Entender primeiro as raízes do conflito Rússia-Ucrânia

Sou um cidadão patriótico dos EUA. Não estou apoiando ou tolerando a invasão russa da Ucrânia, mas o que a Rússia está pedindo da Ucrânia é inteiramente razoável e justo. A Rússia tem todo o direito de exigir que a Ucrânia não entre para a OTAN. Se a Ucrânia se tornasse membro da OTAN, os EUA e os países da OTAN colocariam mísseis nucleares em toda a Ucrânia apontando para a Rússia. A Ucrânia é tão grande quanto o estado do Texas, portanto há muitas terras que a OTAN pode utilizar para o lançamento de mísseis destinados à Rússia.

Tudo o que a Rússia pediu foi que garantíssemos que a Ucrânia não se tornaria um membro da OTAN. Nosso governo em Washington não garantiria esse simples pedido, e assim a Rússia invadiu a Ucrânia. Os Estados Unidos prometeram (verbalmente) à Rússia, em 1991, que a OTAN não se expandirá mais para o leste após a queda da União Soviética. Nós não cumprimos nossa palavra.

Aqueles que argumentam que a OTAN é estritamente defensiva não têm uma perna para se manterem de pé. A OTAN foi usada ofensivamente contra a Líbia no lançamento excessivo de Muammar Gaddafi. E algo defensivo pode ser rapidamente desestabilizado. Se a Ucrânia se tornar parte da OTAN, os elementos anti-russos na Ucrânia, e existem muitos deles, podem facilmente ser encorajados a assediar a Rússia sem medo, porque a OTAN os protege.

Os russos na Ucrânia são menosprezados e considerados cidadãos de segunda classe. Os russos na Ucrânia não estão autorizados a votar nas eleições presidenciais ucranianas. Eles não podem sequer ensinar russo nas escolas, mesmo em áreas da Ucrânia que são predominantemente russas (isto é, Ucrânia Oriental).

A perseguição ucraniana à maioria da população russa na Ucrânia oriental é a razão pela qual a Rússia invadiu a Crimeia e anexou a Crimeia e outros territórios (majoritariamente russos) na Ucrânia oriental. Os russos que são a maioria nesses territórios queriam se tornar parte da Rússia para escapar da perseguição e negação de seus direitos por parte do governo ucraniano.

Vale a pena para os EUA entrarem em guerra com a Rússia por causa da Ucrânia? Vale a pena ser bombardeado por mísseis nucleares russos para a Ucrânia? A Rússia tem mísseis supersônicos que são tão rápidos que não temos mísseis que possam interceptá-los. Vale a pena para os EUA e a Rússia entrarem em guerra nuclear um com o outro sobre a Ucrânia? Você acha que os preços do leite, da carne e do gás são altos? Imagine cidades inteiras, estados e terras agrícolas nos EUA sendo destruídos. Há algumas guerras que não vale a pena travar. Não vale a pena arriscar a existência da nossa civilização para que a Ucrânia possa aderir à OTAN, porque é disso que se trata.

A Rússia não precisa nem mesmo usar armas nucleares. A Rússia pode facilmente lançar armas hipersônicas não nucleares muito letais e destrutivas para causar sérios danos e destruição à infra-estrutura americana. Só isso, direta e indiretamente, pode custar a vida de milhões de americanos. Será que a Ucrânia vale tudo isso?

O Presidente Zelensky da Ucrânia não se importa com as vidas americanas e ocidentais. Ele quer que arrisquemos entrar em guerra diretamente com a Rússia, o que poderia facilmente levar a uma guerra nuclear devastadora entre os dois países.