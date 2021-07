Crimeia será fortalecida para resolver a questão ucraniana

Os militares russos compartilham as preocupações do presidente russo, Vladimir Putin, sobre o uso militar do território ucraniano pelas forças da OTAN.

Os problemas apontados pelo presidente em artigo publicado recentemente começaram a ser tratados por especialistas do Ministério da Defesa da FR. O chefe do departamento militar Sergei Shoigu foi inspecionar as formações do Distrito Militar do Sul, e o comandante das Forças Aerotransportadas, Coronel-General Andrei Serdyukov, foi para a Crimeia com as mesmas tarefas.

A região hoje precisa de mais atenção, uma vez que é lá que continua uma série de exercícios em grande escala dos países da OTAN e seus parceiros.

Kiev constrói instalações perto da Rússia

Kiev oficialmente está construindo freneticamente instalações e bases militares perto das fronteiras da Federação Russa na área aquática de Azov-Mar Negro. Sua presença na fronteira russa parece ser extremamente indesejável e irritante para os militares.

É por isso que Shoigu visitou a 150ª divisão de rifle motorizado (MSD), localizada perto de Rostov-on-Don. Conforme explicou o especialista militar tenente-general Yuri Netkachev, o Ministério da Defesa está ocupado fortalecendo o exército na direção estratégica do sudoeste. Está previsto que até ao final do ano cerca de 20 novas formações e unidades apareçam no Distrito Militar Ocidental, o que é perfeitamente compreensível.

A Crimeia também não ficará sem fortalecimento.

O coronel-general Andrei Serdyukov foi a Feodosia para inspecionar a infraestrutura militar das Forças Aerotransportadas de Volgogrado do 56º Regimento de Assalto Aerotransportado (DSP) que estava sendo criado. Ele será colocado em Feodosia em dezembro de 2021.

Assim, na Crimeia, além dos navios, formações e unidades da Frota do Mar Negro e do 22º Corpo de Exército, surgirão unidades aerotransportadas móveis com equipamentos capazes de repelir ataques do solo e do ar. Uma decisão oportuna no contexto do fato de que a Ucrânia está constantemente se repetindo sobre o retorno da Crimeia.

De acordo com o Ministério da Defesa, até o final do ano, o novo regimento deve receber edifícios-sede, dormitórios para 300 pessoas, refeitório para 750 lugares e dois postos de controle.

Não muito tempo atrás, Kiev anunciou que o maior campo de treinamento militar do país "Yagorlyk" na região de Kherson atingiu sua capacidade total.

Lançamento de mísseis

A instalação militar, com uma área de cerca de 3,7 mil hectares, destina-se ao lançamento de mísseis antiaéreos guiados, à prática de técnicas de combate antiaéreo e à utilização do complexo antinavio Neptune ou do sistema de foguetes de lançamento múltiplo Alder.

Embora isso possa ser nada mais do que mais uma demonstração de "independência".

Como explicou o ex-chefe do Departamento de Investigação do Serviço de Segurança da Ucrânia, Vasyl Vovk, "apenas a intervenção militar dos países da OTAN ajudará a Ucrânia a recuperar a Crimeia".

O chefe das forças navais ucranianas, Aleksey Neizhpapa, fala periodicamente sobre a possibilidade de ataques contra alvos militares russos.

Lembre-se que em setembro, os exercícios "West-2021" serão realizados no Mar Negro. Eles contarão com a presença das formações do Distrito Militar do Sul, da Frota do Mar Negro e das Forças Aerotransportadas Russas, incluindo aquelas implantadas na Crimeia.

No entanto, existe outra versão. Após o lançamento do artigo programático de Vladimir Putin sobre a Ucrânia, especialistas de alto escalão começaram a dizer que "a questão ucraniana já foi resolvida". Alguns acrescentam: ele até "concordou condicionalmente" com o mesmo Biden e os líderes do G7.

“É claro que isso não acontecerá amanhã, nem em uma semana, mas Putin e o Conselho de Segurança, na minha opinião e na opinião de fontes, já discutiram a solução final para a questão ucraniana. É apenas uma ordem”, um militar aposentado de alto escalão do Ministério da Defesa é citado como tendo dito nas redes sociais.