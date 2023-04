Afeganistão, direitos básicos e imperialismo cultural

Your browser does not support the audio element. Mundo

2023. Chegou a hora do Afeganistão abraçar valores globais e ser abraçado pela comunidade global mas isso exige seguir normas globais

Há alguns anos atrás, antes de 2001, tive uma discussão com uma mulher afegã sobre o uso da burca, sendo a minha posição que as mulheres deveriam ser livres de andar à sua vontade vestindo o que quiserem. A sua resposta foi um motivo de reflexão: Você (eu) é uma imperialista cultural. Porque não deveria também eu ser livre de me revelar apenas ao meu marido, se é isso que quero? E ela tinha toda a razão.

Mas essa é a questão, "se é isso que eu quero".

Tenho a certeza que muitos afegãos, e outros, têm problemas com o imperialismo cultural, impondo valores de cima para baixo numa atitude arrogante, ridicularizando e desrespeitando costumes, leis e tradições locais, insistindo em democracias parlamentares ao estilo ocidental (quão democrático é um Parlamento, eleito em manifestos políticos – contratos – que depois são esquecidos e com muitos dos seus membros a arranjarem a sua riqueza, ligados a lobbies? “Hospitalidade corporativa”... corrupção). Mas o imperialismo cultural funciona nos dois sentidos e inclui o fanatismo pseudo-religioso.

Valores globais

Uma coisa são os costumes e a religião locais e outra os valores globais consagrados no direito internacional. Uma coisa são as mensagens reveladas a Maomé e consagradas no Qu'ran e outra é usar, abusar e deformar estas mensagens em nome de algum projecto religioso que de facto não se baseia no Qu'ran, baseia-se na classe clerical do povo Pashtun = os Talibã.

E o mais importante entre os valores globais que se aplicam em toda a parte, são os direitos das mulheres. Isto nada tem a ver com o Islão, cujo livro sagrado o Qu'ran é muito claro em realçar os direitos da mulher e o respeito pela involabilidade da pessoa.

O Qu'ran

Os Talibã ignoram o Livro cujos ensinamentos afirmam seguir. A sua versão do Islão é uma versão distorcida, uma citação errada; o Qu'ran afirma que se uma família não tem os meios para educar um rapaz e uma rapariga, então o foco deve estar em dar uma educação à filha. O Qu'ran sublinha a importância da educação para todos, e não apenas para homens e rapazes.

E religião à parte, segundo o direito internacional, as mulheres têm direito à igualdade de género, o que significa que têm o direito à educação, a um nível igual ao dos homens, o que significa que têm o direito de escolher e seguir uma carreira como os homens, o que significa que deveriam ter pleno acesso à justiça, o que significa que todas as formas de leis discriminatórias devem ser revogadas. Ao abrigo do direito internacional, as mulheres têm o direito básico de viverem livres de todas as formas de discriminação. Ao abrigo do direito internacional, todas as mulheres e raparigas têm o direito humano básico à plena igualdade de género, ao pleno empoderamento político, social, legal e económico.

Isto significa que as mulheres e raparigas em todo o lado sob qualquer governo têm o direito de viver livres de qualquer forma de discriminação de género e têm o direito à liberdade de atingir quaisquer que sejam os seus objectivos, incluindo a educação, o direito à propriedade, o direito de voto, de prosseguir qualquer carreira e de ganhar um salário igual.

Isto não tem nada a ver com religião.

Iqra

Iqra (ler) foi a primeira palavra do Qu'ran a ser revelada.

Por que razão, então, desde Agosto de 2021, os Talibãs renegaram o seu compromisso de respeitar plenamente os direitos das mulheres e raparigas? Porque foram as mulheres e raparigas proibidas de aceder ao ensino superior, porque foram proibidas de trabalhar com ONGs, porque foram proibidas de trabalhar para a Organização das Nações Unidas, porque lhes foi negado o acesso a certos espaços públicos?

Se o Afeganistão deseja ser visto como um membro de pleno direito da Organização das Nações Unidas, algo que se esforça por fazer, então a questão de fundo é que existem normas internacionais a serem seguidas. Serão aceites na comunidade global se se comportarem de acordo com as normas globais.

Timothy Bancroft-Hinchey pode ser contactado em [email protected]

O autor acolhe com satisfação um diálogo respeitoso com qualquer leitor que deseje responder e se comprometa a publicar mais artigos apresentando quaisquer contra-argumentos.