Sputnik V: Governo russo entrega documentos a México

México, 18 de setembro (Prensa Latina) O governo russo entregou documentos relativos aos testes clínicos da vacina Sputnik V à Comissão Federal de Proteção de Riscos Sanitários (Cofepris) do México, informou hoje o El Universal.

O embaixador russo neste país, Víktor Koronelli, disse ao jornal que seu governo está em comunicação permanente com o mexicano sobre a questão da vacina Covid-19.



O assunto foi discutido em reunião com o chanceler Marcelo Ebrard, e com o Itamaraty, Saúde, Cofepris e demais participantes de videoconferência com o Fundo Russo para Investimentos Diretos e o Centro Nacional Gamaleya, instituição científica responsável pelo desenvolvimento do referido biológico. Indiano.



Explicou os avanços que a Federação Russa está realizando para que a vacina Sputnik V entre em sua terceira fase, à qual se espera que o México se associe, pois daria certeza de sua segurança e eficácia no combate à pandemia.



Disse que atualmente a principal tarefa é terminar em tempo oportuno os ensaios clínicos das vacinas desenvolvidas por diferentes países, bem como facilitar e garantir o acesso a elas para a população em geral.



Ele esclareceu que a primeira e a segunda fases dos ensaios clínicos do Sputnik V foram concluídas com sucesso, e já estamos na última, que envolve mais de 40 mil voluntários, e temos todos os fundamentos para considerá-la segura e eficaz.



