Leonid Krutakov: "Os EUA estão começando uma nova grande guerra no Afeganistão"

Os EUA estão preparando uma grande guerra no centro da Eurásia. Eles começam no Afeganistão e outros países do Oriente Médio. Caso contrário, um único espaço eurasiano será construído sem a participação deles. Então eles perderão o controle do Oceano Índico. O que vem a seguir? Leonid Krutakov, um cientista político, publicitário, professor associado da Universidade Financeira do Governo da Rússia, disse a Inna Novikova sobre tudo isso e muitas outras coisas ao vivo no estúdio de vídeo Pravda.Ru.

O ISIS é oficialmente reconhecido como uma organização terrorista, cujas atividades são proibidas na Rússia.

Leia o início da entrevista:

- Leonid, você disse que na situação atual o único cenário para os Estados Unidos é minar o Afeganistão, porque eles não precisam de estabilidade no coração de comunicação da Eurásia. A que outra exacerbação pode levar?

- Tudo isso está sendo feito para desestabilizar ao máximo a situação, portanto, eu acho, uma nova grande guerra nos espera. A propósito, escrevi o artigo há alguns anos. Mesmo assim, tudo começou com o impacto dos americanos no Qatar. O Catar é um dos principais estados.

Guerra

Existem três países-chave de gás - Rússia, Irã e Qatar - que podem fornecer suprimentos. Naquela época, o Catar começou a se aproximar abruptamente da Rússia, pela primeira vez o Emir do Catar se reuniu com Putin e começou a se aproximar do Irã.

E então a Arábia Saudita e o resto dos países sunitas declararam um dos países sunitas um embargo, um embargo duro. Então, eles colocaram o Qatar em seu lugar e avisaram que não há contato com o Irã.

Porque se o Catar se aproximar do Irã, surge um grande gasoduto, por exemplo, através da Turquia até a Europa a partir dos depósitos mais ricos, um deles em território catariano, o outro em território iraniano no Golfo Pérsico. E o segundo tubo vai para a China.

Nesse caso, morre a ideia de criar um mercado baseado no GNL e no comércio de câmbio. E para os Estados Unidos, este é um golpe terrível.

Portanto, eles vão explodir esse território, eles vão explodir esse espaço. A Síria é uma história famosa. A pressão foi colocada no Catar. Agora - Afeganistão.

A Síria também é uma encruzilhada do Oriente Médio, só que já quase uma encruzilhada do Oriente Médio na Europa. O Afeganistão é uma encruzilhada entre o Leste e a China, a Rússia e a Ásia Central. Portanto, não espero nada de bom. Acho que o confronto vai se intensificar e se radicalizar.

Os Estados Unidos vão atirar tanto quanto possível lá, despejar gasolina para fazer isso, com seu próprio bombardeio. As contradições nacionais são sempre as mais agudas e sempre as mais dolorosas, e irão rapidamente reviver, com base em outro confronto, as guerras intratribais começarão. Eu gostaria de estar enganado, mas temo que o cenário seja mais ou menos assim.

- Leonid, a campanha dos EUA contra o Afeganistão começou no início dos anos 2000 - após os eventos com as Torres Gêmeas. Primeiro foi o Iraque, depois o Afeganistão. Em princípio, eles estão no Afeganistão há 17 anos. Se a tarefa deles é randomizar o Afeganistão, o que os está impedindo? E agora eles simplesmente fugiram de lá.

- Eles vieram, claro, não com a ideia do caos. Eles tiveram a ideia de consolidação. A tarefa era estabelecer um corredor de comunicação da Ásia Central ao sul até o Oceano Índico, a fim de separar a Ásia Central da China e da Rússia.

EUA perde e vai para a falência

Como a Ásia Central está imprensada entre esses dois maiores países, é um espaço de trânsito entre esses dois espaços, entre dois centros geopolíticos de gravidade. E então ele teve que ser retirado. Porque a Ásia Central é realmente o meio, conectando parte da Eurásia. Não deu certo.

O que você disse está absolutamente correto - o ISIS se tornou a razão para a introdução de tropas no Afeganistão e o início da operação. Houve uma tentativa de criar um certo inimigo global na pessoa do ISIS, a fim de integrar e consolidar todos os outros em torno de uma posição comum nesta base. Não funcionou.

A China, ao contrário dos Estados Unidos, não exige democracia: ela fornece empréstimos e opera em bases estritamente racionais de benefício mútuo. Durante esse tempo, ele silenciosamente reorientou a Ásia Central para si mesmo.

A guerra híbrida entre a Rússia e os Estados Unidos pela Ásia Central, que se desenrolava a princípio, não aconteceu. A China silenciosamente engoliu esse espaço institucional, econômica, com crédito e financeiramente. O que sobrou para os americanos nesta situação? ...

E se o Irã também entrar lá, como os Estados Unidos terão medo! E os contatos com a Rússia estão se desenvolvendo, o conhecido projeto "One Belt - One Road" está sendo estabelecido e promovido, o renascimento da Grande Rota da Seda em novas versões, em vários desenhos.

Claro, isso cria uma situação geopolítica qualitativamente diferente. Hoje a Eurásia está organizada como ilhas, como um arquipélago. As entregas da China para a Europa vão por mar, até para a Rússia vão por mar. Embora seja por terra - mais rápido, mais curto, mais fácil, mais barato.

A tarefa dos Estados Unidos é preservar a situação atual, o que é construtivo para eles. Existem também grandes empresas de construção naval e de seguros. Este é um mercado financeiro colossal. Além disso, não é apenas uma forma de regular, mas de controlar as finanças mundiais e as rotas comerciais.

Pata dos EUA sobre o Oceano Índico

Todo mundo sabe que depois da explosão do World Trade Center, os Estados Unidos fizeram uma campanha offshore, abriram todas as contas financeiras, todas as empresas offshore, que tinham quanto dinheiro onde, até as contas congeladas de Lenin em algum lugar da Suíça.

Mas poucos sabem que, sob os auspícios da ameaça do terrorismo mundial, os Estados Unidos criaram seu próprio sistema de supervisão em todos os portos do Oceano Índico. Nem uma única carga sem o carimbo do representante americano pode agora sair de lá. Eles estabeleceram controle não apenas sobre os fluxos financeiros, mas também sobre os fluxos comerciais.

E claro, depois que ficou claro que tudo isso estava ameaçado, não dava mais para organizar todo mundo dessa forma, o que resta para eles? - Explodir a situação, porque senão eles perdem de cara ...

Durante 17 anos, houve uma tentativa de construir com base no Afeganistão uma nova estrutura asiática "Norte-Sul", sob o controle dos Estados Unidos. E ainda constrói "Leste-Oeste" e sem eles. O que devo fazer? “É por isso que o Afeganistão explodiu ... E isso é apenas o começo.

