O Cazaquistão está se preparando para revisar sua história. O rompimento com a Rússia é inevitável

O Cazaquistão celebrou o 30º aniversário da independência da Ucrânia no âmbito de uma conferência internacional. Se a Rússia e o Cazaquistão perderem pontos de contato na história da Grande Guerra Patriótica (Segunda Guerra Mundial), a lacuna será inevitável.

Cazaquistão e Ucrânia pararam de falar russo

A Embaixada do Cazaquistão na Ucrânia organizou uma Conferência Internacional Científica e Prática em Kiev, dedicada ao 30º aniversário da independência da Ucrânia.

O evento foi co-organizado pelo Instituto de Estudos Estratégicos do Cazaquistão sob o Presidente da República do Cazaquistão (KISS), o Centro de Apoio a Iniciativas Civis do Ministério da Informação e Desenvolvimento Social da República do Cazaquistão (CPGI), como bem como o Instituto Nacional de Estudos Estratégicos da Ucrânia (NISS), KievStratPro Expert Platform. O evento também contou com o apoio da International Turkic Academy (ITA).

Pela primeira vez, a conferência foi realizada no formato de idioma cazaque-ucraniano. Os participantes tiveram a oportunidade de falar sua língua nacional com tradução simultânea.

Cazaquistão e Ucrânia em busca de significados nacionalistas comuns

O Embaixador Kaletaev em seu discurso destacou que o futuro pertence aos Estados baseados nos princípios da consolidação étnica, que é um fator importante para a consistência de uma nação política.

Observa-se que as consequências demográficas e sociais do "Holodomor" no Cazaquistão e na Ucrânia foram consideradas.

"Em geral, os especialistas concordaram com a necessidade de aumentar a intensidade da comunicação entre os especialistas dos dois países, porque uma conferência não pode remover o déficit de comunicação acumulado entre as classes geradoras de significado do Cazaquistão e da Ucrânia", disse a embaixada.

A palavra "gerador de significado" é muito indicativa e diz que, de certa forma, esses significados coincidem no Cazaquistão e na Ucrânia.

Anteriormente, Kaletaev, em entrevista ao portal ucraniano LegalHub, falou sobre um projeto histórico e de arquivamento conjunto com a Ucrânia - "a busca por cazaques e cazaques que encontraram seu último refúgio na Ucrânia durante a Segunda Guerra Mundial e durante as deportações nas décadas de 1920 e 1930 . " Observe que o destino da 106ª divisão de Akmola está sendo investigado, cujos soldados foram derrotados, e então a maioria deles tornou-se parte da Legião da Wehrmacht do Turquestão. A questão de sua reabilitação está sendo considerada.

Também estamos falando sobre um projeto anti-russo para reconhecer o "genocídio" de ucranianos e cazaques como resultado do "Holodomor".

De acordo com o economista e político cazaque Pyotr Svoik, uma certa "linha não anti-russa, mas pró-ucraniana" é visível na participação do Cazaquistão no programa da Ucrânia para legitimar o "Holodomor".

"Temos uma política multivetorial. E como a Ucrânia se proclama abertamente um projeto anti-russo, é imperativo participar dessa política multivetorial", disse Petr Svoik ao Pravda.Ru.

Chefe do Departamento da Ásia Central e Cazaquistão, Candidato de Ciências Históricas do Instituto dos Países da CEI, Andrei Grozin, observou para o Pravda.Ru que os nacionalistas "subiram" no Cazaquistão no último ano e meio, no máximo dois anos, sob o Presidente Kassym-Zhomart Tokayev.

"O novo presidente não é uma pessoa livre e, portanto, está tentando compensar sua falta de liberdade interna procurando apoio nos sentimentos, opiniões e números nacionalistas mais radicais", disse Andrei Grozin.

Se o Cazaquistão distorcer a verdade histórica, haverá uma ruptura com a Rússia

A cooperação do Cazaquistão e da Ucrânia na reavaliação da história é muito preocupante, pois visa uma distorção significativa da verdade histórica, porque a fome dos anos 1930 não foi genocídio, e também não há justificativa para a reabilitação dos nazistas cúmplices.

O Cazaquistão, obviamente, em nível estadual na área da agenda histórica está se movendo com confiança para interpretações anti-russas, e isso não se encaixa com sua presença conjunta com a Federação Russa no CSTO e na EAEU.

A Ucrânia precisa desse apoio do Cazaquistão. Mas qual é a utilidade disso para o Cazaquistão? Se a Rússia e o Cazaquistão perderem pontos de contato na história, e especialmente na história da Segunda Guerra Mundial, a lacuna será inevitável. O que será do Cazaquistão então?