A Rússia recebeu US $ 18 bilhões do FMI. E não está claro o que fazer com eles

O Fundo Monetário Internacional (FMI) transferiu US $ 18 bilhões para a Rússia em 23 de agosto na forma de um pacote de Direitos Especiais de Saque (SDR). A decisão sobre a distribuição dos DES foi tomada pelo Conselho de Gestores de Fundos no início de agosto. E devo dizer desde já que isso não tem nada a ver com os empréstimos do FMI. Por que, por exemplo, as autoridades ucranianas têm lutado nos últimos anos.

A "decisão histórica" ​​do FMI

Para começar, o que é SDR. É um meio de liquidação de pagamentos do FMI criado artificialmente, que não possui forma física.

A taxa de câmbio SDR é determinada diariamente com base nas taxas de câmbio de uma cesta de moedas - dólar, euro, iene, libra esterlina e yuan.

Em 2 de agosto, o Conselho de Governadores do FMI aprovou uma alocação geral de direitos de saque especiais equivalentes a US $ 650 bilhões (aproximadamente DES 456 bilhões) para complementar os recursos de liquidez mundiais.

“Esta decisão histórica é a maior alocação de DES na história do FMI e um impulso para a economia global durante uma crise sem precedentes. A alocação de DES beneficiará todos os membros, ajudará a atender às necessidades de reservas globais de longo prazo, criar confiança e ajudar a aumentar a resiliência e estabilidade da economia global ", - disse o então diretor-gerente do FMI, Kristalina Georgieva.

Fundos adicionais são transferidos para os países membros do FMI na proporção de suas cotas. Os Estados Unidos têm uma cota de 17,4% e a Rússia 2,71%. Os países da CEI, Geórgia e Ucrânia respondem por cerca de US $ 25 bilhões.

Dinheiro de que a Rússia realmente não precisa?

É verdade que há uma nuance com esses fundos. O dinheiro, é claro, nunca é supérfluo. Mas, neste caso, nosso país realmente não precisa deles. Para receber fundos reais, os SDR devem ser trocados por moeda de outro país ou obter um empréstimo do FMI. Ambas as opções não parecem muito atraentes. Além disso, o Fundo estabelece condições para a obtenção de empréstimos.

Você também pode usar sua parte para ajudar outros países. Mas a distribuição passará pelo FMI. E não há garantias de que os fundos russos não serão direcionados para a mesma Ucrânia.

A Rússia é membro do Fundo Monetário Internacional desde maio de 1992. Desde 1992, nosso país usou oito vezes os empréstimos do FMI num total de cerca de US $ 22 bilhões.

Desde 2000, a Rússia nunca solicitou empréstimos do FMI. Em janeiro de 2005, a Federação Russa pagou ao FMI todas as dívidas que tinha na época - US $ 3,3 bilhões.

Pravda.Ru

