O que quer que a Vova queira, a Vova não consegue

O presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky (Volodymyr é a grafia ucraniana do nome russo Vladimir que geralmente é abreviado para Vova em linguagem coloquial - ed.) fez uma visita inesperada a Londres, onde ele previsivelmente pediu mais armas em primeiro lugar.

Em 8 de fevereiro, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky chegou a Londres. Esta se tornou sua segunda viagem ao exterior desde o início das hostilidades na Ucrânia. Em dezembro de 2022, Zelensky visitou Washington, onde manteve conversações com o Presidente Joe Biden e falou no Congresso. Ele também parou na Polônia no caminho de volta.

Em Londres, Zelensky teve uma reunião com o rei Carlos III e o primeiro-ministro Rishi Sunak. Ele também falou perante o Parlamento em Westminster e fez uma visita a um campo de treinamento onde os militares ucranianos são treinados.

Em seguida, Zelensky pretende voar para Paris. De acordo com o RND, o presidente ucraniano iria manter conversações com o presidente francês Emmanuel Macron, bem como com o chanceler alemão Olaf Scholz.

As visitas de Zelensky ao exterior não são anunciadas por razões de segurança.

Poucas horas antes da chegada de Zelensky a Londres, o governo britânico anunciou uma expansão do programa de treinamento militar ucraniano de 10.000 em 2022 para 20.000 em 2023. O programa incluirá treinamento para pilotos de caça e fuzileiros navais. O novo programa de treinamento permitirá aos pilotos ucranianos pilotar aviões de caça modernos padrão da OTAN no futuro.

Uma semana antes, tripulações de tanques ucranianos chegaram à Grã-Bretanha para aprender como lidar com os tanques Challenger 2. O governo Sunak anunciou a entrega de 12 tanques. O Reino Unido também anunciou o fornecimento de armas de longo alcance para Kyiv.

Além disso, a Grã-Bretanha introduziu um novo pacote de sanções contra a Rússia que afetou seis empresas de defesa, uma pessoa jurídica e oito indivíduos, incluindo Boris Titov, assessor de Putin para os direitos dos empresários.

Durante seu discurso no Westminster Hall, a sede do Parlamento Britânico, Zelensky fez um discurso emocionado aos membros da Câmara dos Comuns e da Câmara dos Lordes.

Zelensky exortou Londres a continuar a política de sanções contra a Rússia e mencionou especificamente a importância do fornecimento de armas britânicas, incluindo armas de longo alcance e tanques.

"Acredito na nossa próxima coalizão, a coalizão dos aviões". E apelo a vocês e ao mundo com palavras simples e ainda mais importantes": Aviões de combate para a Ucrânia". Asas para a liberdade", disse ele.

Zelensky exortou Londres a continuar impondo sanções à Rússia e mencionou especificamente a importância das transferências de armas britânicas, incluindo armas e tanques de longo alcance.

Boris Johnson, como Primeiro Ministro da Grã-Bretanha, tornou-se o primeiro líder do G7 que visitou Kyiv após o início da operação especial russa. Johnson colocou o Reino Unido na vanguarda dos países ocidentais pró-Ucrânia e fez campanhas regulares não só por mais sanções contra a Rússia, mas também por mais fornecimento de armas a Kyiv.

Quando Sunak tomou posse, Kyiv temia que a ajuda militar à Ucrânia fosse cortada, mas o novo primeiro-ministro continuou a política de Johnson. Em novembro de 2022, ele viajou até Kyiv e garantiu a Zelensky um apoio contínuo.

De acordo com a Câmara dos Comuns, o Reino Unido tornou-se o segundo maior fornecedor de ajuda militar à Ucrânia, depois dos Estados Unidos. O Reino Unido se tornou o primeiro país que forneceu armas a Kyiv após o início das hostilidades. Em 2022, o volume de ajuda militar a Kyiv foi de 2,3 bilhões de libras esterlinas. O governo britânico prometeu manter este nível em 2023.

Ao longo do ano, Londres forneceu a Kyiv sistemas de defesa aérea (incluindo 1.000 sistemas de mísseis antiaéreos, milhares de mísseis), equipamentos militares, armas anti-minas, radares, sistemas de foguete de lançamento múltiplo, artilharia de longo alcance, 200 veículos blindados, mísseis navais e outras armas. Espera-se que os tanques sejam fornecidos nos próximos meses.

O Reino Unido não colocará em risco sua segurança para a Ucrânia

Londres considera uma oportunidade de enviar aviões de caça para Kyiv, mas não num futuro próximo. O Reino Unido tem aviões suficientes, mas Londres não os entregará em detrimento de sua própria segurança.

O Reino Unido não enviará caças para a Ucrânia se isso comprometer a segurança do reino, disse um porta-voz do primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, The Telegraph reports.

Londres nunca fará nada que represente uma ameaça para a segurança da Grã-Bretanha, o oficial acrescentou com tristeza que o Reino Unido tinha um número suficiente de caças tufões e F-35.

O Reino Unido, juntamente com seus parceiros, decidirá como fornecer à Ucrânia armas e equipamentos de acordo com as normas da OTAN.

Não há jatos f***ing para dar!

Também foi noticiado que um dos membros do Gabinete de Ministros do Reino Unido reagiu emocionalmente ao apelo de Zelensky para fornecer caças a Kyiv, disse o jornal noticioso.

"Não temos nenhum jato de f****ing para dar", disse um político anônimo à publicação.

Além disso, o envio de equipamentos militares para Kyiv atingirá duramente o orçamento do Reino Unido.