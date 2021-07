Inundações sacudiram a Europa: o que deu errado

Mais de quinhentas pessoas foram mortas e quase o mesmo número de pessoas desaparecidas. Danos no valor de bilhões de euros. Milhares de casas destruídas, residentes física e psicologicamente traumatizados da Alemanha, Itália e Polônia. O sistema de previsão de cheias funcionou bem e os meteorologistas avisaram com antecedência sobre o aumento do nível dos rios, mas algo correu mal.

Os serviços meteorológicos acionaram o alarme

O Sistema de Prevenção e Alerta de Inundações (SPAI), que faz parte do Copernicus Emergency Management Service, fornece informações sobre inundações às autoridades nacionais e locais em toda a Europa.

As previsões feitas na bacia do Reno na Alemanha e na Suíça na véspera da sexta-feira, 9 de julho, e no sábado, 10 de julho, eram altamente prováveis ​​de indicar enchentes na terça-feira, 13 de julho. Previsões subsequentes também indicaram que a enchente afetaria o rio Meuse, na Bélgica. As previsões para os dias seguintes indicavam sem dúvida que uma grande inundação estava iminente.

O pessoal da SPAI enviou boletins de alerta precoce às agências nacionais e regionais de meteorologia, meio ambiente e proteção civil. Essas organizações usam as informações do EFAS junto com suas próprias projeções.

O primeiro boletim SPAI chegou às respectivas instituições nacionais no dia 10 de julho. Nos dias seguintes, após novas atualizações - à medida que dados mais precisos se tornavam disponíveis - as autoridades da Alemanha, Bélgica, Holanda, Suíça e Luxemburgo, bem como o Centro de Coordenação de Resposta de Emergência (ERCC) da Comissão Europeia, foram formalmente notificados de a inundação. Cerca de 25 avisos individuais foram enviados para as áreas da bacia do Reno e do Mosa.

O Serviço Meteorológico Alemão (DWD), independentemente do SPAI, também previu precipitação significativa. Escritórios locais, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente do estado da Renânia-Palatinado, relataram sobre um desastre natural iminente.

Avisos não foram atendidos

Temos que admitir com tristeza que o sistema destinado a salvar vidas como um todo não funcionou adequadamente. As partes individuais do sistema funcionaram exatamente como foram projetadas: as previsões eram precisas e os avisos chegavam aos destinatários. Em algumas áreas, as autoridades evacuaram os residentes a tempo, conseguiram criar estruturas de proteção temporárias e ultrapassar os carros em uma colina. Mas isso não aconteceu em todos os lugares.

Os políticos regionais na Alemanha insistem que os avisos de desastres eram verdadeiros e que os serviços meteorológicos fizeram um excelente trabalho. É como afirmar que a viagem do Titanic foi bem-sucedida porque 99% de suas soluções de engenharia eram perfeitas. Alguns argumentos podem ser verdadeiros, mas se aqueles que estão no poder não reconhecerem que o sistema falhou, eles correm o risco de não aprender as lições e colocar em risco a vida de seus concidadãos no futuro.

Qual é a utilidade de uma previsão precisa se os tomadores de decisão não veem o perigo à queima-roupa? Avisos de inundação eficazes exigem que as pessoas sejam capazes de avaliar a probabilidade de possíveis danos, para ver soluções para os problemas a fim de proteger a si e seus entes queridos.

À medida que as mudanças climáticas aumentam os riscos associados a ondas de calor, incêndios e inundações, parece que é necessário não apenas reduzir as emissões, mas também se preparar para os problemas já existentes. Mesmo que existam medidas suficientes para reduzir as emissões de dióxido de carbono, que os governos de vários estados irão tomar, a humanidade não pode escapar das consequências de um ambiente turbulento.

Pravda.Ru

