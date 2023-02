O mundo se perdeu: A Guerra de Proxy dos EUA contra a Rússia vai desencadear o inferno

Your browser does not support the audio element. Mundo

"Os Estados Unidos fornecerão à Ucrânia uma nova infusão de ajuda de 500 milhões de dólares para ajudar o governo de Kyiv a continuar pagando salários, pensões e prestando serviços, disse a secretária do Tesouro Janet Yellen na quinta-feira. Yellen detalhou a assistência após sua reunião de quarta-feira com o primeiro-ministro ucraniano Denys Shmyhal e o ministro das Finanças Sergiy Marchenko, dizendo que era necessário ajudar seu governo a continuar a funcionar...

As necessidades da Ucrânia são urgentes, e planejamos implantar esta ajuda direta na Ucrânia o mais rápido possível para ser usada nas necessidades mais urgentes", disse Yellen. NDTV.com



"Em março, 32 estados começarão a cortar os benefícios dos selos alimentares para mais de 30 milhões de americanos, levando ao que alguns estão chamando de "penhasco da fome". Isto significará que as famílias pobres perderão cerca de 82 dólares por mês em benefícios do SNAP [também conhecido como food stamps], mesmo quando os preços dos alimentos continuarem a subir em flecha devido à inflação. (Os outros 18 estados já haviam terminado seus programas de assistência alimentar de emergência...)... O número de bebês no Mississippi sendo tratados para sífilis congênita saltou mais de 900% nos últimos cinco anos. Em 2021, o estado recebeu um subsídio federal de 18,4 milhões de dólares para contratar trabalhadores da saúde pública. Gastou apenas 3,6 milhões de dólares". Jeffrey St. Clair, Encargos de Roaming, Counterpunch

Se você reclama dos bilhões de dólares que vão sustentar o governo corrupto e ditatorial da Ucrânia (pagar suas pensões, por exemplo) você é marcado como "Putin Apologist" tanto por democratas (particularmente) quanto por republicanos. O que dá?

Muitos americanos criticam o esquema de Biden sobre a Ucrânia porque nunca chegaram a ter um voto nesta transferência multibilionária de riqueza e maquinaria para uma das nações mais corruptas do mundo. Se alguma vez houvesse um caso para um referendo nacional nos EUA, teria sido sobre esta questão. Biden veio ao pódio um dia há cerca de um ano e essencialmente disse:

"Os EUA estão sancionando tudo o que é russo e apoiando nosso mais novo fantoche, Zelensky". Se você não gostar, empurre-o".

Os republicanos odeiam a idéia de que os famintos (crianças também) e desabrigados na América recebam qualquer tipo de esmola do governo federal dos EUA, mas eles apóiam esmolas para um país racista meio cozido chamado Ucrânia, que está alegremente arrancando os contribuintes americanos com a bênção dos detratores russos mais virulentos da América, como Anthony Blinken e Victoria Nuland, que são parecidos com os tubarões durante um frenesi de alimentação quando discutem qualquer coisa russa.

Adivinhe? Cerca de 24% do pessoal alistado nos EUA são "inseguros" e encorajados pelo Pentágono a se candidatar aos benefícios da SNAP através do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos.