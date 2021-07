Quem se beneficia com a desestabilização da situação na região de Uglegorsk?

Quantas vezes já vimos tais histórias na Rússia moderna. Numa região deprimida, apesar de todas as circunstâncias, surge uma empresa de sucesso que funciona de forma estável, cria empregos, amplia o apoio social à população e repõe os orçamentos de todos os níveis com o pagamento de impostos. E então aparece alguém que, em cores vivas, começa a explicar à população local que a região está deprimida justamente por causa dessa empresa, seus donos são sanguessugas gananciosos, não criaram empregos suficientes e em geral arruinaram toda a ecologia.

Muitas vezes, um dos jornalistas locais passa a jogar ao seu lado, que, de um autor enfadonho de notas sobre a vida de uma pacata província, que não é rica em acontecimentos, se transforma em um “feroz lutador da verdade”. No entanto, é improvável que hoje alguém possa ser enganado por tais mensagens. Esse quadro usual não fala absolutamente sobre a preocupação com o futuro dos cidadãos comuns, mas sobre planos cuidadosamente elaborados para conquistar um negócio de sucesso.

Uglegorsk, Sakhalin Oblast

Esta é precisamente a situação que parece estar se desenrolando hoje no distrito de Uglegorsk no Oblast de Sakhalin. Não é difícil adivinhar que esta área é conhecida principalmente pela mineração de carvão. Mas do início dos anos 90 até meados da década de 2010, ninguém realmente precisava do distrito ou de sua indústria de carvão.

Tudo mudou com a criação da Eastern Mining Company com base na Mina de Tira de Carvão Solntsevsky no início da última década. Naquela época, uma após a outra, as minas foram fechadas, e o maior sonho a céu aberto era a produção de 1 milhão de toneladas por ano. Agora, tanto é extraído em apenas um mês de trabalho. Descobriu-se que, no contexto da crescente demanda por recursos energéticos, a localização da região de Uglegorsk à beira-mar é ideal para entregas ao mercado em desenvolvimento ativo do Sudeste Asiático, embora ninguém se preocupasse com isso nas décadas precipitadas. E agora - com a crescente demanda por carvão e, conseqüentemente, preços - tornou-se um objeto de interesse ativo e desejo de lucrar às custas de outrem.

Obviamente, o sucesso do VGK não é apenas uma consequência da localização favorável dos ativos e das condições de mercado favoráveis. A empresa está expandindo a produção, construindo o único transportador principal de carvão na Rússia, capaz de transportar carvão da mina a céu aberto diretamente para o porto de forma rápida, segura e sem poeira. Ele operará com energia renovável de turbinas eólicas, e até mesmo enormes caminhões BelAZ a céu aberto serão convertidos em eletricidade. Dez anos atrás, seria difícil imaginar algo assim na região de Uglegorsk.

Tempestade de acusações

Mas, recentemente, o Comando Supremo do Estado se viu sob uma tempestade de acusações de um lado muito inesperado - o meio de comunicação municipal Uglegorskie Novosti. É um no distrito, portanto sua importância não deve ser subestimada. Nos últimos anos, a mídia cobriu favoravelmente as atividades do Comando Supremo, considerando-o um benefício indiscutível para a região. O que podemos dizer sobre o gabinete do prefeito - seu verdadeiro dono. A mídia protegeu ativamente o paisagismo desajeitado em alguns lugares e convenceu os residentes de todas as maneiras possíveis de que a administração torna sua vida melhor dia após dia.

Mas de repente, por volta da primavera de 2021, a Uglegorskie Novosti e sua editora-chefe, Zinaida Makarova, mudaram completamente sua política. Como disse a própria jornalista, seus olhos foram abertos. A prefeitura, o Comando Supremo e todos os que estão envolvidos em atividades mais ou menos criativas na área imediatamente caíram sob a mira. Qualquer projeto de desenvolvimento que Makarova havia considerado anteriormente útil para os residentes de repente tornou-se um grande obstáculo. Na área, segundo a publicação, a venalidade e as conspirações de repente começaram a reinar, algumas censuráveis ​​apareceram nas lentes.

Zinaida Makarova, que há muito vinha promovendo o mesmo espectro de deveres de problemas em sua mídia, agora está sempre pronta para transformar qualquer evento mais ou menos adequado em sensação, provocar moradores a romper o diálogo existente com as autoridades. , agravar quaisquer problemas sociais. Mas a área é pequena e a oferta de tópicos ambíguos começou a secar, começaram a ocorrer repetições óbvias. E então houve um bingo repentino - na mina de carvão havia um resíduo de rocha na área dos lixões. Ninguém, graças a Deus, ficou ferido, as consequências são insignificantes. Mas, através do prisma do preconceito, "Uglegorskie Novosti" transmite uma imagem completamente diferente. Ignorando os fatos reais das autoridades competentes e as opiniões de especialistas, a publicação assumiu uma posição que pode ser interpretada como um apelo à paralisação dos trabalhos da empresa.

Não foi por iniciativa própria

É improvável que a Uglegorskie Novosti tenha mudado radicalmente sua posição por iniciativa própria. Obviamente, eles tinham algum tipo de patrono fortemente interessado que generosamente pagou pela extravagância jornalística e por todos os meios tentando desestabilizar a situação. Quem é esse? É muito cedo para dizer.

Dado o sucesso do WGC e os preços recordes do carvão nos últimos anos, pode haver muitas partes interessadas. Além disso, tanto entre as equipes invasoras endurecidas do continente, quanto entre os traficantes da ilha do continente. Uma coisa é clara - todas as ações são realizadas como se estivessem de acordo com o esquema padrão de um ataque de informação. Uma desculpa é procurada ou formada, a histeria na mídia é paga, a confiança na administração local é abalada e então o trabalho do objeto de ataque é paralisado, a fim de finalmente se apossar de um ativo lucrativo. Se for bem-sucedido, o cliente logo revelará seu rosto de uma forma ou de outra.

Pode-se presumir como o cliente conseguiu interessar o editor-chefe da Uglegorskie Novosti - dinheiro, carreira ... Mas pode haver outras razões mais convincentes para ajudar os invasores. No ano passado, a mídia, que é integralmente do governo, apresentou com pompa a televisão regional, que, apesar do investimento multimilionário no lançamento, transmite apenas vinte minutos por semana. Quando este ano estava apenas começando, "Uglegorskie Novosti" por algum motivo já estava sem orçamento. O governo foi forçado a realizar uma auditoria à Editora UIA, que publicou Uglegorskie Novosti, e encontrou uma série de violações no campo das finanças e gestão. Onde está o dinheiro, Zin? Descobriu-se que os Makarovs possuíam um total de 12 (!) Apartamentos em várias regiões da Rússia. Mas quando a porta foi mostrada a Makarova, ela previsivelmente começou a gritar mais alto sobre a supressão da liberdade de expressão e se autoproclamou uma "editora do povo". Embora ela mesma, em suas próprias palavras, oito anos antes "tenha chegado aos ouvidos da população local".

O que se pode dizer com certeza, já que é que os heróis dessa história claramente não associam seu futuro com a região de Uglegorsk. Provavelmente Zinaida Makarova entende que poderá enfrentar um processo criminal por abusos na gestão de uma instituição municipal. E a única saída é usar o escândalo da "defesa da liberdade de expressão" para sair da água. O objetivo dos próximos invasores é sempre o mesmo, independentemente da região e das circunstâncias - com o apoio da mídia local para apreender uma empresa de mineração de carvão bem-sucedida, desenterrar tudo o que estiver próximo à superfície, enriquecer rapidamente e simplesmente escapar, deixando pessoas e equipamentos, deixando a região e seus habitantes sem futuro.

Pravda.Ru

Autora Inna Gusakova

Contacto: jornalpravda@gmail.com