Será o último festival cheiroso de 2022 em São Petersburgo?

O festival Smelt terminará em São Petersburgo a 15 de Maio. Este ano a iguaria popular foi notável pelo seu preço elevado e escassez, provocada pela emissão em massa de químicos e reagentes nocivos em reservatórios municipais de água. Leia a nossa história sobre outras recordações do Festival do Cheiro.

A festa anual do cheiro em São Petersburgo tornou-se uma tradição da cidade. Está associado à desova do peixe, que começa na Primavera. O cheiro capturado é vendido tanto por empresários privados em barracas perto de casas como em vários festivais temáticos. Em 2022 o festival foi notável não só pelos preços multiplicados, mas também pela escassez de peixe. Os ambientalistas atribuíram isto às grandes quantidades de produtos químicos e reagentes que os serviços públicos despejaram nas vias navegáveis da Capital do Norte este Inverno.

Festival do peixe

Nos dias 14 e 15 de Maio, realizou-se um festival cheiroso na costa da Fortaleza de Pedro e Paulo. O programa indicava que o evento teria início às 11 da manhã, mas de acordo com os relatórios dos convidados os sítios não estavam acessíveis antes das 12 da manhã. As razões do atraso não foram explicadas pelos organizadores do festival.

Os convidados também ficaram surpreendidos com o preço do cheiro - o preço por 170 gramas de peixe frito era de 300 rublos. Contudo, os preços da iguaria na cidade também permaneceram elevados - 700 rublos, embora em 2021 a mesma quantidade pudesse ser comprada por 350 rublos (para peixes de pequeno e médio porte).

O que dizem os ecologistas

A escassez e o preço elevado do cheiro nas prateleiras da cidade explica-se pela diminuição da sua população após o último Inverno. Os especialistas acreditam que a extinção em massa dos peixes foi desencadeada pela crise comunal, quando em vez de limpar a neve os funcionários dos serviços comunais despejaram-na nos rios. É digno de nota que o Governador Alexander Beglov afirmou no Inverno que em São Petersburgo não houve incidentes de descarga de sedimentos em reservatórios de água, embora haja numerosas negações em vídeo das palavras do Presidente da Câmara nas redes sociais.

O chefe do movimento Ecologia, Georgy Kavanesyan, observou que a neve reagente despejada leva à morte não só dos jovens cheiros, mas também dos seus ovos. Para além dos químicos, partículas de pó de estrada entram na água, que não permitem que os peixes respirem correctamente.

"A neve suja afecta principalmente como poluição mecânica. Todo este pó que vem com a neve, todas estas partículas microscópicas que estão no ar, colam-se aos ovos e levam à sua morte. Isto pode levar à asfixia, os peixes inspiram tudo e não conseguem respirar. Os mais susceptíveis a isto são os ovos e os juvenis", disse o perito.

Yuriy Shevchuk, chefe da Cruz Verde, também fez prognósticos desfavoráveis. Ele disse que o cheiro poderia desaparecer em 15-20 anos, se Smolny não estabelecesse um controlo rigoroso sobre o trabalho dos serviços públicos.

Já avisei sobre isso: "Dentro de 15-20 anos não haverá cheiro nenhum. E num futuro próximo não haverá mais peixe capturado do que cultivado, porque é capturado mais do que o peixe pode recuperar", - disse Shevchuk.

Danila Shestakov, líder do movimento público de voluntariado ambiental Cidade de Firsts, explicou que, de acordo com as novas regras, a neve removida deve ser levada para locais especiais de betão. Se estas condições não forem cumpridas, São Petersburgo poderá em breve ser privado de cheiro, ele tem a certeza.

"De acordo com os novos requisitos, a neve deve ser removida das cidades para locais especiais de betão. É inaceitável deitá-lo nos rios porque os reagentes vão entrar na água e a flora e fauna vão sofrer", - afirmou o activista.

Prognóstico insatisfatório

Os especialistas concordam que o cheiro pode em breve desaparecer dos reservatórios de São Petersburgo. Os primeiros sinais disso podem ser vistos mesmo agora: os preços aumentaram substancialmente e há uma escassez de peixe nas lojas.

O cheiro comercial também levanta questões. Devido à descarga maciça de produtos químicos e reagentes, o peixe capturado tem de ser submetido a tratamento de temperatura, caso contrário não está apto a ser comido. Foi relatado que foram encontradas larvas de vermes num lote de peixes capturados no Golfo da Finlândia, cujas razões ainda não são claras. Os meios de comunicação social noticiaram sobre o cheiro dos corpos de água de Strelna e peixes infectados no mercado de Tosno. Devido aos perigos potenciais, as autoridades sanitárias desaconselham a compra de produtos mal cheirosos aos pescadores e em locais não identificados.

Entretanto, o despejo de produtos químicos nos corpos de água da cidade, teve lugar devido à falta de controlo sobre o trabalho dos trabalhadores dos serviços públicos por Smolny. Se o Governador Beglov não o fizer, num futuro próximo, os residentes da Capital do Norte poderão perder completamente as suas queridas férias.