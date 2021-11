Nikolay Platoshkin: conduziremos uma investigação sobre os fatos de tortura nas colônias

O que mudou na Duma de Estado após as eleições, como será investigado o caso de tortura nas colônias, bem como sobre os paralelos históricos com a situação atual na Rússia e como o futuro do nosso país pode evoluir, um político, líder do o movimento social, disse o editor-chefe do Pravda.Ru, Inna Novikova "Pelo Novo Socialismo", Nikolai Platoshkin.

Tortura em colônias é um choque

- Nikolai Nikolaevich, como mudou o equilíbrio das forças políticas após as eleições para a Duma de Estado?

- As forças de esquerda venceram. As autoridades entenderam isso com antecedência, daí os três dias de votação para forçar as pessoas sob a supervisão dos empregadores a votar na sexta-feira. Conseqüentemente, votação eletrônica remota, que o Partido Comunista da Federação Russa e nós, seus aliados, jamais reconheceremos.

- Mas na Duma, infelizmente, a oposição obteve significativamente menos cadeiras do que merecia.

- Desta vez as autoridades foram longe demais com as falsificações. Iremos a tribunal e chegaremos ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. E vamos levar a cabo o nosso programa. Se as leis não derem certo, então através de um referendo, que está previsto na nossa legislação. Eu preparei um projeto de lei para suavizar as regras para a realização de um referendo na Rússia.

- Como você avalia as perspectivas de aprovação desse projeto de lei?

- Antes dessas eleições, nosso parlamento era estranho. Normalmente, o parlamento faz leis. Em nosso país, o governo submete a maior parte dos projetos ao parlamento. E os deputados simplesmente disseram: "Somos a favor!"

As primeiras reuniões dos comitês mostraram que isso não vai acontecer novamente. Há uma discussão difícil, uma discussão. Eles não estão acostumados com isso. Eles não têm argumentos, então eles não permitiram discussões antes. E agora temos que admitir.

Minha esposa, a deputada estadual da Duma Glazkova, diz: "Convide o diretor do Serviço Penitenciário Federal para Tortura em Saratov para o Comitê Estadual da Duma". Eles dizem a ela: "Isso não é estipulado por nossos regulamentos." Ela: "Artigo 19, parágrafo L. Fornecido." - "Oh. Talvez fosse para outro comitê, não o nosso?"

- Você tocou em um tópico muito agudo da tortura. Foi um choque para nós quando os deputados, por maioria de votos, se recusaram a fazer uma investigação parlamentar. Apenas o Partido Comunista da Federação Russa votou a favor. Por que eles se recusam?

- A investigação parlamentar foi proposta por minha esposa Glazkova. Eles simplesmente votaram contra: "Há um Ministério Público, uma Comissão de Investigação, eles vão descobrir." Embora não quiséssemos realizar uma investigação parlamentar para revelar fatos específicos. E para identificar os motivos disso e tentar eliminá-los. E eles dizem: "Você gostaria de ouvir o diretor do Serviço Penitenciário Federal? Convide-o para sua facção comunista." Subserviência absoluta ao governo.

- Foi anunciado um processo criminal contra a pessoa que forneceu os documentos pelo uso ilegal das informações. Tatyana Moskalkova, a ombudsman dos direitos humanos, disse que ele era um bom sujeito e que deveria ser chamado aqui como testemunha principal. Mas é bastante óbvio: assim que ele aparecer como testemunha principal, será preso. E todos nós olhamos para ele e ficamos em silêncio.

- Não estamos em silêncio. Chamamos o Procurador-Geral do dia 16 de novembro à Duma para um relatório. Minha esposa continua a buscar um convite do diretor do FSIN, Kalashnikov, para um comitê, uma reunião plenária na Duma Estatal. Preparamos vários inquéritos a este diretor do Serviço Penitenciário Federal sobre fatos de ultrajes nas colônias. Por exemplo, um prisioneiro foi decapitado na colônia de Perm. Enviamos um pedido para Kalashnikov:

quem é o culpado (sobrenome, cargo);

que medidas foram tomadas para melhorar a segurança.

Minha esposa queria visitar a colônia em Tuva. Começaremos visitando as colônias junto com defensores dos direitos humanos e advogados.

Um deputado estadual da Duma tem o direito de entrar em qualquer instituição. O deputado Glazkov usará esse direito.

Futuro brilhante - apenas socialista

- Seu movimento se chama Pelo Novo Socialismo. O que é "novo socialismo"?

- Este é um novo projeto socialista, porque o nosso antigo, infelizmente, ruiu em 1991. O novo socialismo absorverá tudo de melhor que existiu nos tempos soviéticos, ajustado para os novos tempos. Este será o novo prédio do NEP: alavancas de controle nas mãos do Estado com o ingresso da iniciativa privada nas pequenas e médias empresas. Plena democracia no país:

retirada de deputados,

retirada do presidente após um mandato completo,

a proibição de exercer o cargo de deputado por mais de dois mandatos consecutivos,

eleição de navios pela população com possibilidade de recall.

A lei sobre a eleição dos tribunais será apresentada no final de novembro.

- Propõe proibir o mandato de suplente por mais de dois mandatos consecutivos. Mas alguns projetos de lei foram desenvolvidos há anos. Talvez você só precise de deputados com experiência?

- É uma questão de escolha. O deputado já cumpriu meio mandato, as pessoas não gostam dele, recolhem assinaturas, as assinaturas são registadas e, se sobrarem, fazem reeleições. Se ele vencer novamente, será deputado. Por que as pessoas não deveriam ter essa oportunidade? Se um deputado trabalha bem, por que deveria temer as eleições?

- Sei que as pessoas recebem derrames se não estiverem entre os dez primeiros do Rússia Unida.

- Eu não tenho simpatia por eles. Tenho simpatia pelos nossos observadores que:

a casa foi incendiada na região de Perm,

houve ferimentos durante espancamento na Anapa,

corte as rodas dos carros na região de Ryazan.

- É possível comparar a situação política em nosso país com algum período da história da Rússia ou de outros países?

- O que temos agora é chamado de “autoritarismo”. Há democracia e há ditadura total, quando não há partidos políticos, censura total. Temos uma versão transitória: com a existência formal de partidos, liberdade de expressão, um partido domina, o que cimenta o seu domínio.

Essa era a situação em muitos países. Por exemplo, Cuba dos anos 50. Houve um presidente forte, Batista. As eleições foram realizadas, mas de forma que um partido sempre ganhasse.

Por fim, o candidato derrotado da oposição que não pôde votar, o jovem advogado Fidel Castro, escolheu outros métodos.

A revolução amadurece quando, como escreveu Lenin, quando as classes superiores não podem governar da maneira antiga e as classes inferiores não querem viver da maneira antiga. Os cientistas acreditam que se a diferença de renda entre ricos e pobres for mais de dez vezes, o país está à beira da revolução. Temos mais. Tudo depende da política das autoridades. Se a distância entre ricos e pobres se aprofundar, como Putin fala, o modelo de capitalismo não funciona. Os pobres estão tentando sair dessa situação. Melhor, é claro, por meio de eleições. Mas se não houver eleições ou se não puderem ser realizadas normalmente, para onde vão as pessoas?

- Mesmo assim, gostaria de encerrar nossa conversa com uma nota positiva. Talvez você tenha algumas idéias?

- Deixa eu te contar uma coisa boa. Felicito sinceramente nossos estimados ouvintes e espectadores pelo próximo aniversário da Grande Revolução Socialista de Outubro, em 7 de novembro. Um acontecimento marcante na história mundial, quando uma pessoa se tornou uma pessoa pela primeira vez.