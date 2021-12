Rostov: Década de Mudança

A região de Rostov é uma das 15 entidades constituintes da Federação Russa, cuja indústria vem crescendo anualmente há dez anos.

Pela dinâmica do índice de produção industrial, a região ocupa o segundo lugar no país há seis anos. Aprendemos sobre as mudanças que estão ocorrendo na vida de Don quando visitamos Azov, Taganrog e a vila de Ermakovskaya, a pequena pátria do governador da região de Rostov, Vasily Golubev.

Vamos começar nossa jornada virtual desde a antiga cidade de Azov, que invariavelmente atrai turistas com sua beleza inconfundível. Poucos habitantes de Azov hoje, talvez, saibam e se lembrem de que a terra em que estão suas casas guarda evidências de civilizações antigas que floresceram há milhares de anos e depois desapareceram.

Séculos antes de a fortaleza de Azov, no final do século 17, se tornar o bastião inexpugnável de Pedro na foz do Don, na fronteira sul do Império Russo, a antiga cidade era habitada por cimérios, citas e savromatas; no desenvolvimento de Azov, os gregos, a Horda e os otomanos desempenharam um papel importante. Há entusiastas na cidade que preservam a memória de épocas. Mas o 80 milésimo Azov e todo o Don vivem hoje não apenas no passado, a história das transformações iniciadas por Pedro I continua.

Nos séculos 17 a 18, a fortaleza de Azov foi reconstruída muitas vezes de acordo com as ideias de fortificação da época, mas com o tempo, as estruturas defensivas perderam seu significado militar e as pessoas começaram a usar as pedras com as quais as paredes da fortaleza foram construídas para construir casas em tempos de paz. Com o diretor do Museu-Reserva Histórico, Arqueológico e Paleontológico de Azov, Yevgeny Mamichev, caminhamos pelas ruas tranquilas da parte histórica da cidade entre morros baixos cobertos de grama - isso é tudo o que resta das muralhas. Os arqueólogos trabalham aqui, sob uma das colinas, eles escavaram a alvenaria histórica da época de Pedro, o Grande. O poderoso arenito é atemporal.

A cidade cresceu, as muralhas da fortaleza foram destruídas para a construção de novas estradas. Hoje, os guardiões da história do Museu-Reserva de Azov planejam restaurar parte das muralhas por onde passará a rota turística.

"Nossa cidade está incluída no Programa Federal para o Desenvolvimento Integrado de Infraestrutura e Território de Pequenos Assentamentos Históricos", diz Yevgeny Mamichev. "Está planejado alocar quase 1,5 bilhão de rublos para a implementação deste programa em Azov."

O museu da reserva celebrou recentemente seu 105º aniversário. Ao mesmo tempo, sua exposição estava contida em três pequenas salas. Agora o museu ocupa um espaçoso edifício da antiga Câmara Municipal, esta é uma instituição orçamentária do Estado da região de Rostov. Entre 400 mil itens de armazenamento, há exposições exclusivas:

achados de paleontólogos, restos fósseis de animais pré-históricos que viveram nestas partes,

exposições que falam sobre a colorida diversidade cultural da cidade localizada na Grande Rota da Seda.

O objeto de museu mais interessante é o paiol de pólvora da fortaleza, recentemente restaurado, antes servia de depósito para uma das empresas.

Mas Azov não vive apenas no passado. O chefe do departamento de indústria e investimentos da administração da cidade Victoria Bershadskaya tem certeza de que a cidade com uma história milenar tem um grande potencial econômico e produtivo.

"Azov é um dos territórios de desenvolvimento mais constante da região de Rostov. Mais de 120 médias e grandes empresas conduzem negócios aqui", disse Victoria Bershadskaya. “Na cidade foram criadas as zonas industriais Noroeste e Sudeste, onde estão localizadas as instalações de produção de 17 moradores, inclusive com participação estrangeira.”

Cerca de 250 pessoas trabalham na MOP Complex 1 LLC, que promove com sucesso a marca regional "Made on Don" na Rússia e muito além do país. A empresa fabrica tanques líquidos pré-fabricados exclusivos "Iceberg" em aço inoxidável, expandindo constantemente a geografia de suprimentos.

“Nossos tanques são fortes e duráveis, de montagem rápida e fácil, projetados para armazenar água, alimentos e líquidos não alimentares”, diz Alexander Kalyuzhny, vice-diretor geral da empresa. “Entregamos os tanques para a Coreia do Sul, recebemos um pedido de Bangladesh. Com problemas devido à pandemia de coronavírus, em 2020 e em 2021 trabalhamos de forma constante. "

A empresa também produz sinalização rodoviária LED, desenvolve e aplica tecnologia própria para aplicação de sinalizações viárias reflexivas horizontais e oferece soluções digitais integradas que aumentam a segurança de motoristas e pedestres.

“Estamos constantemente melhorando as soluções rodoviárias, melhorando os GOSTs, partindo do fato de que a redução do índice de mortalidade nas estradas em si é uma contribuição para a economia do país, pois cada pessoa morta em um acidente custa ao estado uma quantia significativa”, diz Alexander Kalyuzhny.

As soluções integradas da empresa, que foi criada e dirigida por Robert Lee, são utilizadas por todo o lado nas estradas da região de Rostov, o índice de acidentes diminuiu várias vezes, o índice de mortalidade - dezenas de vezes.

Taganrog

Taganrog, a cidade literária em que cresceu o aluno do ensino fundamental Anton Chekhov, também está se transformando. Aqui, o passado está intimamente ligado ao presente: as indústrias de alta tecnologia coexistem harmoniosamente com monumentos históricos.

Parque da cidade com o nome Gorky, ajardinado e remodelado no âmbito de uma parceria público-privada com a captação de fundos de uma grande empresa industrial, é o orgulho de Taganrog. As vielas do parque, espalhadas pelo centro histórico, lembram o bombardeio da esquadra Anglo-Francesa durante a Guerra da Crimeia, lembram o estudante Anton Chekhov que cresceu em Taganrog, secretamente entrando no teatro localizado próximo ao parque, que hoje leva o nome do grande escritor (os alunos do ginásio eram estritamente proibidos de frequentar os estabelecimentos de entretenimento). Becos e árvores centenárias lembram três anos de ocupação alemã e a "nova ordem".

“O prédio do teatro foi construído por italianos com doações de comerciantes locais em 1866. Eles tomaram o La Scala milanês como modelo arquitetônico”, diz Sergei Gert, diretor artístico do Teatro Drama Chekhov Taganrog, Artista Homenageado da Rússia e artistas de ópera russos , que os críticos escreveram críticas elogiosas nos jornais da época. "

O diretor artístico nos mostra o teatro, a luz cálida da casa inunda as barracas, camarotes, cortinas e cadeiras novas forradas em veludo roxo, adquiridas recentemente com recursos repassados ​​pela região.

“Esta parte da galeria, a caixa improvisada, é chamada de“ Chekhovskoy ”em nosso país”, comenta Sergei Gert. “Daqui o futuro grande escritor costumava assistir a apresentações teatrais. Os ingressos para a galeria eram baratos e acessíveis para um estudante do ensino médio .

Cada canto da velha Taganrog é uma descoberta para um viajante que ainda não conhece a cidade. Aqui, de frente para o mar, está o único monumento sobrevivente a Pedro I, reconhecido como referência e fundido em bronze em 1900 durante a vida do autor, o grande escultor russo Mark Antokolsky. Uma cópia deste monumento, instalada em Arkhangelsk, é retratada em uma nota de 500 rublos emitida pelo Banco da Rússia em 1995.

A casa dos pais de Anton Chekhov, que parece um brinquedo, é tão pequena;

o ginásio onde o escritor estudava e onde o inspetor Dyakonov servia, o protótipo de Belikov de O homem no caso;

o museu do insuperável Faina Ranevskaya, que também veio desses lugares.

Mas o 250 milésimo Taganrog não vive apenas no passado. A cidade está mudando. Dmitry Shutikov, diretor da concessionária, que está trabalhando na renovação da rede de bondes da cidade, contou-nos sobre um dos mais ambiciosos projetos de modernização da infraestrutura de transporte de Taganrog.

“A deterioração da rede de bondes até recentemente era de quase 100%. Como parte do nosso projeto, 45 quilômetros de trilhos, oito subestações de tração e um depósito de bondes serão reconstruídos em duas etapas, serão adquiridos 60 bondes de piso baixo”, diz Dmitry Shutikov. - O contrato de concessão foi assinado em maio de 2021, e o primeiro bonde percorreu o trajeto dois meses depois. A primeira fase terminou, a conclusão total está prevista para setembro-outubro de 2022. "

Taganrog não é apenas uma cidade com uma história rica. Aqui, o passado encontra o presente e o futuro, assim como o fluxo do majestoso Don se mistura com a água salgada do Mar de Azov. Indústrias de alta tecnologia coexistem com monumentos do passado, assim como as infindáveis ​​estepes da região de Rostov são cruzadas por modernas rodovias.

A próxima parada em nossa jornada pela região de Rostov é o centro de pesquisa Taganrog para supercomputadores e neurocomputadores.

"As pranchas que produzimos são as mais complexas da Eurásia. Essa prancha é 200 mil vezes mais rápida do que um computador pessoal", diz o chefe do centro, laureado com o Prêmio Estadual da Federação Russa Ilya Levin. Física. Configurável dependendo nas metas e objetivos do supercomputador. "

E um pouco mais sobre as indústrias de alta tecnologia:

as empresas formadoras de cidades de Taganrog são PJSC "Taganrog Metallurgical Plant",

PJSC "Taganrog Boiler-Building Plant" Krasny Kotelshchik ",

PJSC "Taganrog Aviation Scientific and Technical Complex nomeado após G.M. Beriev",

JSC "Red Hydropress"

JSC "planta Taganrog" Priboy ",

JSC "TNIIS".

Cada empresa é única, sem paralelo na Rússia e no mundo.

Rostov-on-Don

Existem muitas conquistas e sucessos em Rostov-on-Don.

Por exemplo, em 2017, foi inaugurado o aeroporto de Platov, construído de raiz, que é um dos maiores portos aéreos regionais do sul do país. A transportadora básica do aeroporto é a Azimut Airlines. Em 2019, como resultado de uma auditoria realizada pela agência internacional de classificação Skytrax, Platov foi o primeiro aeroporto russo a receber a classificação 5 estrelas mais alta. Hoje, 19 companhias aéreas operam voos regulares de Platov em 41 direções, incluindo 29 russas e 12 internacionais.

As autoridades regionais também assinaram um acordo com a empresa Sinara para a construção de uma linha de bonde de alta velocidade, na qual se planeja gastar 51,18 bilhões de rublos, segundo cálculos preliminares. Esses fundos serão usados ​​para criar uma infraestrutura de transporte elétrico ferroviário urbano moderno e comprar novo material rodante. O projeto deve ser implementado no âmbito do contrato de concessão. Além dos recursos do investidor, o projeto incluirá recursos de um empréstimo de infraestrutura, a estatal de fomento VEB. RF e o Fundo Nacional de Previdência. No âmbito do projeto, está prevista a realocação de mais de 120 km de linhas de bonde. O bonde conectará o centro da capital do Don com as áreas residenciais Leventsovsky, Verkhny Temernik, Suvorovsky, bem como com o território entre o futuro desenvolvimento complexo na margem esquerda do Don e o antigo aeroporto.

Além disso, em 2017–2018, no âmbito do programa federal "Formação de um Ambiente Urbano Confortável" em Rostov-on-Don, foram realizados trabalhos para melhorar a cultura de Levoberezhny e o parque recreativo. O território do parque ultrapassa 53 quilômetros quadrados; mais de 900 milhões de rublos foram alocados para a melhoria. A grande inauguração do parque ocorreu em 1º de maio de 2018 e, em julho de 2020, o governador da região de Rostov, Vasily Golubev, e o chefe do Sberbank German Gref abriram uma nova fonte de luz e música no parque. O conceito de fonte inteligente foi implementado com o apoio financeiro do Sberbank. A fonte está equipada com uma tela de água 3D e possui recursos exclusivos. São 286 jatos com altura de 2 a 10 metros, há uma instalação para projeção de imagens na superfície da água, 15 composições musicais e 15 modos diferentes estão programados. Com a ajuda de um sistema interativo, o visualizador pode controlar os efeitos da água e da cor.

Em Rostov-on-Don, no microdistrito de Veresaevo, foi concluída a construção da escola secundária nº 22. A instituição de ensino está prevista para 1433 alunos. O prédio da escola consiste em quatro blocos:

1º bloco - turmas de escolas básicas e secundárias (5ª a 11ª séries);

2º bloco - local da escola geral - refeitório, bloco de cozinha, locais de educação física e melhoria da saúde, sala de conferências, sala de leitura, salas de roda;

O 3º bloco inclui um conjunto de escolas gerais, instalações administrativas e auxiliares e gabinetes especializados de escolas primárias e secundárias;

a construção do ensino primário geral (1ª a 4ª séries).

O processo educacional na escola número 22 teve início em 1º de setembro de 2021.

Entre as inovações, destaca-se a construção da terceira etapa da Rodovia Circular Norte de Rostov-on-Don no trecho Rostov-on-Don - Rodionovo-Nesvetayskaya - Novoshakhtinsk até a rodovia Rostov-on-Don - Taganrog rodovia. A rota contornará a aldeia de Chaltyr pelo território do distrito de Myasnikovsky. No cruzamento com a rodovia "Red Crimea - Sultan Saly", um cruzamento de transporte aparecerá. Além disso, a rodovia passará em uma nova direção até se fundir com outro cruzamento de tráfego no nono quilômetro da rodovia federal Rostov-Taganrog. Esta estrutura conectará o desvio norte e futuro oeste de Rostov em construção com a rota de trânsito internacional E58.

O programa de construção de instituições médicas também está sendo implementado com sucesso. Por exemplo, o hospital regional de doenças infecciosas será inaugurado em um futuro próximo. O complexo está localizado em uma área de 17 hectares. Na primeira fase do projecto (em fase de implementação), está prevista a construção de dez edifícios e estruturas, incluindo um edifício médico e de diagnóstico para 200 leitos, um edifício de desinfecção e um edifício de laboratório, um edifício para desinfecção de resíduos hospitalares. As instalações serão equipadas com equipamentos médicos de última geração. Na segunda fase, será construído o edifício patológico. No terceiro, com previsão de conclusão em 2024, será inaugurado um hospital infeccioso infantil com 100 leitos.

Também está prevista a criação de um moderno centro cirúrgico infantil com tecnologias inovadoras, onde serão realizadas operações de alta tecnologia diferenciadas, em particular o transplante de medula óssea. O projeto será executado em duas etapas. De 2021 a 2023, está prevista a construção do próprio centro com uma área total de mais de 54 mil metros quadrados. Irá abrigar departamentos de diagnóstico funcional, laboratórios, uma unidade de alimentação, além de um hotel para a permanência temporária dos pais. Na segunda fase, serão planejadas a construção de um prédio administrativo, arranjo de estacionamento, paisagismo e jardinagem. Durante a construção, o hospital regional continuará a provisão planejada de assistência médica para jovens residentes da região. 14,5 bilhões de rublos serão alocados para a reconstrução da Organização do Tratado de Segurança Coletiva.

Na região de Rostov, o programa do governador "Vamos fazer juntos!" Graças a este programa, 190 projetos foram implementados este ano. O orçamento regional alocou mais de 296 milhões de rublos para sua implementação.

Ainda em 2020, foram restaurados quatro campos desportivos multifuncionais no território adjacente ao canal de remo Don. Surgiram um terreno para a aprovação das normas GTO, um campo de futebol, dois campos para mini-futebol, campos para desportos de praia e lançamento, foram realizados trabalhos preparatórios para a construção de um estádio de streetball e de um complexo desportivo e recreativo aberto. Um complexo de BMX com área de mais de 50 mil metros quadrados aparecerá no território do canal. O complexo poderá ser visitado diariamente por cerca de 300 pessoas, e até 150 atletas treinarão aqui.

A região do Don também ocupa um lugar de destaque no complexo agroindustrial do país. Este ano, os agricultores fizeram a maior colheita total de safras iniciais do país, e a colheita das últimas safras está quase concluída. A safra total deve ficar em torno de 13,5 milhões de toneladas. Claro, isso não pode passar sem a ajuda das autoridades. O governo de Don dá muita atenção ao fornecimento de maquinários agrícolas aos agricultores.

Stanitsa Ermakovskaya

Quase 200 quilômetros ou duas horas e meia de estrada de Rostov para a pátria do governador de Don Vasily Golubev, a aldeia de Ermakovskaya, distrito de Tatsinsky. Este é o último ponto de nossa jornada. Saímos da estrada na direção de Belaya Kalitva e Volgogrado, e aqui, de ambos os lados da estrada perto de Kamensk-Shakhtinsky, gigantes silenciosos de 80 metros estão avançando sobre nós vindos de uma névoa branco leitosa, batendo suas asas. Passamos pelo primeiro parque eólico Kamenskaya na Rússia, composto por 52 turbinas eólicas com capacidade total de 198 MW. A estação está operando desde a primavera de 2020. Eles até administraram o vento de maneira proprietária no Don. Estas são as terras cossacas descritas por Sholokhov. Mas hoje a estepe eterna é atravessada por estradas modernas, e o vento acima dela faz girar pás de moinhos de vento de 30 metros, que fornecem eletricidade amiga do ambiente.

Em Ermakovskaya, fomos recebidos pelo chefe da administração do assentamento rural, Valentina Kruzhilina.

“Em maio deste ano, comemoramos o 145º aniversário da vila. Sim, nos últimos dez anos, muita coisa mudou para melhor. Fizemos gás, recentemente concluímos grandes reparos de utilidades, estamos abrindo um museu. casas bem conservadas".

650 pessoas vivem em Ermakovskaya, a população está diminuindo, reclama Valentina Kruzhilina. Os jovens não ficam na aldeia, vão para a cidade trabalhar. Eles partem mesmo apesar de a aldeia ter, ao que parece, quase tudo para uma vida confortável: um jardim de infância, uma escola com 11 anos, um centro feldsher-obstétrico modular. Melhoramos a área ao redor do lago local: no verão eles nadam e tomam banho de sol ali, e no inverno eles patinam no gelo. Em Ermakovskaya há de tudo, menos trabalho, lamenta o chefe da administração.

“Vemos melhorias. A estrada está sendo monitorada, ajardinada, ordenada em todo o assentamento rural. Qual é o papel do governador? Claro, muito se faz aqui graças à participação pessoal dele. Mas não acho que seja só porque ele nasceu aqui ", diz um morador local Viktor Sapozhnikov. - Ele vem muitas vezes à aldeia, conversa com as pessoas, aprende sobre seus problemas, acontece, por acaso ele ouve algo e ajuda. Ele é uma pessoa modesta e simples , e isso é o principal. "

O bem-estar das pessoas não depende apenas de seu desejo de mudar suas vidas para melhor, diz o veterano Ermakovskaya, o aposentado Ivan Mamonov. Segundo ele, a base das mudanças positivas é sempre a personalidade do líder, suas qualidades de liderança. O governador da região de Rostov, Vasily Golubev, tem tais qualidades, o veterano da aldeia tem certeza, isso significa que ainda haverá mudanças e todas as coisas boas da aldeia do Don e de toda a região de Rostov estão à frente.