, a amarração de madeira foi interrompida e fundos foram alocados para apoiar parques e reservas nacionais.

Mesmo depois de ficar inativo por muitos anos, os especialistas lembram gentilmente o trabalho dessa comissão. Eu estava convencido disso mais de uma vez, visitando diferentes partes do Lago Baikal e encontrando cientistas e cuidadores do lago.

No entanto, a União Soviética logo desapareceu no esquecimento. O novo governo assumiu. Chegou a era dos oligarcas. E o que mudou no Lago Baikal?

Leonid Korytny continua monitorando a situação. Ele está escrevendo:

"Em março de 2002, o presidente russo V.V. Putin e suas filhas desceram esquiando no resort da montanha Sobolinaya perto de Baikalsk. O descanso era um descanso, mas era impossível contornar o problema do BPPM em reuniões com ativistas regionais, especialmente seu" aspecto atmosférico " Senti diretamente. Parece que esta visita em particular foi o motivo da decisão do Presidente do país de dar garantias pessoais para a abertura de um empréstimo do Banco Mundial para reaproveitar o BPPM. A decisão de alocar um empréstimo (empréstimo ambiental ), no valor de US $ 22,4 milhões, um estudo de viabilidade do projeto foi desenvolvido em 2002. Parecia que essa era a solução há muito esperada para o problema.

O projeto foi desenhado por 4 anos. Em 2003, as actividades planeadas, de carácter preparatório, foram essencialmente realizadas. Em outubro de 2003, o contrato de empréstimo entrou em vigor.

Mas em 2004, o desempenho financeiro da planta deteriorou-se drasticamente e, como resultado, o BPPM mudou de proprietário. A sociedade gestora era a OOO Continental-Management Timber Company (KM), propriedade da Basic Element, fruto da imaginação de um dos principais oligarcas russos, O. Deripaska. Uma das primeiras ações do novo proprietário, que recebeu 51% das ações do BPPM, foi a rejeição de todos os acordos anteriores sobre o programa de re-perfilagem: dizem que as circunstâncias econômicas não foram suficientemente tidas em conta, havia uma necessidade para uma série de soluções técnicas radicalmente novas, de modo que o volume de investimentos deve ser pelo menos dobrado, como resultado, o estudo de viabilidade foi revisado, etc. Como resultado, o projeto proposto deve, na opinião do CM, ser revisado com a participação de especialistas internacionais (claro, selecionados pelo CM).

Ficou claro que a história do BPPM iniciou uma nova rodada. Isso foi confirmado pela missão de controle do Banco Mundial, que visitou Baikalsk em dezembro de 2004. Como nenhuma medida foi tomada, o empréstimo do Banco Mundial foi retirado, o que era uma prioridade.

A zona do Baikal tem 386 mil quilômetros quadrados. A parte ecológica central é de 55 mil, e atenção especial é dada à sua proteção. Para informação: nesta zona, ao longo da parte norte do Lago Baikal, pretendiam construir o oleoduto da Sibéria Oriental, e no sul corre o Selenga, que transporta uma grande quantidade de água não inteiramente pura da Mongólia para o Lago Baikal.

Você precisa saber disso quando se trata de preservar o Lago Baikal. Se falarmos sobre a própria água do Baikal, provavelmente ela é a mais limpa do mundo.

- Mesmo se houver poluição ?!

- O Instituto de Geoquímica realiza medições na foz do Angara o tempo todo, mostram que a água é muito limpa e boa. Baikal lida com a poluição, "os recicla". Os institutos do nosso centro científico estão empenhados na pureza da água, pureza da atmosfera, pureza do solo e da neve. Uma indústria bastante poderosa foi criada em torno do Lago Baikal, mas até agora o lago em si está relativamente limpo. Por mais de dez anos, conduzimos observações em diferentes profundidades em três bacias. As medições mostram que a composição da água não muda, ou seja, a água é limpa nas profundezas. Em Irkutsk e outras cidades e regiões, a água do Baikal é retirada de profundidades de cerca de trezentos metros e é usada como água potável. O estado do Lago Baikal também é monitorado do espaço. O tiroteio é realizado constantemente. Além disso, os dados são muito precisos e importantes.

Acadêmico Mikhail Grachev

- Em 1987, um decreto governamental sobre o Lago Baikal foi adotado. Ele desempenhou, em minha opinião, um papel importante. Em particular, as instalações de tratamento foram construídas na planta de Selenga. Agora não há descargas na água ou na atmosfera. Isso é definitivamente bem-vindo.

- A comissão estava nesta fábrica. Ficamos então impressionados com as terríveis condições de trabalho em suas lojas - calor, poeira, trabalho manual ...

- Essa resolução também tratou desse lado do problema. As condições de trabalho foram melhoradas tanto quanto possível pela tecnologia. Muitas coisas úteis foram feitas. Na fábrica de celulose e papel, uma das oficinas mais sujas foi liquidada, a derrubada de florestas nas proximidades do Lago Baikal foi interrompida e o transporte de madeira através do lago em jangadas foi proibido. As instalações de tratamento de águas residuais em Ulan-Ude e muito mais foram radicalmente melhoradas. Portanto, a proteção do Lago Baikal é um problema complexo e diz respeito à economia como um todo e, é claro, ao desenvolvimento de tecnologias modernas. Lá, a produção de tecidos foi transferida para um novo patamar, surgiram instalações de tratamento na cidade. E ele era um poluidor muito forte ...

O que eu quero dizer? Baikal está ficando poluído ou não? Claro que fica sujo. E isso deve ser combatido. Mas não posso concordar com a afirmação de que todo o sistema do Baikal está irreversivelmente poluído. Tipo, "é hora de apagar as luzes"! Fatos e pesquisas contam uma história diferente.

A ciência não pode operar com os conceitos de "grande", "catastrófico", "pequeno" e assim por diante. Precisamos de dados específicos. Eles não estavam lá antes. Refiro-me ao momento em que o "ruído" surgiu em torno do Lago Baikal. Foi iniciado pelas humanidades. É difícil para eles avaliar a situação real, pois estão sobrecarregados de emoções. Estou falando sobre o que é, não o que pode ser ou o que parece.

- O próprio sistema de Baikal funciona de forma tão eficaz?

- É um sistema enorme. Comparada a ela, a mesma fábrica de celulose e papel é um grão de areia.

O conhecido popularizador da ciência J. Perelman escreveu que, se toda a humanidade se afogar no Lago Baikal, o nível da água nele aumentará cinco milímetros. Mais de meio século se passou desde então, a humanidade quase dobrou, o que significa que o nível vai subir mais 5 milímetros! Na minha opinião, este exemplo dá uma ideia bastante precisa da escala do objeto, que é chamado de "Baikal". Então é muito difícil e caro poluí-lo, para isso, talvez, a indústria mesmo dos países mais desenvolvidos não seja suficiente.

Cerca de dois milhões de pessoas vivem nesta área e cerca de cem mil nas margens do Lago Baikal. Não é suficiente. Muito pouco. Uma vez eu demonstrei aos alemães o que é Baikal. Coloquei o lago no mapa da Alemanha e ele cobriu quase todo o território! Portanto, não há necessidade de criar ilusões: ainda não temos capacidade técnica para levar o Baikal a um estado catastrófico.

- Parece-me que há uma contradição em suas palavras. Por que, então, você lutou tanto contra o oleoduto para o Extremo Oriente, que você queria percorrer ao longo das margens do Lago Baikal?

- É uma história completamente diferente. Qualquer derramamento de óleo é um desastre que deve ser limpo por muitos meses. No Golfo da Biscaia, um acidente com um petroleiro derramou cerca de 20 mil toneladas de óleo. Foi colhido à mão. O mundo inteiro foi coberto por imagens de como pessoas com botas vagavam ao longo da costa, recolhendo restos de óleo. Mas não foi possível retirá-lo até o fim. O projeto de um oleoduto ao longo das margens do Lago Baikal foi defeituoso desde o início. Sim, concordo que a probabilidade de ruptura de um tubo é pequena, mas existe. As válvulas estão em 20 quilômetros. Se ocorrer um acidente, 20 mil toneladas de óleo serão despejadas no Baikal. Mas o Golfo da Biscaia é muito maior que o Baikal. Precisa de mais provas ?! Um oleoduto ao longo das margens do Lago Baikal é uma decisão absolutamente insana, e é gratificante que tenha sido cancelado.

- Então, há algum perigo no Lago Baikal que precisa ser resolvido? Ou tudo é maravilhoso e tudo é bom - tal impressão pode ser criada entre aqueles que conhecem a gravação de nossa conversa?

- Claro, nem tudo é "maravilhoso" e nem tudo é "bom". As costas, onde existem assentamentos e para onde os turistas chegam, estão especialmente cheias de lixo. O lixo está espalhado por toda parte, navios velhos enferrujam por causa da água. E, claro, os empreendimentos localizados nas margens contribuem para a poluição do lago. Em primeiro lugar, estamos falando da fábrica de celulose e papel. Quando foi projetado e construído, eles não pensaram em como afetaria a água e a atmosfera. Não havia critérios e avaliações modernos.

- E se hoje surgisse a ideia de construir tal empreendimento, qual seria o principal argumento "contra"?

- Muda a paisagem do Lago Baikal! E é impossível argumentar contra isso. Se ainda for possível debater de alguma forma sobre a água ou o ar, então tal argumento é indiscutível.

E não há lugar para uma planta no Lago Baikal! Isso é óbvio para todas as pessoas normais, não apenas para um ecologista. O problema é humanitário, legal.

Quando cheguei ao Lago Baikal, a primeira coisa que ouvi foi: "Baikal é único! Não existe tal lago em nenhum outro lugar e, portanto, precisa ser protegido de uma maneira especial!" Mas essas foram palavras vazias, porque não havia nenhuma lei sobre a proteção do Lago Baikal. Agora existe essa Lei e é muito difícil contorná-la. Esta lei nasceu dentro das paredes do Instituto Limnológico da Academia de Ciências. Eu mesmo escrevi a primeira versão. Tentei encontrar advogados, mas descobriram que todos eram policiais. Eles não podiam escrever nada de bom.

- Não há "Baikals" nem na França nem na América. Portanto, nossos candidatos a advogados não podiam dar baixa de onde - afinal, os advogados dos anos 90 geralmente faziam exatamente isso!

- Na verdade, não existem tais objetos no mundo. Não há nada para defender lá. Nossa Lei acabou sendo uma estrutura.

- E funciona?

- Funciona, embora muitos argumentem o contrário. O tubo não foi colocado ao longo da margem - isto, em particular, graças à lei. Agora Baikal também é legalmente único. Ele tem uma "ajuda" sobre isso. Isso é extremamente importante em nosso tempo.

Sabe-se agora que Baikal é um patrimônio mundial. Esta foi outra ideia para proteger o lago. E ela nasceu de novo dentro das paredes deste instituto.

Foi uma luta de muitos anos, e ainda assim alcançamos o resultado. A comunidade internacional reconheceu essa ideia. Aliás, Baikalsk, onde fica a fábrica de celulose e papel, não foi incluída no "patrimônio mundial". E isso é um reconhecimento de que é preciso cuidar da paisagem.

- O que você tem em mente?

- E o fato de a planta estar de pé, de haver lixo nas margens, de haver um desenvolvimento desordenado, de os navios estarem enferrujando e os cais destruídos - tudo isso distorce a imagem do Baikal e causa tangível prejuízo. Em primeiro lugar, para a própria pessoa, sua percepção do mundo ao seu redor.

- Faz 20 anos que não vou a Listvyanka. Fiquei espantado com o quão feio eles estavam construindo ali, como se algum elemento tivesse caído sobre a aldeia, que é conhecida em todo o mundo ...

- Listvyanka me dá uma sensação dupla. Eu sei o que estará lá em cem anos. E você pode adivinhar se pensar sobre isso. Apenas pessoas muito ricas poderão viver em Listvyanka, como agora está acontecendo nos Grandes Lagos da América. Ao longo das margens há mansões, gramados aparados e ninguém está lá porque bilionários em outro estado estão jogando golfe. Não há lugar para uma pessoa comum. O mesmo acontecerá com Listvyanka. Era uma pequena vila de pescadores. Listvyanka agradava aos olhos dos habitantes da cidade com sua aparente calma, mas as pessoas viviam muito mal. E então apareceram os "novos russos". Quando crianças comiam docinhos, construíam casas que pareciam bolos. Naturalmente, eles também partirão, serão expulsos por aqueles que compram essas terras e constroem castelos modernos para eles. O que foi construído lá agora me faz sorrir. Não é ódio, mas sim um sorriso, porque afinal todos mostraram a sua imaginação na construção da casa, traçaram caminhos, arranjaram o seu território. A vida está em pleno andamento lá. E não há muito lixo. Em geral, é claro que o processo está indo na direção certa. Bem, a cultura é um negócio lucrativo. Leva tempo ...

Vários anos se passaram desde o dia em que conversamos com os acadêmicos Kuzmin e Grachev. Infelizmente, nossas esperanças não se justificaram - a situação no Lago Baikal não melhorou. E isso foi novamente confirmado pela visita do Presidente da Academia Russa de Ciências ao Lago Baikal ...

