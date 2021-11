Alma generosa: a Rússia fez grandes concessões à Moldávia?

Em 1o de novembro, o fornecimento de gás russo à Moldávia começou sob um novo contrato, que foi concluído por um período de cinco anos. No entanto, há muitas coisas que não estão claras neste acordo. Parecia que a Gazprom tinha uma posição ganha-ganha. Mas a impressão é que a Rússia fez concessões muito generosas à Moldávia.

Lembramos que, de acordo com o acordo firmado, a Moldávia comprará gás a um preço de US $ 450 por mil metros cúbicos. Isso é muito mais baixo do que os preços de mercado atuais na Europa, mas mais alto do que os preços do contrato anterior, segundo o qual a Moldávia comprou gás a um preço de US $ 150-200 por mil metros cúbicos.

Preço pode cair

Mas o preço de $ 450 não é fixo, pode cair. Ao mesmo tempo, de acordo com o especialista do Fundo Nacional de Segurança Energética, Igor Yushkov, "a fórmula de preços não é totalmente compreendida."

Para ele, existem várias opções de cálculo do preço no contrato. O primeiro está atrelado aos preços vigentes no mercado spot. E então descobriu-se que a Moldávia recebeu um desconto de 50% da Gazprom, como ela queria.

A segunda opção - o preço está atrelado aos preços médios à vista do trimestre, que eram seis (ou nove) meses atrás. Nesse caso, segundo o especialista, o preço está mais próximo do oferecido pela Gazprom, ou seja, com desconto de 25%.

Aumento no futuro

Mas o fato é que essas duas opções implicam um novo aumento no preço para a Moldávia no futuro. Já em dezembro, pelo contrato, vai cair para US $ 400 por mil metros cúbicos.

Portanto, assume Igor Yushkov, o contrato poderia ser baseado em uma fórmula de preço mista, com os preços do gás no mercado à vista atrelados, assim como os preços do petróleo. Mas não se sabe em que proporção.

Finalmente, mais uma opção - a Moldávia recebeu algumas condições especiais de preços para três meses de inverno, à custa de um desconto adicional.

Outro aspecto das negociações é a dívida da Moldávia para o gás no valor de US $ 709 milhões. Precisamente a Moldávia, excluindo a Transnístria. Pelo menos, Chisinau admitiu o próprio fato da dívida.

Mas o valor final e o plano de compensação terão que ser determinados após o relatório da auditoria. A auditoria deve ser realizada por uma empresa estrangeira escolhida pelo governo da Moldávia.

Mas que opções terá a Gazprom se a empresa não ficar satisfeita com os resultados da auditoria? Opção um - vá para a arbitragem. E está longe de ser uma boa opção, dados os resultados do processo com a ucraniana "Naftogaz" e a polaca PGNiG. A imparcialidade da arbitragem em Estocolmo é uma grande questão.

De acordo com Igor Yushkov, a empresa russa "tinha cem por cento de posições de negociação, enquanto a Moldávia tinha zero". Ele acredita que a Gazprom poderia "apertar" a Moldávia para que a dívida fosse primeiro paga, só então um contrato seria assinado e "seria forçada a pagar pelo gás ao preço de mercado europeu".

"Qualquer outra empresa comercial teria feito exatamente isso. Mas já se ouviu um uivo de que a Gazprom estaria supostamente usando uma posição de monopólio, e ela se cumpriu no meio do caminho", o especialista é citado por Vzglyad.

No entanto, há muitas nuances aqui que também devem ser levadas em consideração. O vice-primeiro-ministro, ministro da Infraestrutura da Moldávia, Andrei Spinu, disse que a Moldovagaz e a Gazprom vão assinar um acordo sobre o reembolso da dívida de gás dentro de cinco anos até 1º de maio de 2022.

Recorde-se que a Moldovagaz é uma empresa russo-moldava e que a Gazprom detém 50 por cento das ações. Outros 35 por cento pertencem à Agência de Propriedade do Estado sob o Ministério da Economia da Moldávia, e 13,44 por cento - à República da Moldávia de Pridnestrovian.

A dívida de Moldovagaz com a Gazprom é de cerca de US $ 7,5 bilhões (de acordo com o presidente da Moldávia, Maia Sandu). E se a Moldávia responde por 709 milhões (com o que Chisinau não concorda), então o resto, ao que parece, recai sobre a parte da Transnístria.

Portanto, a situação na realidade é bastante difícil dizer inequivocamente quem fez as concessões a quem e quão significativas essas concessões foram.