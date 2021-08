A razão porque os russos não se importam com a composição da DUMA Estatal

As eleições serão realizadas na Rússia em setembro. A atenção de uma boa metade do planeta já está voltada para eles. E apenas os russos, ao que parece, estão observando de fora como os políticos e os partidos "se intrometem" na campanha eleitoral.

Por que é isso? Por que tanta apatia e indiferença ao acontecimento, que deveria - em tese - determinar o destino do país nos próximos anos? Sua visão da situação no estúdio do programa "Point of View" no Pravda. Ru era compartilhado pelo secretário do Partido Comunista Unido, bem como um candidato à Duma de Estado no 197º distrito eleitoral de Kuntsevo em Moscou, Daria Mitina. Leia o início da entrevista:

Ex-deputado estadual da Duma: "Ah, havia Parlamento em nosso tempo, não como a tribo atual" - Sim, tudo é simples aqui, na verdade. Nos últimos anos, a Duma de Estado tornou-se um órgão puramente nominal. O que não resolve nada. Até porque a maioria parlamentar - o partido no poder - não dá chance. "ER" tem maioria constitucional - mais de 300 votos pertencem ao partido no poder. Isso significa que nenhuma iniciativa de deputado - alternativa, oposicionista - receberá aprovação, seja no comitê de perfil, seja no conselho da Duma, seja em uma sessão plenária. E os próprios deputados se sentem personagens bastante inúteis.

Isso não somos nós. Poderíamos fazer qualquer proposta e aprová-la, não apenas propor, mas também fazer lobby em qualquer lei, poderíamos fazer qualquer emenda ao orçamento, pode-se dizer, de uma votação sem preparação. Poderíamos orçamentar qualquer uma de nossas aspirações, qualquer desejo dos eleitores, qualquer objeto do programa federal de metas e assim por diante. Nosso voto foi muito caro.

Como a situação na Duma estava equilibrada, o número era quase o mesmo - havia uma pequena superioridade numérica do nosso lado - mas, mesmo assim, cada voto tinha peso. Ao votar para cada questão, houve uma busca por cada voto.

Em nossa Duma, os lobistas caminhavam de manhã à noite pelos corredores, nos escritórios, persuadindo, convencendo, discutindo. Agora, este trabalho é completamente redundante.

Paz de espírito

Agora, em qualquer estrutura, seja no estado, no ministério, no departamento, ou em alguma corporação comercial, o responsável pelas relações com o Parlamento não precisa ir aos deputados, não precisa convencer , agitar, debater e assim por diante. Ele vai até o líder da facção e, via de regra, fica claro qual facção, sem nem mesmo entrar nas outras três, e decide tudo às escondidas.

E no final, descobriu-se que esse dragão de quatro cabeças está sentado na Duma:

um grande partido no poder, uma cabeça tão grande, desenvolvida, pesada e carnuda e três cabeças tão pequenas, miseráveis, fracas e rudimentares.

E, infelizmente, a oposição parlamentar, mesmo que não queira, mas as próprias circunstâncias, a própria estrutura política do poder torna essas pessoas dependentes, e as pessoas entendem muito bem que são uma engrenagem de um sistema muito peculiar.

Lembro-me, na última convocação, quando Putin foi eleito presidente em 2012, então os comunistas se levantam coletivamente sobre qualquer questão, os zhirinovitas se levantam, os socialistas-revolucionários saem e começa o processo de aprovação. Agora não existe tal coisa.

Todos votaram. Alguém se convenceu, alguém foi subornado, alguém não se convenceu, não votou, mas absolutamente isso não afetou nada.

300 votos mais um certo número - quase todas as questões estão ganhando.

A verdade nasce apenas na controvérsia

- Quando houve confrontos na Duma - batalhas e batalhas - é bom? Quando há um confronto entre o Executivo e o Legislativo, quando o Legislativo bloqueia as ações e propostas do Executivo e vice-versa? Ou ainda deve haver algum tipo de paridade? ...

- Depende de que tipo de poder executivo.

Relativamente falando, na mesma Bielorrússia não existe tal coisa. Existe uma espécie de sinfonia. E a maioria das pessoas, como podemos ver, fica feliz com tudo.

Na verdade, parece-me que o Parlamento deveria ser um parlamento sob qualquer poder. Ele deve ter sua própria voz, sua própria posição. Isso não significa que seja imperativo entrar em conflito, levar tudo ao confronto e resistir até o fim. Não.

Existem procedimentos de conciliação;

existem comissões de conciliação;

existem comissões interdepartamentais;

você pode trabalhar com o governo.

Em princípio, mesmo assim, qualquer dúvida poderia ser acordada.

Muito depende do governo

Por exemplo, o governo Primakov, eu me lembro, era muito escrupuloso em trabalhar com o corpo de deputados. Lembro-me de como Valentina Ivanovna Matvienko sentou-se conosco na Duma até uma da manhã e nos convidou para sua casa. Na verdade, não discordamos até que tudo estivesse de acordo com a última linha.

Agora não existe tal coisa. Agora ninguém está concordando com ninguém, ninguém está consultando ninguém.

Os imperativos acabaram de chegar, funcionários do Kremlin autorizados a trabalhar com a Duma estão chamando. E trabalhar com a Duma é simples:

deu sinal, deu ordem, comeu, aceitou.

Então, como se costuma dizer, "sob o pico". Isso provavelmente está errado. Então surge a pergunta: por que, em princípio, o Parlamento? O governo presidencial direto pode ser restaurado. Iéltzin constantemente, como dizem, nos mantinha no anzol, constantemente nos ameaçava. Todo o tempo ele prometeu dissolver a Duma, estabelecer o governo presidencial direto. Uma vez que atirou na Duma, várias vezes ameaçou dispersá-la.

Mas então essa opção paliativa foi encontrada. Este é o chamado direito fictício. Ou seja, as leis aprovadas pela Duma eram cada vez menos importantes e todas as inovações fundamentais eram introduzidas por decretos presidenciais.

