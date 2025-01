Randolfe Rodrigues critica posse de Nicolás Maduro e aponta ilegitimidade

O senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), líder do governo Lula no Congresso Nacional, criticou duramente o retorno de Nicolás Maduro à presidência da Venezuela pela terceira vez, classificando a posse como "ilegítima e farsante". A cerimônia ocorreu nesta sexta-feira (10), na Assembleia Nacional em Caracas.

Photo: commons.wikimedia.org by Waldemir Barreto/Agência Senado, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Senador Randolfe Rodrigues mostra imagens via satélite

Declaração contra ditaduras

Em seu perfil no "X", Randolfe destacou que é dever de todo democrata condenar regimes autoritários, independentemente de sua orientação ideológica:

"Um regime que desrespeita Direitos Humanos, desrespeita alternância de poder e não respeita a soberania da vontade popular é um regime autoritário. Portanto, é dever de todo democrata, esteja onde estiver, condenar qualquer ditadura, seja de direita, seja de esquerda."

Contestações internacionais

A reeleição de Nicolás Maduro foi amplamente contestada pela comunidade internacional, que levantou acusações de fraude eleitoral. A União Europeia e outros oito países se recusaram a reconhecer a legitimidade do processo.

Posição do governo brasileiro

Neste sábado (11), o Ministério das Relações Exteriores do Brasil manifestou preocupação com as denúncias de violações de direitos humanos na Venezuela. Em nota, o Itamaraty condenou episódios recentes de prisões, ameaças e perseguição a opositores políticos:

"O governo brasileiro deplora os recentes episódios de prisões, de ameaças e de perseguição a opositores políticos. É fundamental que se garantam aos líderes da oposição os direitos elementares de ir e vir e de manifestar-se pacificamente, com liberdade e garantias à sua integridade física, para a plena vigência de um regime democrático."

A declaração reflete a posição do Brasil em relação ao atual cenário político na Venezuela, enfatizando a necessidade de respeito aos princípios democráticos e aos direitos humanos.