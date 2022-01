Vladimir Linderman: queremos dar ao idioma russo um status oficial na Letônia

O que é a "Letônia letã", por que não há xenofobia neste país no nível cotidiano e por que nas escolas letãs para crianças russas 80% das matérias são ensinadas em uma língua estrangeira para elas, disse ao Pravda.Ru o presidente da " Língua materna", organizadora do movimento de apoio à língua russa na Letônia Vladimir Linderman.

"Letônia Letônia"

- Vladimir, quais são os problemas mais urgentes agora em termos de discriminação contra a diáspora russa na Letônia?

- As autoridades letãs têm um objetivo específico - liquidar a comunidade russa na Letônia. Não me refiro à liquidação física, mas à liquidação como comunidade, ou seja, o objetivo é remover todas as estruturas que nos unem.

A direção do golpe principal é a escola, ou seja, a eliminação da educação escolar em russo.

O próximo em importância é o ataque aos símbolos associados à vitória na Grande Guerra Patriótica: monumentos, a fita de São Jorge.

Próximo - um ataque à mídia em russo.

E, finalmente, a perseguição aos ativistas russos que participam do movimento.

As autoridades têm duas opções. Idealmente, eles gostariam de assimilar as crianças. Deixe os adultos viverem como quiserem, e através da reforma escolar eles se esforçam para traduzir a educação para a língua letã, com os valores ideológicos correspondentes. Ou seja, para realizar a assimilação.

Somos apresentados a um ultimato: se você não concorda com a assimilação das crianças, saia.

Na prática, os russos não se transformam em letões. Pelo contrário, há uma tendência à emigração: para a Rússia, para a Europa. As pessoas muitas vezes consideram essa opção, exceto aqueles que vão lutar por seus direitos e vivem no território onde seus ancestrais moravam.

- Como a saída de russos da Letônia afetará a economia? Não há riscos?

- Ainda não sugeri a terceira opção, com a qual contam os mais pragmáticos. Isto é o que acabamos de calar: vamos ficar, não vamos nos transformar em letões, mas vamos ficar sentados quietos, uma minoria de museus folclóricos em um canto, com balalaikas. Mas os nacionalistas radicais não estão interessados ​​nesse pragmatismo, e são o principal partido do governo.

Seu objetivo é construir um Estado com predominância absoluta da maioria étnica. Embora agora existam 36-37% daqueles que falam e pensam em russo.

A Letônia é um país pequeno. Pode-se resistir à ideia de russofobia e política anti-russa. Enquanto a guerra fria entre a Rússia e o Ocidente continuar, o Ocidente ainda apoiará Riga, jogará algo no exército. Portanto, as autoridades não têm medo da migração. By the way, alguns letões também saem, que não conseguem encontrar trabalho. Aqui a economia é menor do que o número de pessoas que gostariam de participar dela.

A economia letã não precisa de tantos cérebros e mãos trabalhadoras.

- A população tem sentimentos xenófobos?

- Não há problemas ao nível do agregado familiar.

Primeiro, o temperamento de ambas as comunidades étnicas é calmo.

Em segundo lugar, toda a discriminação foi realizada pelo Estado.

Esta é uma tomada de decisão burocrática semanal destinada a discriminar a minoria russa. Das últimas decisões - a licença da nossa estação de rádio foi revogada. A fita de São Jorge foi proibida na última leitura. Na escola, o professor, que ainda dava aulas em russo, foi demitido - formalmente por outro motivo.

- Isso realmente não afeta o humor dos próprios cidadãos?

- Este é um estado-nação que surgiu não muito tempo atrás - 100 anos atrás - sobre os escombros da Primeira Guerra Mundial. Ele imediatamente estabeleceu o objetivo de que a nação titular (os letões) deve pressionar ou se livrar das minorias. Antes da Segunda Guerra Mundial, havia três minorias influentes:

russos,

alemães,

Judeus.

Eles eram constantemente oprimidos. Mas os judeus foram exterminados durante o Holocausto, os alemães partiram para a Alemanha. Restavam apenas russos. E esta política continua, não é percebida por uma parte significativa da nação letã como opressão. Tem gente que pensa assim. Mas, no geral, é percebido como a construção de uma "Letônia letã" monoétnica.

O absurdo da educação

- Você é o presidente da organização "língua nativa". O que você faz?

- A organização surgiu como defensora da língua russa. A língua russa na Letônia tem o mesmo status que qualquer língua estrangeira. Queremos que a língua russa adquira um status oficial.

Naturalmente, também estamos participando da luta pelas escolas russas. Estou pessoalmente envolvido na proteção dos russos:

ativistas,

jornalistas,

quando estão sendo processados.

As autoridades adotaram uma lei sobre a liquidação da escola russa no final dos anos 90. Mas então nossos partidos políticos eram mais fortes do que são agora, havia uma possibilidade de resistência ativa. Há vários anos, as autoridades partiram para a ofensiva, aproveitando-se de vários problemas do movimento russo. Hoje, apenas na escola primária russa, a educação é de 50 a 50. E depois já é de 80 a 20. Na verdade, apenas a língua russa é estudada em russo e todo o resto em letão. Há um controle muito sério.

É absurdo quando um professor russo ensina física em letão. De acordo com o livro traduzido do idioma russo. Todos os alunos da turma são russos, mas precisam fazer perguntas em letão, com medo de que o teste venha agora.

Claro, isso afetou a qualidade da educação como o inferno.

Devido à traição do principal partido russo - o Partido do Consentimento, que é liderado por Nil Ushakov, o prefeito de Riga no passado recente - não pudemos trazer um número tão grande de pessoas para protestar, o que assustaria completamente as autoridades. Foi necessário retirar cinquenta mil em Riga. Temos uma população real de 1,5 milhão agora. Há 600 mil em Riga. As autoridades ainda têm medo de tocar em nossos monumentos, porque 150 mil pessoas vão sair em 9 de maio - isso causa medo.

- A União Europeia reage às violações dos direitos da população de língua russa?

- Existem pessoas decentes nas estruturas europeias que respeitam a letra da lei. Mas a maioria agora são apenas soldados da Guerra Fria.

Eles nos percebem como a vanguarda da Rússia, Putin, o Kremlin e dão luz verde aos nacionalistas letões para espalhar a podridão sobre nós.