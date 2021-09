O especialista disse que vai proporcionar um avanço no Extremo Oriente

Alexander Borisov, Presidente do Conselho da Câmara de Comércio e Indústria da Federação Russa para o desenvolvimento do mercado consumidor, disse ao Pravda.Ru sobre a modernização do Extremo Oriente e as decisões inovadoras tomadas no Fórum Econômico do Leste (EEF) , bem como como melhorar o bem-estar dos cidadãos.

Soluções inovadoras

- Alexander Ivanovich, o que está acontecendo agora com o Extremo Oriente? O que você acha que foi a coisa mais importante aí?

- Parece-me que o Presidente identificou pessoalmente o problema mais importante quando chamou o problema do despovoamento e do escoamento incessante da população do Extremo Oriente. Portanto, este fórum me parece extraordinariamente prático. Não tínhamos precedentes para que o presidente viesse participar do evento e ficasse quatro dias em uma região onde não há tanta população - oito milhões - e que fica a vários milhares de quilômetros de Moscou. Mas a importância desta região é extraordinariamente grande.

Pela primeira vez, o presidente sentou-se à mesma mesa com uma empresa sem intermediários: ouviu e deu seu consentimento para um grande número de propostas ou disse: "Precisamos pensar nisso".

É impossível não notar os momentos de ruptura em que as decisões foram tomadas imediatamente:

transformação das Kurilas em offshore, com isenção de impostos básicos por 10 anos;

subvenção automática de voos. Isso ajudará a reduzir a distância entre o Extremo Oriente e o território principal do país;

hipoteca de 2%, proposta da VTB de reduzi-la a quase zero.

A principal tarefa é focar nas pessoas, nas condições de vida e na criação de infraestrutura social.

Na esmagadora maioria das regiões, a liderança, na busca dos principais indicadores, esquece o senso de identidade das pessoas. Isso é especialmente sentido no Extremo Oriente. Também porque os vizinhos chineses construíram enormes blocos, edifícios de apartamentos em 5-10 anos do outro lado do rio, e deste lado ainda existem edifícios-cabanas dos tempos pré-guerra, com amenidades no pátio. Esses contrastes são inaceitáveis. O programa de modernização de pequenas cidades do Extremo Oriente é mais uma contribuição para mudar a situação.

- Esse programa se chamará renovação de cidades do Extremo Oriente?

- Sim. É importante que o que foi listado não fique no papel e não se confunda em acordos interdepartamentais.

- O projeto de transformar Vladivostok em mais de um milhão de cidades criando uma cidade satélite realmente existe?

- Tive a impressão de que o projeto vai ser implantado, porque há um lugar, há planos e é importante distribuir corretamente os esforços de investimento. Digamos que tenham casas construídas, a infraestrutura ainda não esteja concluída e a escavação comece nos quintais. Ou seja, o papel das lideranças do Extremo Oriente aqui será grande: como construir corretamente um cronograma de execução dos projetos de investimento para que não interfiram uns nos outros e fortaleçam cada um dos próximos projetos por meio da correta execução. Digamos que um recrutamento massivo de pessoal sem a capacidade de acomodar as pessoas adequadamente causará negatividade e outro fluxo de saída. Um trabalho muito sério que exigirá um planejamento único, temporal e espacial. Ainda não tivemos uma experiência tão grande.

- Tivemos a experiência soviética. Você acha que vai haver um plano estadual ou vai ser no nível dos investidores? Os investidores vão à falência, vão mal e roubam.

- Quando um investidor chega com seu dinheiro, ele não deixa ninguém roubar. Porque esse é o dinheiro dele. É claro que nossa experiência negativa está ligada ao fato de que o dinheiro do orçamento está sendo desviado. Sérios esforços de controle são necessários aqui. Espero que as conclusões corretas sejam tiradas da experiência, inclusive no cosmódromo de Vostochny.

Devemos aguardar a publicação da lista de pedidos. Aqui entenderemos imediatamente para que recursos orçamentários serão alocados, onde haverá espaço para investimento privado.

Mas a implantação desse gigantesco projeto vai depender nem mesmo dessas encomendas, mas da solvência da população.

Porque se as pessoas não tiverem dinheiro, não vão comprar casa, não vão se sentir donas da casa. Vivemos em uma economia de mercado. Tomar decisões maravilhosas de cima é bom, mas se o dinheiro não chega à população, não se transforma em classe média - a única classe que muda ativamente a situação no país é o motor do desenvolvimento da sociedade.

Precisamos de classe média, mas Ministério da Fazenda é contra

- O que precisa ser feito para que esses projetos se concretizem e as pessoas fiquem mais ricas em nosso país, para comprar os apartamentos que serão construídos lá?

- Existem várias maneiras clássicas de melhorar o bem-estar da população. O primeiro é que os próprios cidadãos trabalhem de forma cada vez mais eficiente. A segunda é que o Estado e as empresas criem empregos altamente produtivos, ao mesmo tempo que resolvem o problema do bem-estar e do salto tecnológico da sociedade. A terceira é a correta distribuição dos recursos orçamentários, porque nós, na Câmara de Comércio e Indústria, lutamos há cinco anos para apoiar o programa de assistência alimentar direcionada aos necessitados. É apoiado por empresas, autoridades executivas federais e o público, enquanto o Ministério da Fazenda é contra. Além disso, o programa de assistência alimentar direcionada resolve o problema social, pois a digitalização permite trazer recursos para quem precisa. Todos os dados já estão lá:

do FMS,

Ministro do Trabalho,

Ministério da Proteção Social.

Isso resolve o problema de apoiar os produtores domésticos: produtos frescos dos produtores locais são vendidos. O dinheiro não pode ser gasto em álcool ou tabaco. No entanto, o problema ainda não foi resolvido.

“Isso é um apoio às classes desfavorecidas. E a classe média? O quê, além do programa turístico? Eles farão uma hipoteca de 2%?

- Quanto menor o estrato dos pobres, maior o estrato da classe média. Infelizmente, nosso estado, que é social e se concentra em ajudar os doentes e os pobres, não cria incentivos para que as pessoas se sintam verdadeiras cidadãos. A camada de pobres, 20 milhões, está pronta para se contentar com o fato de ter meio quilo de salsicha, um pão e cem gramas de bebida.

Assim que uma pessoa sente que tem a oportunidade de reformar um apartamento, comprar algo moderno e se juntar à comunidade de pessoas com quem deseja se comunicar, ela passa a ter um senso de identidade diferente, sai indiferente.

Infelizmente, essa camada não está diminuindo. As pessoas precisam se sentir como cidadãos: não para beber o que você ganha, mas para mover-se lentamente para outro estado social. O processo é longo, a mentalidade deve mudar, mas os exemplos certos devem ser mostrados.

- Existe a opinião de que o clima no Extremo Oriente é frio, então por mais que seja o salário, a população não vai mesmo.

- Um dos meus maiores arrependimentos: ainda não fui ao Extremo Oriente, ainda vou. Meu filho já voou para lá duas vezes, mas ainda não posso. Segundo as críticas de quem lá passou ou vive, há estações maravilhosas: tem calor, tem mar e tem geada.

Esse é um lugar interessante para se morar, se você tem um emprego predileto, é bem pago e tem infraestrutura social.

