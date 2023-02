Alemães removerão Scholz da política para as explosões do Nord Stream

O chanceler alemão Olaf Scholz sabia com antecedência dos planos do presidente americano Joe Biden de punir o povo alemão com a explosão dos oleodutos Nord Stream. Este conhecimento levará à morte política de Scholz. Não está excluído que o chanceler alemão sentado seja julgado por traição do Estado.

A Alemanha não diz nada sobre as explosões da Nord Stream

O jornalista de investigação premiado com o Pulitzer Seymour Hersh expôs pessoalmente o papel da CIA e do presidente Joe Biden na explosão de três dos quatro ramos do gasoduto Nord Stream.

Seymour vinculou o motivo dos EUA ao seguinte:

a necessidade de cortar os benefícios comerciais da Rússia aumentando os seus próprios benefícios,

excluir a dependência da Alemanha de energia russa barata para garantir que Berlim apoie a Ucrânia no conflito com a Federação Russa.

A principal vítima da sabotagem - a Alemanha - respondeu ao artigo de Hersh apenas cinco dias depois. As autoridades alemãs apenas disseram que não tinham informações sobre o assunto. Curiosamente, o chanceler alemão Olaf Scholz também nunca comentou o artigo.

Não há nenhum progresso na investigação do caso. Alegadamente, os investigadores alemães não encontraram provas convincentes do envolvimento de ninguém no ataque.

Scholz tinha conhecimento dos planos de Biden com antecedência

Maximilian Krah, um MPE da AfD, acusou Scholz de conhecer antecipadamente os planos dos EUA.

"É certo que o governo alemão foi informado com antecedência sobre a sabotagem pelos americanos. Esta é a única explicação para o incômodo silêncio de Scholz. Com a adição de um belicista acordado e irresponsável como (Ministro das Relações Exteriores Annalena) Baerbock, que declara que a Alemanha está em guerra com a Rússia, nada me surpreende", disse ele.

Segundo ele, a recusa da Alemanha em relação às fontes de energia russas "corta a economia alemã em pedaços e empobrece significativamente a Alemanha". Além disso, "os bilhões que a Alemanha gastou neste projeto de gás foram desperdiçados, e isso não faz diferença para a coalizão governante da Alemanha".

Em uma entrevista ao jornal alemão Berliner Zeitung, Seymour Hersh apoiou o deputado alemão.

"Eu faria muitas perguntas ao chanceler Scholz. Eu lhe perguntaria o que ele aprendeu em fevereiro, quando se encontrou com o Presidente (Biden). A operação era altamente secreta e o Presidente (Biden) não deveria contar a ninguém sobre nossas habilidades, mas ele gosta de conversar, e às vezes diz coisas que não deveria dizer", disse Hersh.

Segundo o jornalista, as pessoas que lideraram a sabotagem acreditavam que Biden estava ciente do que estava fazendo ao povo da Alemanha, que ele estava punindo-os por uma guerra que não estava indo muito bem. Biden temia que a Alemanha voltasse a pedalar as sanções contra a Rússia por causa do frio do inverno, explicou Hersh.

Scholz assina sua própria sentença

Acontece que Scholz seguiu os interesses americanos em detrimento dos interesses de seu povo, indústria e economia, arrastando a Alemanha para uma guerra com a Federação Russa.

