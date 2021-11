Moscou concordará em virar rios da Sibéria para o Uzbequistão?

A visita do presidente do Uzbequistão Shavkat Merziyoyev a Moscou em 20 de novembro não foi um avanço. Tashkent não espera a integração na EAEU, nem a construção de uma central nuclear, mas sim uma solução para o seu problema de água. A Rússia irá para a curva dos rios Siberianos?

O Uzbequistão abandonou novamente dois superprojetos com a Federação Russa

Hoje, Moscou e Tashkent têm dois superprojetos na mesa de negociações - a entrada do Uzbequistão na EAEU e a construção de uma usina nuclear pela Rosatom no Uzbequistão com a alocação de um empréstimo russo de US $ 11 bilhões.

Em 2017, o Uzbequistão assinou um acordo intergovernamental com a Rússia para a construção de dois reatores VVER, que devem ser comissionados até 2030.

“A viabilidade econômica do projeto deve ser comprovada”, comentou o chanceler uzbeque Abdulaziz Kamilov, dando a entender que ainda não há uma decisão positiva para iniciar a construção.

A Rússia também está atraindo o Uzbequistão para a EAEU de todas as maneiras possíveis. Em seu discurso em vídeo para o Fórum de Cooperação Interregional entre a Federação Russa e o Uzbequistão, Vladimir Putin observou que há "boas perspectivas para um maior aprofundamento da interação", o que "abriria uma conexão mais estreita dos parceiros uzbeques com o trabalho da União Econômica da Eurásia . " Há uma base: a Rússia é o maior investidor no Uzbequistão, segundo Mirziyoyev, é mais de US $ 10 bilhões (para comparação, os Estados Unidos - apenas 500 milhões) de investimentos acumulados.

Além disso, a Rússia deu a Tashkent todos os tipos de preferências este ano:

anunciou anistia a 150 mil migrantes;

Em 7 de outubro, um projeto piloto foi lançado para atrair 10 mil cidadãos do Uzbequistão para projetos de construção russos (ao mesmo tempo, o Ministério da Construção reduziu o período de emprego dos trabalhadores pela metade);

prometeu terras agrícolas aos fazendeiros uzbeques;

aumentou a cota de ensino gratuito de estudantes uzbeques nas universidades russas para 750 vagas (três vezes mais do que em 2018).

No entanto, Mirziyoyev novamente adiou ambos os projetos. Embora a visita em curso tenha sido planeada como uma visita de estado, voltou a ser uma visita de trabalho, tendo em conta o facto de ter sido adiada de 2019 para 2020, e depois por mais um ano e meio a pretexto de uma pandemia.

O mesmo Kamilov disse que "o governo do Uzbequistão está estudando os riscos associados à adesão à EAEU."

Segundo a versão oficial, as partes discordam sobre as tarifas: o Uzbequistão tem altas tarifas de importação que protegem os produtores nacionais. Portanto, desta vez as partes se limitaram a assinar um amplo programa de cooperação econômica entre os governos dos dois países para o período 2022-2026. Mas isso poderia ter sido feito sem a participação de Mirziyoyev.

Existem adversários ferrenhos da integração com a Federação Russa no Uzbequistão

Nem todos no Uzbequistão acolhem com agrado a integração com a Federação Russa. Assim, o analista econômico Otabek Bakirov disse em seu canal do Telegram bakiroo que o Banco Nacional para Assuntos Econômicos Estrangeiros do Uzbequistão investiu no mercado de ações russo um total de US $ 15 bilhões em títulos por uma quantidade equivalente de rublos. Em sua opinião, isso é "ruim".

"Muito provavelmente, este empréstimo em rublo será usado para comprar bens e serviços na Rússia em rublos", disse ele.

"Em termos simples, eles tiraram um molde do jugo de nós. O déficit do comércio exterior com a Rússia nos últimos nove meses chegou a US $ 2,2 bilhões. Ou seja, compramos mais do que vendemos para eles", disse o economista.

De acordo com Bakirov, os pagamentos em rublo entre países "aumentam ainda mais o tamanho do saldo negativo com um agressor potencial, que representa uma ameaça constante para seus vizinhos".

O Uzbequistão trabalha abertamente com os inimigos da Rússia

O Uzbequistão é membro do programa da OTAN "Cooperação para a Paz". As suas perspectivas foram discutidas em Bruxelas no final de outubro. O chefe da missão do Uzbequistão na OTAN, Embaixador Diler Khakimov, referiu que considera a aliança um parceiro importante na luta contra as ameaças à segurança modernas e que a OTAN está empenhada em continuar a desenvolver contactos numa vasta gama de questões de interesse mútuo.

Em abril, a UE concedeu ao Uzbequistão o estatuto de país beneficiário de um sistema especial de promoção do desenvolvimento sustentável e da boa governação (SPG +). O dinheiro irá “para formar um estado democrático com fortes instituições de governo e sociedade civil”. Em outras palavras, a influência ocidental de uma orientação russofóbica no país aumentará.

Os americanos também são amigos de Tashkent. A subsecretária de Estado Wendy Sherman, delegações do Congresso e vários funcionários do Departamento de Defesa compareceram. Eles estavam envolvidos em discussões sobre a "necessidade urgente" de os Estados Unidos terem "olhos e ouvidos" no terreno para operações de contraterrorismo no Afeganistão. Sob o pretexto de alguns projetos educacionais, eles vão concordar.

Quanto à Turquia, o Uzbequistão participa do projeto de Ancara, os Estados Unidos Turquistas. Em 12 de novembro de 2021, Mirziyoyev fez sua primeira visita como presidente recém-eleito a Ancara. As partes expressaram sua intenção de assinar um acordo de livre comércio e duplo comércio. A Turquia expressou oficialmente seu desejo de expandir a cooperação militar com o Uzbequistão. A elite turca chama o Uzbequistão de "pátria" e seus parentes não são abandonados.

Também a China não deve ser esquecida, que é o segundo parceiro econômico do Uzbequistão.

Pode-se presumir que Tashkent deseja, sem atar-se de pés e mãos a obrigações, tirar de todos ao máximo. Como se costuma dizer, me acomodei bem.

Vire os rios Siberianos e nos juntaremos à EAEU

Em um comentário para o Pravda.Ru, um especialista em países da CEI, Andrei Suzdaltsev, observou que Tashkent sempre foi um negociador muito difícil.

Segundo o especialista, o Uzbequistão é um Estado verdadeiramente soberano, que vive do seu próprio dinheiro.

“Mas ajudamos muito o Uzbequistão, pelo menos pelo fato de haver mais de um milhão de cidadãos do Uzbequistão trabalhando aqui em nosso território. Oferecemos trabalho a eles. Transferir dinheiro de migrantes do Uzbequistão é uma ajuda muito sólida para este país ", disse Andrei Suzdaltsev.

Segundo ele, o Uzbequistão acredita que "a Rússia deve algo a ele até certo ponto".

“Portanto, foi dado um atraso para que os projectos previstos, incluindo projectos no sector da energia, possam ser preparados, discutidos a diferentes níveis e levados ao nível de confirmação”, referiu o perito do Pravda.Ru.

Andrei Suzdaltsev esclareceu que durante os contactos entre Tashkent e Moscovo surge sempre a questão da água, que o Uzbequistão faz falta, porque 70% deste recurso na Ásia Central se concentra no Tajiquistão, com o qual Tashkent tem relações difíceis.

Portanto, "até hoje, desde os anos 80 do século passado, o Uzbequistão vive com o sonho de que os rios siberianos se voltem para ele", disse Andrey Suzdaltsev ao Pravda.Ru.

"E eles esperam o apoio da Rússia. Há muitas promessas históricas, queixas históricas e assim por diante. Mas, mesmo assim, o país é um líder na Ásia Central. Havia relações francas e amigáveis.

Como disseram na televisão russa, o Uzbequistão já é nosso aliado. Eu não diria isso. O Uzbequistão é nosso parceiro. Na Ásia Central, o Uzbequistão é um parceiro estratégico da Rússia ", disse o especialista ao Pravda.Ru.

A propósito, na mídia russa tornaram-se materiais mais frequentes que o projeto de transformar os rios da Sibéria não é tão prejudicial e caro, mas mesmo muito útil. E ele facilmente cai no projeto de "novas cidades da Sibéria" Sergei Shoigu.