Reconhecimento do LDNR: quais países apoiarão e o que os russos perderão

Os deputados da Duma do Estado falaram a favor do reconhecimento do LDNR. Os russos teriam reagido com compreensão se, além disso, não houvesse um chamado para abrir mão de seus já baixos salários para isso. Mas a mídia estrangeira já está preparando uma lista de países que reconhecem o LDNR por causa dos benefícios ou pressão da Rússia.

Quanto à "renúncia de salários em benefício do mundo russo", tal proposta magnífica foi expressa por um deputado do Partido Comunista, cujo projeto de reconhecimento das repúblicas foi adotado pela Duma do Estado.

Restrições

Ou seja, a Duma do Estado declarou diretamente a prontidão dos russos em adotar restrições e padrões de vida mais baixos devido a sanções, a fim de reconhecer o DPR e o LPR. Como se costuma dizer, "pela fé, o rei e a pátria".

Como o jornalista Dmitry Grazhevich afirmou: "Eles disseram isso diretamente, engolindo um sanduíche com caviar preto, - os russos estão prontos para morrer de fome um pouco. Por causa de Donbass. Os russos estão prontos para subalimentar e mal vestir seus filhos e não para curar os idosos. Pelo bem do Donbass. Ou melhor, pelo bem da Duma do Estado."

Eles também brincam nas redes sociais que "é hora de introduzir tarifas para todas as repúblicas não reconhecidas nos documentos de pagamento dos russos".

Pode ser descartado imediatamente

para a Transnístria,

Abecásia

e Ossétia do Sul

Donbass,

conteúdo de Lukashenka,

e você pode imediatamente Assad,

e Maduro.

Os russos, é claro, disseram que agora estão prontos para recusar Pevtsov, Taysaev e todos os outros deputados que oferecem um jogo feroz em vez de explicar, "como pegar Donbass e não perder dinheiro".

O economista Yevgeny Kogan perguntou qual é a conexão geral entre o DPR e o 13º salário e como, de fato, será retirado.

O problema é que há uma guerra no Donbass. Isso realmente precisa ser interrompido, e certamente não com o dinheiro dos russos. Além disso, os mercados não reagiram de forma alguma à atividade da Duma do Estado, o rublo continuou a se fortalecer, as ações subiram com a notícia da desescalada.

Em entrevista coletiva após conversas com o chanceler alemão Olaf Scholz, Vladimir Putin disse que "os deputados do parlamento, como em qualquer país, são guiados pela opinião pública, são guiados pela opinião de seus eleitores e a sentem sutilmente".

Como os deputados são tão sensíveis, disse o especialista do canal "Neudashcha", eles são claramente obrigados a dar um exemplo pessoal em apoio à sua proposta, já que o povo da Rússia não está pronto para desistir do 13º salário, que (obrigado também aos deputados) não é pago a todos e a expressão em dólares está ao nível dos países africanos.

No entanto, as discussões não vão apenas sobre "salário".

A imprensa ocidental está a tentar analisar a recomendação da Duma do Estado de reconhecer a independência do LDNR. Segundo especialistas, Moscou tem várias opções para o desenvolvimento da situação no Donbass - e uma lista daqueles que podem ser forçados ou solicitados a apoiar o reconhecimento da independência.

InoSMI, em particular, escreve sobre Moscou travando algum tipo de guerra híbrida, que ainda não venceu, mas tudo vai para o fato de que a Rússia será capaz de "impulsionar seus interesses, como fez

na Geórgia,

Karabakh,

mesmo em Idlib."

Em Donetsk e Luhansk, Moscou distribuiu um grande número de passaportes ao longo de alguns anos e forneceu benefícios a empresas locais.

Muito provavelmente, se Putin reconhece as repúblicas, nos países que atuam em conjunto com a Rússia, as decisões sobre o reconhecimento também seguirão a mesma linha. As repúblicas da Bielorrússia e da Armênia o reconhecerão inequivocamente e exigirão uma decisão da Ásia Central.

É verdade que a Rússia, como sempre, terá que "comprar" tais declarações -

empréstimos,

assistência tecnológica

apoio militar ou social.