MSPU expande programas educacionais

A Universidade Pedagógica da Cidade de Moscou (MGPU) está ampliando o leque de programas de mestrado para a formação de especialistas na área de atividades educacionais.

Hoje, a universidade conta com 15 vagas orçamentárias cada para os programas “Jornalismo Infantil” e “Jogos Intelectuais”, além de 45 vagas orçamentárias para os programas “Pedagogia e Psicologia da Educação”, “Psicologia Pedagógica” e “Psicologia Infantil”.

Os programas expandidos são direcionados não para aqueles que trabalham diretamente com as crianças, mas para aqueles que organizam o trabalho educacional - os funcionários da escola existentes.

Abranger o sector

“Os programas destinam-se a quem consegue colocar o trabalho educativo no lugar certo da escola e torná-lo abrangente e sistemático, visto que tem de lidar com uma variedade de circunstâncias da vida escolar,” - disse no Seminário Municipal de Gestão Navegação do Departamento de Educação e Ciência da cidade de Moscou Universidade Estadual Pedagógica Reitor Igor Remorenko.

No âmbito do programa “Educação de Cadetes”, foram acrescentadas 15 vagas orçamentais para a educação a tempo inteiro no perfil “Teoria e Métodos de Trabalho Educativo”. De acordo com Remorenko, os programas universitários para os atuais funcionários da escola têm um horário flexível que lhes permite combinar as funções do trabalho com a formação.

Tarefas práticas

“O trabalho educativo baseia-se no âmbito prático de responsabilidades e nos projetos e tarefas práticas que os especialistas relevantes resolvem nas escolas - nas atividades que efetivamente realizam nas escolas”, sublinhou o reitor da Universidade Pedagógica Estatal de Moscou.

No âmbito do programa “Gestão na Educação”, foram acrescentadas 30 vagas orçamentais para o perfil de “Deputado para o trabalho educativo”. A forma de estudo é em tempo parcial.

“Os curadores do trabalho educacional participarão da comunicação com os alunos, considerarão casos práticos sobre a implementação do trabalho educacional, discutirão a prática educacional emergente e contribuirão para a implementação mais bem-sucedida do trabalho educacional nas organizações educacionais”, disse Igor Remorenko.

Mais informações sobre as regras de admissão e exames de admissão podem ser encontradas no Comitê Central de Admissões da Universidade Pedagógica do Estado de Moscou.

