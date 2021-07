Sukhoi - novo caça xeque-mate EUA F-35 e China FC-31

Especialistas americanos e chineses acreditam que a aeronave Sukhoi Checkmate se tornará a concorrência de seus caças F-35 e FC-31 no mercado de armas.

O Checkmate pode superar o F-35 e o FC-31?

UAC Sukhoi revelou um novo caça de quinta geração chamado The Checkmate (Su-75) no MAKS-2021 International Aviation and Space Airshow em Zhukovsky perto de Moscou.

Trata-se de uma aeronave monomotora com velocidade máxima de Mach 1,8 a Mach 2, autonomia de vôo de 3.000 km e carga útil de 7.400 kg.

A Rostec Corporation descreve a aeronave como um caça a jato monomotor leve que implementa "soluções inovadoras", incluindo inteligência artificial.

Segundo o fabricante, o jato pode atacar até seis alvos "mesmo na presença de forte interferência eletrônica".

A fuselagem de aletas duplas da aeronave é feita com o uso de tecnologias stealth. O caça é capaz de transportar armas ar-ar e ar-solo, como:

mísseis ar-ar com infravermelho e orientação por radar,

mísseis ar-solo,

mísseis anti-navio, bombas guiadas e não guiadas e foguetes não guiados.

O Checkmate foi projetado como um caça de decolagem e pouso de curta duração que possibilita seu uso em porta-aviões. A aeronave será equipada com:

radar de phased array ativo,

equipamento de reconhecimento óptico e eletrônico,

bem como equipamentos de guerra eletrônica.

Com um preço de US $ 25-30 milhões, o novo caça será capaz de transportar UAVs e lançá-los durante o vôo. A aeronave é capaz de destruir "aeronaves estrangeiras de quinta geração" e "é projetada para suportar sistemas de sexta geração que podem surgir nas próximas décadas". Uma versão não tripulada da aeronave também está em desenvolvimento.

O avião deve decolar em 2023, enquanto o primeiro lote deles deve ficar pronto em 2026. A Rússia planeja produzir 300 dessas aeronaves em 15 anos após o início da produção em série.

“Se compararmos com o caça americano F-35, seu análogo mais próximo, o Checkmate é uma aeronave diferente. Tem uma velocidade maior, maior alcance, maior carga útil. Tem uma furtividade muito melhor. Não diria que a comparação com qualquer outra aeronave está correto. " Ele tem um design aerodinâmico único ", disse Alexei Bulatov, vice-designer chefe do Checkmate.

The Global Times, uma publicação chinesa, em um artigo intitulado Poderia o recém-revelado Checkmate da Rússia ser rival do chinês FC-31 no mercado global? escreveu que o caça russo parece ser competitivo com o F-35 americano no mercado internacional de armas.

"A julgar pelo design aerodinâmico, o Checkmate parece ter uma capacidade de furtividade superior ao Su-57, o que permite evitar melhor a detecção de radar", disse o jornal referindo-se a Wei Dongxu, um especialista militar baseado em Pequim.

Em sua opinião, a entrada do Checkmate no mercado também pode afetar a exportação de caças chineses, como o FC-31, mas para atingir esse objetivo os fabricantes de aeronaves russos devem agir rapidamente, pois os chineses estão "um passo à frente".

F-35 é um Mercedes, mas muitos estão felizes com um Hyundai - Su-75

A revista da Força Aérea compara o novo caça russo com o F-35 da Lockheed Martin. Em termos de sobrecargas máximas ao fazer uma curva, o Su-75 dá 8G, e o F-35A - 9G, mas série B e C - 7,5G.

Quanto ao empuxo do motor, as autoridades russas aludiram a 32.000 libras, apontou a publicação, e o motor F135 do F-35 desenvolve um empuxo de cerca de 40.000 libras.

De acordo com a Popular Mechanics, é muito cedo para dizer se o Checkmate poderia superar o F-35.

"O F-35 é o equivalente a um Mercedes Benz, mas há muitos países que ficariam perfeitamente felizes em ter um Hyundai", disse a publicação.

Em outras palavras, esta é uma ótima alternativa para os países que não podem adquirir o F-35 Lightning II por motivos orçamentários ou políticos.

