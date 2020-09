A tranquila e engenhosa operação especial de Putin na Bielorrússia

por Stalker

Putin enxadrista. Ainda não consegui habituar-me ao facto de que, quando a Rússia enfrenta grandes ameaças e Putin fica em silêncio, isso significa que há outra operação especial, da qual só saberemos mais tarde, quando o ruído da informação diminuir. Não é de admirar que Trump recentemente chamasse Putin de jogador de xadrez genial no tabuleiro geopolítico.

Vamos recordar a cronologia dos acontecimentos importantes na Bielorrússia.

1) Lukashenko tenta reduzir o desenvolvimento das relações da União com a Rússia e tenta sentar-se em duas cadeiras, namorando com o Ocidente e arrancando novos subsídios de cada lado.

2) Na sua maneira habitual, ele tenta limpar o campo político antes das eleições. Ao mesmo tempo, Moscovo vê o assomar da revolução após a eleição e a actividade dos serviços de inteligência ocidentais. Tudo é primitivo e de acordo com a metodologia de Gene Sharp .

3) A Bielorrússia está a enfrentar os maiores protestos da história do país e os subordinados de Lukashenko estão cada vez mais a voltar-se para a oposição.

4) O governo começa a perder o controle sobre os principais meios de governação. Até jornalistas que serviram o governo durante muitos anos o abandonaram.

5) Os EUA e a UE impõem sanções contra a Bielorrússia e representantes do governo.

Em apenas três dias, a oposição conseguiu sacudir as pessoas a tal ponto que no total cerca de 10% da população saiu para protestar, dezenas de grandes indústrias pararam de funcionar, a "cátedra" ocidental, já aquecida por Lukashenko foi eliminada pelos próprios "parceiros" ocidentais ao imporem sanções e não reconhecerem os resultados eleitorais.

A oposição também pressionou o sector bancário, apelando ao povo a que retirasse o dinheiro depositasse e o trocasse por dólares, o que fez com que o rublo bielorrusso caísse e o custo dos empréstimos subisse para a enorme taxa de 11%, enquanto títulos deixavam de ser comprados.

A partir desse momento, as autoridades já não sabem o que fazer e simplesmente tentam apagar o fogo e justificarem-se, e não sabem como estancar o fluxo de provocações. Lukashenko está confuso e não sabe o que dizer e seus subordinados percebem sua fraqueza e passam a apoiar mais a oposição.

A Rússia, entretanto, diz que há sinais de interferência externa, mas isto é um assunto interno da Bielorrússia e quennão iremos interferir.

Início da operação especial

Poucos dias depois, Lukashenko liga a Putin e, após o telefonema, disse que ficou surpreendido com quão bem a Rússia entendia a situação. Não se sabe do que falaram, mas uma hora e meia depois, os dois primeiros aviões decolaram em direcção a Minsk. Esses aviões transportam responsáveis de alto nível.

A seguir, durante toda a semana, novos aviões - FSB e comuns - chegam à Bielorrússia.

Na sexta-feira, um trabalho activo começa a suprimir o clima de protesto. Eles activam a Internet, libertam detidos, novos jornalistas aparecem na TV (a maioria da Rússia, como se descobriu mais tarde), reúnem milhares de manifestações em apoio a Lukashenko, mesmo com pessoas conduzidas voluntariamente-forçadamente, Lukashenko visita fábricas em greve.

Está a começar o trabalho em todas as frentes para expulsar a oposição do espaço de informação e desacreditar seus líderes. Ou melhor, o governo permite que eles se auto-desacreditem ao publicar um programa de mudanças que são idênticas às reformas ucranianas:

Proibição da língua russa;

Descomunização;

Movimento em direcção à UE;

Privatização;

E assim por diante. Agora se entende o significado do programa. Então ele começa a ser analisado nos media e agora a oposição começa a se justificar e retira apressadamente o programa dos seus sítios web e diz que tudo isto é mentira e que não disseram isto.

Os protestos começam a diminuir e os canais da oposição dos canais Telegram dizem que isso não é verdade e que o povo está apenas cansado ou que o tempo está mau e o governo está prestes a desistir.

O facto mais óbvio da intervenção russa foi o conselho de recompensar os militares pelo excelente serviço, deixando claro que eles não abandonariam os militares, porque estes tinham medo de represálias e muitos pensaram que seriam sacrificados ao povo para acalmar os protestos. Muitos portanto passaram a alinhar com os manifestantes, porque a oposição publicava suas informações e as informações de seus familiares e eles estavam preocupados pela sua segurança.

Também havia auto-colantes no Telegram em favor de Lukashenko.

Em consequência

Putin esperou até que Lukashenko perdesse o apoio do Ocidente e não tivesse qualquer outra opção senão o desenvolvimento da União de Estados. E agora Lukashenko, ao invés de apresentar desculpas, sente-se outra vez muito confiante, mas os políticos russos o agarraram com firmeza, porque agora é o melhor momento para concluir acordos enquanto sua posição é fraca, e o próprio presidente bielorrusso agora declara que as relações com a União são boas e adequadas. Juntamente com bandeiras da Bielorrússia, agora bandeiras russas são a ser exibidas e notícias positivas acerca da Rússia são novamente apresentadas na TV e não vice-versa (isto é importante para preparar o povo para uma reaproximação). Os protestos perderam força em apenas em poucos dias de trabalho da inteligência russa.

