Fundas e flechas sofredoras para São Valentim

É a opinião de alguns dias de São Valentim é a mais superestimada de todos os feriados. Enquanto se contesta esta opinião, está-se mais do que disposto a admitir que ela é de longe a mais sobrecarregada.

Quer sejam rosas que quadruplicam de preço durante tantos dias, chocolates em caixa com datas de vencimento ambíguas, ou suspeitas de que a Tiffany & Co. acrescenta um custo não revelado para trocar fitas de cetim brancas por laços vermelhos em caixas azuis - pode haver poucas dúvidas de que as festividades são mais frequentemente medidas em dinheiro do que gestos sinceros.

Ainda assim... existem outros meios para memorizar esta celebração do romance.

Quem foi Saint Valentine?

Minha comemoração favorita é recordar sua origem; quando as autoridades da Roma antiga proibiram os casamentos, acreditando que qualquer lealdade superior à do Estado era traição.

Um padre humilde desafiou este ditado, solenizando laços em segredo até ser descoberto e encarcerado. Esse homem do pano foi devidamente julgado e condenado à execução no Coliseu, o que não foi um destino imediato.

Reunido com outros cristãos sob o coliseu esperando a morte deles, ele se encontrou e se apaixonou por uma jovem donzela. O romance deles foi obviamente um breve romance, duradouro, mas dias.

No entanto, eventualmente o nome de Valentinus foi chamado para ser conduzido diante das massas. Em um gesto final, ele passou uma pequena nota para seu amante que dizia: "O que quer que venha, você não deve temer, pois eu serei sempre seu Valentine".

Em resposta àqueles que advertem que esta pode ser uma história apócrifa, a maioria das histórias que contamos têm pouco mais fundamento de fato. Assim, se quisermos nos alegrar escolhendo contos, deixe-nos ao menos escolher aqueles que são bonitos.

Embora as emoções dominantes possam ser facilmente descartadas pela finta do coração, mais é a pena para eles.

Quando chegar o momento final, não serão as flores ou os prazeres ou as insignificâncias que a maioria estará pensando...

A palavra final sobre o amor

Quando Nikolai Rezanov, valente explorador russo do Alasca, chegou à Califórnia, ele se apaixonou pela filha de seu Comandante espanhol. Tal foi seu ardor que ele correu para São Petersburgo para obter o consentimento para seu casamento. Uma queda de seu cavalo durante esta viagem resultou em sua perda, mas após cinco anos de espera Concepción (que mais tarde entrou num convento) foi informada, "Suas últimas palavras foram de você".

Na morte de Napoleão os sons finais foram gravados como sendo: "França, armée, Joséphine...". Por sua vez, quando Josephine soube que seu amante nunca perdoaria seus abusos, entrou em uma depressão profunda que a levou a uma pneumonia que acabou com sua vida. Incapaz de aceitar seu crime contra o Amor em seu próprio leito de morte, ela proferiu: "Bonaparte...Elba...o Rei de Roma".

James K. Polk, 11º Presidente dos Estados Unidos exclamou a sua esposa ao fugir: "Eu te amo Sarah". Por toda a eternidade, eu te amo".

Quando Sir Arthur Conan Doyle, famoso e rico de seu personagem Sherlock Holmes, desmaiou em seu jardim aos setenta e um anos, ele o fez agarrando-se ao peito e dizendo à sua esposa