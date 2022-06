Será que o komblag transformou São Petersburgo num "cemitério de relva"?

Os residentes de São Petersburgo pedem ao Comité de Beautificação da cidade que preste atenção aos cuidados com a relva. Em vez de relva bem cortada, a Capital do Norte está coberta de relva desgrenhada ou o solo está apenas seco com cachos de relva esparsos. Os maus relvados não só prejudicam a aparência da cidade, como também o ambiente, tornando a vida na metrópole menos confortável.

Os cidadãos são forçados a lembrar aos funcionários que a ecologização das estradas não só oxigena o ar, mas também aprisiona o pó e os fumos de escape dos carros que passam. Além disso, práticas agrícolas impróprias resultam em "lacunas" e dão lugar a ervas daninhas como os dentes-de-leão e as ervas daninhas.

"Preste atenção à qualidade da manutenção da relva na praça perto do monumento a Granin, distrito de Nevsky, Dalnevostochny prospect, 1-10", escreve um cidadão de São Petersburgo, anexando uma foto de relvados cortados desigualmente com relva não cortada.

Recortes

De acordo com a fonte, nem todos os recortes são retirados dos relvados - em alguns locais os recortes são deixados deitados nos relvados e representam um risco de incêndio em caso de tempo seco.

"Mas que 'esplendor' deram ao sudoeste", escreve Anastasia, uma residente de São Petersburgo, afixando ironicamente imagens do solo descoberto com raras ilhas de dentes-de-leão.

Terra seca

Alguns Petersburgers, cansados de ver terra seca, acusaram o comité municipal de destruir a vegetação, notando que graças aos esforços dos funcionários, a cidade de Neva tornou-se um "cemitério de relva".

"Até à morte, nada deve crescer em qualquer lugar. Um cemitério relvado em São Petersburgo", dizem eles nos comentários.

"Primitivismo tanto no pensamento como no cuidado. Só sabemos como cortar até à morte. Porque cortaram toda a relva, mataram a relva em todo o lado", os Petersburgers apelam ao komblag.

Os utilizadores também estão preocupados com a manutenção das plântulas e com a publicação de fotos de arbustos "doentes". A julgar pelas fotografias, a plantação pode não ter sido feita correctamente, uma vez que as raízes dos arbustos estão nuas. Os residentes suspeitam que o cuidado das plantas, que foram compradas com dinheiro do orçamento, foi claramente confiado a não-profissionais.

"A forma como plantam, a forma como cuidam deles... Tudo está a morrer", os residentes do estado de São Petersburgo.

Anteriormente foi noticiado que São Petersburgo estava a ser "invadida" por uma bétula. Os residentes de Grazhdanka, Veterans Avenue, Peterhof e outros distritos queixam-se do crescimento excessivo de ervas daninhas perigosas. A erva venenosa está a crescer em ervas daninhas pesadas nesta estação, mesmo em parques infantis, impedindo o crescimento de outras gramíneas. As pessoas da cidade são forçadas a lutar sozinhas contra o borracho, criando grupos em redes sociais e escavando as plantas juntamente com pessoas com os mesmos interesses. A planta da aspérula da madeira representa um perigo para a pele humana, membranas mucosas e até mesmo para os pulmões. As folhas e frutos da planta deixam queimaduras graves, a inalação do pólen pode causar vómitos e inconsciência, e a seiva pode causar cegueira se entrar em contacto com os olhos.