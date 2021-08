Ucrânia e OTAN estão se preparando oficialmente para a guerra pela Crimeia

O Exercício Defender Europe-2021 terminou em junho deste ano. Desde então, houve vários "conflitos" com navios da OTAN no Mar Negro.

Como se viu recentemente, em abril deste ano, o representante da Ucrânia no TCG para Donbass, Oleksiy Arestovich, disse que os exercícios europeus foram realizados precisamente contra a Rússia.

Segundo ele, “Defender Europe 2021 significa “defender a Europa”. O significado desses exercícios é que nas águas do Báltico ao Mar Negro, uma guerra com a Rússia, tema de um confronto armado com a Rússia, está sendo trabalhado - bem, vamos ser francos.

Declaração extremamente estúpida

Para qualquer diplomata normal, mesmo militar, esta é uma declaração extremamente estranha e, francamente, estúpida. Porque os ensinamentos são sempre conduzidos contra algum "inimigo potencial" abstrato. Mesmo que todos saibam que tipo de inimigo é. Mas Arestovich, no espírito das tradições políticas mais características da Ucrânia, "cuspiu" e rendeu a todos.

Em geral, para a Ucrânia, ou melhor, para seus políticos, o sonho de “lutar com as mãos dos outros” é típico. Na verdade, é por isso que ela quer tanto se juntar à OTAN. E ele até tenta chantagear o Ocidente.

Vale lembrar que outro dia o porta-voz da Rada da Ucrânia, líder do partido Servo do Povo, David Arakhamia, disse: "Se fôssemos uma potência nuclear, todos falariam connosco de maneira diferente. Deixar o potencial nuclear da Ucrânia, poderíamos chantagear o mundo inteiro, receberíamos dinheiro para atendê-lo, como é o caso em muitos outros países. "

E em abril deste ano, um pensamento semelhante foi expresso pelo Embaixador da Ucrânia na Alemanha, Andriy Melnyk. Em particular, ele disse: a única maneira de sair da situação com o envio de um "grupo militar russo de 90.000 homens" nas fronteiras da Ucrânia, supostamente pronto para um ataque, é a adesão da Ucrânia à OTAN, e isso deveria ter sido feito de volta em 2014.

Ao mesmo tempo, o embaixador observou que se a Ucrânia não for aceite na aliança para proteção contra o "agressor russo", Kiev fará seus próprios esforços para armar o exército, incluindo a devolução de seu status nuclear.

Destruir todas as instalações associadas a armas nucleares

No entanto, há um obstáculo aqui. Especialistas militares de países da OTAN, EUA, Israel e UE já observaram: se a Ucrânia for "instável, corrupta, com uma economia morta", comprometa-se seriamente na criação (restauração) de armas nucleares - e a Rússia destruirá todas as instalações associadas com eles. Além disso, com o apoio tácito e a aprovação de todo o mundo.

"Como os ucranianos com armas nucleares são mais terríveis do que o Irã, eles são como ogivas de hidrogênio em ICBMs perto da Somália", escreveram os jornalistas.

Em meados de julho de 2021, o General do Serviço de Segurança da Ucrânia Vasyl Vovk também fez uma declaração ressonante sobre como seu país vê a ajuda da aliança:

"A OTAN realiza exercícios Sea Breeze todos os anos, mas essas manobras não contribuem em nada para a libertação da Crimeia. O bloco ocidental ajudará Kiev a assumir o controle da península se enviar tropas para Sebastopol e Yalta."

Aqui, no entanto, existem algumas nuances na forma como a OTAN vê esta situação. Sim, conversas sobre a adesão da Ucrânia à aliança estão em andamento. Essas iniciativas são especialmente bem-vindas pela Polônia e pelos países bálticos. Mas eles no bloco, para dizer o mínimo, não são os que determinam a estratégia da aliança. Portanto, o assunto não vai além de declarações e "mesas redondas de discussão".

Por outro lado, a liderança dos EUA anunciou repetidamente que ajudará totalmente a Ucrânia. E ele manda algum dinheiro para reequipar o exército deste país. Embora insignificante para os padrões dos orçamentos militares dos EUA, isso é muito para a Ucrânia.

A Turquia recentemente juntou suprimentos militares a Kiev. E os exercícios na fronteira com a Rússia mostram quem é o "inimigo potencial" da aliança sem quaisquer declarações adicionais.

Palavras belicosas

No entanto, pode-se lembrar as palavras do comandante da Marinha dos Estados Unidos na Europa, almirante Robert Burke, que disse que a frota iria "abater e afundar" aviões e navios russos perto da Crimeia em caso de "provocações".

Além disso, o porta-voz oficial do Departamento de Estado, George Kent, disse que navios americanos podem entrar nas águas territoriais da Crimeia, dizem, como foi feito nos anos 80, quando os Estados Unidos "tiranizaram" a frota da URSS. Terminou, no entanto, em um ataque em massa perto de Sevastopol.

Até agora, no entanto, se nos lembrarmos do incidente com o navio de guerra britânico Defender, acontece exatamente o oposto - era o exército russo que estava pronto para afundar o destruidor. É a OTAN que provoca o lado russo e está exposta a fogo de alerta.

E aqui vale a pena notar um detalhe importante: se a Ucrânia acredita que a OTAN lutará por ela, então a aliança, ao contrário, parece querer ver as Forças Armadas da Ucrânia como uma força de ataque de vanguarda.

Isso é, literalmente, deixar os militares ucranianos na linha de frente como carne de canhão e, idealmente, não interferir em nada e ver o que acontece no final. Acredita-se que nada de bom resultará disso. Para a Ucrânia.

Mas parece que muitos em Kiev simplesmente não entendem isso.

Pravda.Ru

Contacto: jornalpravda@gmail.com